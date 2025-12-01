Kendi Kullandığı Tırın Altında Can Verdi
Kocaeli Şekerpınar mevkiinde bariyere ve beton duvara çarpan konteyner yüklü tırın sürücüsü, araçtan düşerek tırın altında kaldı; hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
TEM'de Kontrolden Çıkan Tır
TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde, İstanbul istikameti Şekerpınar Kavşağı mevkiinde seyir halindeki 35 AIM 463 plakalı konteyner yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Bariyer ve Beton Duvara Çarptı
Yahya Aydın idaresindeki tır, kontrolünü kaybettikten sonra önce demir bariyere ardından yol kenarındaki beton duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta ciddi hasar oluştu.
Sürücü Tırın Altında Kaldı
Kazanın şiddetiyle sürücü Yahya Aydın araçtan düşerek tırın altına sıkıştı. Olay yerindeki vatandaşlar durumu hemen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye Ekiplerinin Kurtarma Çalışması
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tırın altında kalan yaralı sürücüyü dikkatli bir çalışma sonrası bulunduğu yerden çıkardı ve sağlık ekiplerine teslim etti.
Hastanede Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı
Ambulansla hastaneye kaldırılan 23 yaşındaki Yahya Aydın, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Acı haber, yakınlarını ve bölgedekileri yasa boğdu.
Kazayla İlgili Soruşturma Başlatıldı
Kazanın ardından TEM Otoyolu'nun ilgili kısmında güvenlik önlemleri alınırken, trafik kontrollü olarak sağlandı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.