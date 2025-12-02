Ankara'da su kesintisi: 9 ilçede 30 saati aşacak
2027 Dünya Su Kongresi için güçlü aday: İstanbul
İstanbul'da kasımda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Bakan Işıkhan: Masada 3 kesimi de görmek istiyoruz
'Narkokapan Antalya-2' operasyonunda 455 tutuklama
Asgari Ücret Tespit Komisyonu için yeni model gündemde
FETÖ'nün kamu gizli yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı kararı
Otomotivde kasım patlaması: Satışlar 1,2 milyona dayandı
Şırnak Rektörü Alkış: Kardeşim önlisans mezunu, ilana başvuramaz
Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye milli ve tarihi bir hedeftir
Tavuk döner yiyen 3 öğrenci zehirlendi
Meteoroloji Uyardı: Bölge Bölge Güncel Hava Durumu Raporu
Bakan Şimşek: BAE, Türkiye için stratejik bir dosttur
Kasım enflasyonu yarın açıklanacak
TZOB: Marketteki 42 ürünün 24'ünde fiyat düşüşü yaşandı
MEB ve İş dünyası bir arada: Sektör talepleri 55 çalıştayla belirlenecek
50 kilometrede 14 kat artış: Tarlada 5 TL, markette 70 TL
TBMM Komisyonu'nda 'bütçe maratonu' bitti
Yılın son ayında ekonomi gündemi yoğun
Bakan Işıkhan'dan Türk-İş'e yeni asgari ücret komisyonu teklifi
Erdoğan: Terörsüz Türkiye yeni dönemin kapılarını açacak
Türkiye, OECD'nin en hızlı büyüyen 4'üncü ekonomisi
Borsada hızlı yükseliş: Yeniden 11.000 puanın üstünde
2 çocuğu yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibi tutuklandı
TURYİD: 'Servis ücreti' kanunla düzenlenmiştir, kaldırılamaz!
Taklit ve Tağşiş listesi güncellendi: Üç yeni bal markası listeye girdi!
BYD'ye tahsis edilen fabrika sahasında yeller esiyor
Togg'dan yıl sonu kampanyası: %0 faiz, uzun vade, tamamına kredi!
229 km hızla öğretmene çarpan sürücüye 25 yıla kadar hapis istemi
Mustafa Destici: Evlenmeyenleri işe almayın!
Kardiyologların Asla Yemediği Yiyecek!

'Ağzıma sürmüyorum' diyerek uyardı

  1. <em><strong>Kalp sağlığını korumak için sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çeken uzmanlar sağlıksız olan yiyecekleri yemeyin uyarısı peş peşe yapılıyor. Erken ölüm riskine karşı dikkat çeken Kardiyolog Harmony Reynolds, yayınladığı bir videoda asla yemediği yiyecekleri açıkladı.&nbsp;</strong></em>

  2. Uzman Kardiyolog, beslenme araştırmlarında en net cevaba ulaşılmadığı için direk keskin bir şekilde diyet tavsiyesi vermenin zor olduğunu ifade ediyor.&nbsp;

  3. Reynolds, ortaya sunulan bu kanıtlarla birlikte bazı yiyeceklerin kalp sağlığını tehlikeye attığı ve tüketilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. Ünlü Kardiyolog bazı yiyeceklerden kaçınmayı tercih ettiğini ve ölçülü olarak daha az sağlıklı olan yiyecekleri çok nadirde olsa tükettiğini açıkladı. <em><strong>İşte uzman ismin sağlıklı beslenme rutini ve asla evine sokmadığı yiyecekler...</strong></em>

  4. <p><span style="color:#B22222"><strong>HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI VE MARGARİN YAĞINA DİKKAT ÇEKTİ</strong></span></p> <p>Reynolds, bazı gözlemsel araştırmaların margarin ve bitkisel yağ tüketiminin kardiyovasküler kaynaklı ölümlerle ilişkili olabileceğini ortaya koyduğunu, ancak bu ürünlerin kolesterol gibi bilinen risk faktörlerini yükseltmediği için ilişkinin nedeninin tam olarak anlaşılmadığını belirtiyor.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

  5. <p><span><strong>KALP AÇISINDAN RİSK OLUŞTURUYOR"</strong></span></p> <p>Hindistan cevizi yağının da büyük ölçüde doymuş yağ içermesi nedeniyle kalp sağlığı açısından risk oluşturabileceği konusunda endişeler bulunuyor. </p>

  6. Dr. Harmony,&nbsp;bu yüzden hastalara sıklıkla hindistan cevizi yağı tüketip tüketmediklerini sorduğunu ve LDL kolesterolü yükselten önemli etkenlerden biri olduğunu fark ettiğini açıkladı. Ayrıca tavsiyeleri arasında <strong>"ölçülü olmak şartıyla"</strong> tereyağı kullanmanın daha iyi bir alternatif olacağını belirtti.&nbsp;

  7. Ancak araştırmalara göre zeytinyağı en sağlıklı seçim. Reynolds, <strong>"İnsanlar mümkün olduğunda bu yağla yemek yapmalı ve diğer yağları kullanıyorlarsa, mümkün olduğunca az kullanmalıdır"</strong> dedi.

  8. <p><span style="color:#B22222"><strong>"AĞZIMA BİLE SÜRMEM"</strong></span></p> <p>Reynolds,&nbsp;<strong>patates cipsini ağzına bile sürmediğini, hatta evde bulundurmadığını</strong> özellikle altını çizdi. Bunun sebebi ise; paketi bir kere açtığınızda ölçülü olarak yeme ihtimalinin oldukça düşük olması. Canınız çıtır çıtır bir şeyler atıştırıyorsa patlamış mısırın daha sağlıklı bir alternatif, hatta taze sebzeler olabileceğini söyledi.</p>

  9. <p><span style="color:#B22222"><strong>KANSER VE KALP HASTALIKLARINA NEDEN OLUYOR&nbsp;</strong></span></p> <p>Yapılan kapsamlı çalışmalara dikkat çeken ünlü Kardiyolog&nbsp;salam, sosis veya sucuk gibi işlenmiş etlerin, kanser ve kalp hastalığı gibi daha yüksek ciddi hastalık riskiyle bağlantılı olduğu ispatlandı. Bu nedenle beslenme sisteminde de oldukça az tüketmek çok önemli.&nbsp;</p>

  10. Sağlıksız yiyecekler arasında yer alan bu besinleri eğer tüketecekseniz sadece özel günlerde sadece yılda birkaç kez tüketmek kalp sağlığınızı korumak açısından çok önemli olduğunu ifade ediyor.&nbsp;

  11. Reynold uzak durmaya çalıştığı gıda grubunun ise&nbsp;diyabet ve kalp hastalığı gibi sağlık riskleriyle bağlantılı şeker ve sağlıksız yağlar açısından yüksek olduğu için paketlenmiş kurabiyeler ve çörekler olduğunu söyledi.&nbsp;

  12. Bunların yerine diyetisyenlerin beslenme listelerinde yer alan&nbsp;<strong>Meyve, yoğurt, bitter çikolata ve fındık </strong>gibi yiyecekleri tüketmeniz sağlık risklerini daha aza indirerek kalp sağlığınızı korumayı başarabilirsiniz.&nbsp;

2 Aralık 2025