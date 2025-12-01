Bakan Işıkhan'dan Türk-İş'e yeni asgari ücret komisyonu teklifi
Erdoğan: Terörsüz Türkiye yeni dönemin kapılarını açacak
Türkiye, OECD'nin en hızlı büyüyen 4'üncü ekonomisi
Borsada hızlı yükseliş: Yeniden 11.000 puanın üstünde
2 çocuğu yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibi tutuklandı
TURYİD: 'Servis ücreti' kanunla düzenlenmiştir, kaldırılamaz!
TZOB açıkladı: O üründe market ve üretici arasındaki fiyat farkı %392
Taklit ve Tağşiş listesi güncellendi: Üç yeni bal markası listeye girdi!
BYD'ye tahsis edilen fabrika sahasında yeller esiyor
Togg'dan yıl sonu kampanyası: %0 faiz, uzun vade, tamamına kredi!
229 km hızla öğretmene çarpan sürücüye 25 yıla kadar hapis istemi
Mustafa Destici: Evlenmeyenleri işe almayın!
İstanbul'un kasım ayı enflasyonu belli oldu
İBB operasyonunu sızdıran kadın savcı ifade verdikten sonra açığa alındı
Bakan Şimşek: 2025'te Büyüme OVP'nin Üzerinde Olacak
Ankara'da Araç Sayısı Artıyor: Trafik Yoğunluğu Yükseliyor
Yerlikaya Açıkladı: 2025 Yılında 103 Terörist Teslim Oldu
Alkollü araç cezasında kritik AYM kararı: Kolluk tutanağı üstün delil sayılamaz
Asgari ücret maratonu başlıyor
Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye'ye getirildi
Başıboş köpek yasası: AYM iptal istemini reddetti
Şırnak Üniversitesi'nden 'kadro' iddialarına yalanlama
TBMM'de yoğun hafta: Vergi, 11. Yargı Paketi ve bütçe gündemde
Gram altın, 5 haftanın en yüksek seviyesinde
AK Parti eski Milletvekili Cemal Öztürk hayatını kaybetti
MEB Ön Mali Kontrol Genelgesi yürürlüğe girdi
Kaymakamın eşi, silahı temizlerken kendini vurdu!
Papa 14. Leo, Türkiye seyahatini değerlendirdi
TÜRKPATENT dünyanın en büyük 20 patent ofisi arasına girdi
Papa 14. Leo, Türkiye'den ayrıldı
BYD'nin 1 Milyar Dolarlık Manisa Fabrikasında Sessizlik: Yatırım Askıda Mı?

Manisa'da 1 milyar dolarlık yatırımla kurulacağı açıklanan BYD otomobil fabrikası için tahsis edilen 1,6 milyon metrekarelik arazide hâlâ şantiye ve inşaat faaliyeti başlamadı; "Türkiye'yi oyalıyor mu?" soruları gündemde.

  1. <strong>1 Milyar Dolarlık BYD Yatırımında Derin Sessizlik</strong><br> Manisa'nın Yunusemre ilçesi Akgedik bölgesinde, BYD için tahsis edilen dev arazide henüz şantiye kurulumu, temel kazısı ya da dikey inşaat çalışması başlamadı. 1 milyar dolarlık elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil fabrikası yatırımının durumu kamuoyunda soru işaretlerine yol açtı.

    Manisa'nın Yunusemre ilçesi Akgedik bölgesinde, BYD için tahsis edilen dev arazide henüz şantiye kurulumu, temel kazısı ya da dikey inşaat çalışması başlamadı. 1 milyar dolarlık elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil fabrikası yatırımının durumu kamuoyunda soru işaretlerine yol açtı.

  2. <strong>1,6 Milyon Metrekarelik Boş Alan</strong><br> Yaklaşık 1,6 milyon metrekare büyüklüğündeki arazide, plana göre dev bir fabrika kompleksi ile Ar-Ge merkezinin yükseleceği açıklanmıştı. Ancak şu ana kadar sahada herhangi bir ağır iş makinesi hareketi veya altyapı faaliyeti gözlenmemesi dikkat çekiyor.

    Yaklaşık 1,6 milyon metrekare büyüklüğündeki arazide, plana göre dev bir fabrika kompleksi ile Ar-Ge merkezinin yükseleceği açıklanmıştı. Ancak şu ana kadar sahada herhangi bir ağır iş makinesi hareketi veya altyapı faaliyeti gözlenmemesi dikkat çekiyor.

  3. <strong>150 Bin Araç ve 5 Bin Kişilik İstihdam Taahhüdü</strong><br> Geçtiğimiz yıl imzalanan anlaşmada, Çinli otomotiv devi BYD'nin Manisa'daki tesiste yıllık 150 bin araç üretmeyi taahhüt ettiği belirtilmişti. Proje kapsamında doğrudan yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlanması ve fabrikanın özellikle Avrupa pazarına yönelik ihracat üssü olması hedefleniyor.

    Geçtiğimiz yıl imzalanan anlaşmada, Çinli otomotiv devi BYD'nin Manisa'daki tesiste yıllık 150 bin araç üretmeyi taahhüt ettiği belirtilmişti. Proje kapsamında doğrudan yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlanması ve fabrikanın özellikle Avrupa pazarına yönelik ihracat üssü olması hedefleniyor.

  4. <strong>Küçük Çin Mahallesi ve Beklentiler</strong><br> "Küçük Çin mahallesi" tartışmalarıyla gündeme gelen yatırımla, yan sanayi ve hizmet sektörleriyle birlikte 20 bine yakın ek istihdam ve milyarlarca dolarlık ihracat hacmi beklentisi dile getiriliyor. BYD'nin 2025'te net kârının 2024'e göre yüzde 33 gerilemesi, Türkiye'deki yatırım planlarına ilişkin belirsizlik yorumlarını güçlendiriyor.

    "Küçük Çin mahallesi" tartışmalarıyla gündeme gelen yatırımla, yan sanayi ve hizmet sektörleriyle birlikte 20 bine yakın ek istihdam ve milyarlarca dolarlık ihracat hacmi beklentisi dile getiriliyor. BYD'nin 2025'te net kârının 2024'e göre yüzde 33 gerilemesi, Türkiye'deki yatırım planlarına ilişkin belirsizlik yorumlarını güçlendiriyor.

  5. <strong>Yan Parselde İnşaat Var, BYD Sahasında Yok</strong><br> BYD için ayrılan alanın hemen yanında bir makine kalıp firmasına ait olduğu belirtilen fabrika inşaatının hızla sürmesi, iki arazi arasındaki farkı daha görünür kılıyor. Komşu parselde vinçler ve betonarme yükselirken, BYD arazisinde hiçbir faaliyetin bulunmaması, Çinli firmanın Türkiye yatırımını askıya aldığı izlenimi yaratıyor.

    BYD için ayrılan alanın hemen yanında bir makine kalıp firmasına ait olduğu belirtilen fabrika inşaatının hızla sürmesi, iki arazi arasındaki farkı daha görünür kılıyor. Komşu parselde vinçler ve betonarme yükselirken, BYD arazisinde hiçbir faaliyetin bulunmaması, Çinli firmanın Türkiye yatırımını askıya aldığı izlenimi yaratıyor.

1 Aralık 2025