Portakal Suyunun Hiç Bilinmeyen Etkisi!
Binlerce geni etkilediği tespit edildi
Faydaları saymakla bitmeyen portakal suyuyla ilgili yapılan bir çalışma, bu içeceğin insan vücudunda binlerce geni etkilediğini ortaya koydu. Bilim insanları, portakal suyunun düzenli tüketildiğinde vücutta düşündüğümüzden çok daha fazla etkiye sahip olduğunu açıkladı.
Yakın tarihte yapılan bir araştırma, portakal suyunun yemeklerin yanında tüketildiğinde çok daha fazla etki gösterdiğini tespit etti.
Yapılan çalışma, düzenli portakal suyu tüketiminin bağışıklık hücrelerimizdeki binlerce genin çalışma şeklini değiştirdiğini ortaya koydu.
Bu genlerin önemli bir kısmı kan basıncını düzenleyen, iltihabı azaltan ve şeker metabolizmasını kontrol eden mekanizmalar üzerinde rol oynuyor. Bunlar da uzun vadeli kalp damar sağlığı konusunda kritik süreçler oluyor.
Westminster Üniversitesi Kimyasal Patoloji alanında Kıdemli Öğretim Üyesi David C. Gaze, yaptığı açıklamada portakal suyunun tüketiminin insan vücudunda ne tür değişimlere neden olduğunu araştırmalardan örneklerle anlattı.
2 AY BOYUNCA İÇTİLER
Yapılan araştırmada, yetişkinler iki ay boyunca her gün 500 ml saf pastörize portakal suyu içtiler.
İLTİHAP VE TANSİYONLA İLGİLİ GENLERDE DÜŞÜŞ GÖZLEMLENDİ
60 günün sonunda, yetişkinlerin vücudu incelendi ve stres sırasında aktifleşen NAMPT, IL6, IL1B ve NLRP3 gibi iltihapla ilişkili genlerin daha az çalıştığı görüldü.
Bu değişimler, düzenli portakal suyu tüketiminin genç yetişkinlerde tansiyonu düşürdüğünü gösteren daha önceki bulgularla uyumlu.
Uzmanlara göre bu sonuçlar, portakal suyunun vücudun düzenleyici sistemlerinde küçük ama anlamlı değişiklikler yaratarak damarların gevşemesini, iltihabın azalmasını ve kalp sağlığının korunmasını sağladığını gösteriyor.
HESPERİDİN ETKİSİ: NARENCİYENİN GÜÇLÜ BİLEŞİĞİ
Portakalda yer alan hesperidin isimli flavonoidin, antioksidan ve anti-inflamatuar etkileri uzun süredir bilinmektedir.
Yeni çalışma da, yüksek tansiyon, kolesterol dengesi ve şeker metabolizması gibi süreçlerin bu doğal bileşen tarafından etkilendiğini gösteriyor.
Ayrıca vücut tipi de tepkiyi değiştiriyor. Fazla kilolu bireylerde yağ metabolizmasıyla ilgili genler daha fazla etkilenirken, daha zayıf katılımcılarda iltihapla ilgili genlerde daha belirgin değişimler görüldü.
İNSÜLİN DİRENCİNİ VE KOLESTEROLÜ DÜŞÜREBİLİR
639 kişinin incelendiği 15 kontrollü sistematik analizine göre, düzenli portakal suyu tüketiminin insülin direncini ve LDL kolesterolü azalttığı görüldü.
BAĞIRSAK SAĞLIĞINI DA ETKİLEDİĞİ GÖZLEMLENDİ
Yapılan metabolit çalışmalarında; portakal suyunun enerji kullanımı, hücreler arası iletişim ve iltihap yollarını etkilediği de bulundu.
Kan portakalı suyu içen gönüllerde bir ay sonra, kısa zincirli yağ asidi üreten bağırsak bakterilerinin arttığı da görüldü. Bu maddeler sağlıklı tansiyon ve düşük iltihap seviyesiyle ilişkilendiriliyor.
HER ÇALIŞMA AYNI SONUCU VERMİYOR
Bazı araştırmalar HDL ve trigliseritlerde büyük değişim bulamasa da, genel eğilim portakal suyunun iltihabı azalttığı, kan akışını desteklediği ve kalp hastalığı risk belirteçlerini iyileştirdiği yönünde.