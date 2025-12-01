BYD'nin 1 Milyar Dolarlık Manisa Fabrikasında Sessizlik: Yatırım Askıda Mı?
Manisa'da 1 milyar dolarlık yatırımla kurulacağı açıklanan BYD otomobil fabrikası için tahsis edilen 1,6 milyon metrekarelik arazide hâlâ şantiye ve inşaat faaliyeti başlamadı; "Türkiye'yi oyalıyor mu?" soruları gündemde.
1 Milyar Dolarlık BYD Yatırımında Derin Sessizlik
Manisa'nın Yunusemre ilçesi Akgedik bölgesinde, BYD için tahsis edilen dev arazide henüz şantiye kurulumu, temel kazısı ya da dikey inşaat çalışması başlamadı. 1 milyar dolarlık elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil fabrikası yatırımının durumu kamuoyunda soru işaretlerine yol açtı.
1,6 Milyon Metrekarelik Boş Alan
Yaklaşık 1,6 milyon metrekare büyüklüğündeki arazide, plana göre dev bir fabrika kompleksi ile Ar-Ge merkezinin yükseleceği açıklanmıştı. Ancak şu ana kadar sahada herhangi bir ağır iş makinesi hareketi veya altyapı faaliyeti gözlenmemesi dikkat çekiyor.
150 Bin Araç ve 5 Bin Kişilik İstihdam Taahhüdü
Geçtiğimiz yıl imzalanan anlaşmada, Çinli otomotiv devi BYD'nin Manisa'daki tesiste yıllık 150 bin araç üretmeyi taahhüt ettiği belirtilmişti. Proje kapsamında doğrudan yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlanması ve fabrikanın özellikle Avrupa pazarına yönelik ihracat üssü olması hedefleniyor.
Küçük Çin Mahallesi ve Beklentiler
"Küçük Çin mahallesi" tartışmalarıyla gündeme gelen yatırımla, yan sanayi ve hizmet sektörleriyle birlikte 20 bine yakın ek istihdam ve milyarlarca dolarlık ihracat hacmi beklentisi dile getiriliyor. BYD'nin 2025'te net kârının 2024'e göre yüzde 33 gerilemesi, Türkiye'deki yatırım planlarına ilişkin belirsizlik yorumlarını güçlendiriyor.
Yan Parselde İnşaat Var, BYD Sahasında Yok
BYD için ayrılan alanın hemen yanında bir makine kalıp firmasına ait olduğu belirtilen fabrika inşaatının hızla sürmesi, iki arazi arasındaki farkı daha görünür kılıyor. Komşu parselde vinçler ve betonarme yükselirken, BYD arazisinde hiçbir faaliyetin bulunmaması, Çinli firmanın Türkiye yatırımını askıya aldığı izlenimi yaratıyor.