Kardiyologların Asla Yemediği Yiyecek!

KANSER VE KALP HASTALIKLARINA NEDEN OLUYOR

Yapılan kapsamlı çalışmalara dikkat çeken ünlü Kardiyolog salam, sosis veya sucuk gibi işlenmiş etlerin, kanser ve kalp hastalığı gibi daha yüksek ciddi hastalık riskiyle bağlantılı olduğu ispatlandı. Bu nedenle beslenme sisteminde de oldukça az tüketmek çok önemli.