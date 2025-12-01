Bakan Işıkhan'dan Türk-İş'e yeni asgari ücret komisyonu teklifi
Erdoğan: Terörsüz Türkiye yeni dönemin kapılarını açacak
Türkiye, OECD'nin en hızlı büyüyen 4'üncü ekonomisi
Borsada hızlı yükseliş: Yeniden 11.000 puanın üstünde
2 çocuğu yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibi tutuklandı
TURYİD: 'Servis ücreti' kanunla düzenlenmiştir, kaldırılamaz!
TZOB açıkladı: O üründe market ve üretici arasındaki fiyat farkı %392
Taklit ve Tağşiş listesi güncellendi: Üç yeni bal markası listeye girdi!
BYD'ye tahsis edilen fabrika sahasında yeller esiyor
Togg'dan yıl sonu kampanyası: %0 faiz, uzun vade, tamamına kredi!
229 km hızla öğretmene çarpan sürücüye 25 yıla kadar hapis istemi
Mustafa Destici: Evlenmeyenleri işe almayın!
İstanbul'un kasım ayı enflasyonu belli oldu
İBB operasyonunu sızdıran kadın savcı ifade verdikten sonra açığa alındı
Bakan Şimşek: 2025'te Büyüme OVP'nin Üzerinde Olacak
Ankara'da Araç Sayısı Artıyor: Trafik Yoğunluğu Yükseliyor
Yerlikaya Açıkladı: 2025 Yılında 103 Terörist Teslim Oldu
Alkollü araç cezasında kritik AYM kararı: Kolluk tutanağı üstün delil sayılamaz
Asgari ücret maratonu başlıyor
Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye'ye getirildi
Başıboş köpek yasası: AYM iptal istemini reddetti
Şırnak Üniversitesi'nden 'kadro' iddialarına yalanlama
TBMM'de yoğun hafta: Vergi, 11. Yargı Paketi ve bütçe gündemde
Gram altın, 5 haftanın en yüksek seviyesinde
AK Parti eski Milletvekili Cemal Öztürk hayatını kaybetti
MEB Ön Mali Kontrol Genelgesi yürürlüğe girdi
Kaymakamın eşi, silahı temizlerken kendini vurdu!
Papa 14. Leo, Türkiye seyahatini değerlendirdi
TÜRKPATENT dünyanın en büyük 20 patent ofisi arasına girdi
Papa 14. Leo, Türkiye'den ayrıldı
Kendi Kullandığı Tırın Altında Can Verdi

Kocaeli Şekerpınar mevkiinde bariyere ve beton duvara çarpan konteyner yüklü tırın sürücüsü, araçtan düşerek tırın altında kaldı; hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

  1. <strong>TEM'de Kontrolden Çıkan Tır</strong><br> TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde, İstanbul istikameti Şekerpınar Kavşağı mevkiinde seyir halindeki 35 AIM 463 plakalı konteyner yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

    TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde, İstanbul istikameti Şekerpınar Kavşağı mevkiinde seyir halindeki 35 AIM 463 plakalı konteyner yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

  2. <strong>Bariyer ve Beton Duvara Çarptı</strong><br> Yahya Aydın idaresindeki tır, kontrolünü kaybettikten sonra önce demir bariyere ardından yol kenarındaki beton duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta ciddi hasar oluştu.

    Yahya Aydın idaresindeki tır, kontrolünü kaybettikten sonra önce demir bariyere ardından yol kenarındaki beton duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta ciddi hasar oluştu.

  3. <strong>Sürücü Tırın Altında Kaldı</strong><br> Kazanın şiddetiyle sürücü Yahya Aydın araçtan düşerek tırın altına sıkıştı. Olay yerindeki vatandaşlar durumu hemen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

    Kazanın şiddetiyle sürücü Yahya Aydın araçtan düşerek tırın altına sıkıştı. Olay yerindeki vatandaşlar durumu hemen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

  4. <strong>İtfaiye Ekiplerinin Kurtarma Çalışması</strong><br> Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tırın altında kalan yaralı sürücüyü dikkatli bir çalışma sonrası bulunduğu yerden çıkardı ve sağlık ekiplerine teslim etti.

    Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tırın altında kalan yaralı sürücüyü dikkatli bir çalışma sonrası bulunduğu yerden çıkardı ve sağlık ekiplerine teslim etti.

  5. <strong>Hastanede Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı</strong><br> Ambulansla hastaneye kaldırılan 23 yaşındaki Yahya Aydın, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Acı haber, yakınlarını ve bölgedekileri yasa boğdu.

    Ambulansla hastaneye kaldırılan 23 yaşındaki Yahya Aydın, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Acı haber, yakınlarını ve bölgedekileri yasa boğdu.

  6. <strong>Kazayla İlgili Soruşturma Başlatıldı</strong><br> Kazanın ardından TEM Otoyolu'nun ilgili kısmında güvenlik önlemleri alınırken, trafik kontrollü olarak sağlandı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

    Kazanın ardından TEM Otoyolu'nun ilgili kısmında güvenlik önlemleri alınırken, trafik kontrollü olarak sağlandı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

1 Aralık 2025