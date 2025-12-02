Ankara'da su kesintisi: 9 ilçede 30 saati aşacak
2027 Dünya Su Kongresi için güçlü aday: İstanbul
İstanbul'da kasımda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Bakan Işıkhan: Masada 3 kesimi de görmek istiyoruz
'Narkokapan Antalya-2' operasyonunda 455 tutuklama
Asgari Ücret Tespit Komisyonu için yeni model gündemde
FETÖ'nün kamu gizli yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı kararı
Otomotivde kasım patlaması: Satışlar 1,2 milyona dayandı
Şırnak Rektörü Alkış: Kardeşim önlisans mezunu, ilana başvuramaz
Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye milli ve tarihi bir hedeftir
Tavuk döner yiyen 3 öğrenci zehirlendi
Meteoroloji Uyardı: Bölge Bölge Güncel Hava Durumu Raporu
Bakan Şimşek: BAE, Türkiye için stratejik bir dosttur
Kasım enflasyonu yarın açıklanacak
TZOB: Marketteki 42 ürünün 24'ünde fiyat düşüşü yaşandı
MEB ve İş dünyası bir arada: Sektör talepleri 55 çalıştayla belirlenecek
50 kilometrede 14 kat artış: Tarlada 5 TL, markette 70 TL
TBMM Komisyonu'nda 'bütçe maratonu' bitti
Yılın son ayında ekonomi gündemi yoğun
Bakan Işıkhan'dan Türk-İş'e yeni asgari ücret komisyonu teklifi
Erdoğan: Terörsüz Türkiye yeni dönemin kapılarını açacak
Türkiye, OECD'nin en hızlı büyüyen 4'üncü ekonomisi
Borsada hızlı yükseliş: Yeniden 11.000 puanın üstünde
2 çocuğu yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibi tutuklandı
TURYİD: 'Servis ücreti' kanunla düzenlenmiştir, kaldırılamaz!
Taklit ve Tağşiş listesi güncellendi: Üç yeni bal markası listeye girdi!
BYD'ye tahsis edilen fabrika sahasında yeller esiyor
Togg'dan yıl sonu kampanyası: %0 faiz, uzun vade, tamamına kredi!
229 km hızla öğretmene çarpan sürücüye 25 yıla kadar hapis istemi
Mustafa Destici: Evlenmeyenleri işe almayın!
Portakal Suyunun Hiç Bilinmeyen Etkisi!

Binlerce geni etkilediği tespit edildi

    Faydaları saymakla bitmeyen portakal suyuyla ilgili yapılan bir çalışma, bu içeceğin insan vücudunda binlerce geni etkilediğini ortaya koydu. Bilim insanları, portakal suyunun düzenli tüketildiğinde vücutta düşündüğümüzden çok daha fazla etkiye sahip olduğunu açıkladı.

    Yakın tarihte yapılan bir araştırma, portakal suyunun yemeklerin yanında tüketildiğinde çok daha fazla etki gösterdiğini tespit etti.

    Yapılan çalışma, düzenli portakal suyu tüketiminin bağışıklık hücrelerimizdeki binlerce genin çalışma şeklini değiştirdiğini ortaya koydu.

    Bu genlerin önemli bir kısmı kan basıncını düzenleyen, iltihabı azaltan ve şeker metabolizmasını kontrol eden mekanizmalar üzerinde rol oynuyor. Bunlar da uzun vadeli kalp damar sağlığı konusunda kritik süreçler oluyor.

    Westminster Üniversitesi Kimyasal Patoloji alanında Kıdemli Öğretim Üyesi David C. Gaze, yaptığı açıklamada portakal suyunun tüketiminin insan vücudunda ne tür değişimlere neden olduğunu araştırmalardan örneklerle anlattı.

    2 AY BOYUNCA İÇTİLER

     

  7. <p><span style="color:#B22222"><strong>İLTİHAP VE TANSİYONLA İLGİLİ GENLERDE DÜŞÜŞ GÖZLEMLENDİ</strong></span></p> <p>60 günün sonunda, yetişkinlerin vücudu incelendi ve stres sırasında aktifleşen NAMPT, IL6, IL1B ve NLRP3 gibi iltihapla ilişkili genlerin daha az çalıştığı görüldü.</p>

    60 günün sonunda, yetişkinlerin vücudu incelendi ve stres sırasında aktifleşen NAMPT, IL6, IL1B ve NLRP3 gibi iltihapla ilişkili genlerin daha az çalıştığı görüldü.

    Bu değişimler, düzenli portakal suyu tüketiminin genç yetişkinlerde tansiyonu düşürdüğünü gösteren daha önceki bulgularla uyumlu.

    Uzmanlara göre bu sonuçlar, portakal suyunun vücudun düzenleyici sistemlerinde küçük ama anlamlı değişiklikler yaratarak damarların gevşemesini, iltihabın azalmasını ve kalp sağlığının korunmasını sağladığını gösteriyor.

    HESPERİDİN ETKİSİ: NARENCİYENİN GÜÇLÜ BİLEŞİĞİ

  11. <p>Yeni çalışma da, yüksek tansiyon, kolesterol dengesi ve şeker metabolizması gibi süreçlerin bu doğal bileşen tarafından etkilendiğini gösteriyor.</p> <p>Ayrıca vücut tipi de tepkiyi değiştiriyor. Fazla kilolu bireylerde yağ metabolizmasıyla ilgili genler daha fazla etkilenirken, daha zayıf katılımcılarda iltihapla ilgili genlerde daha belirgin değişimler görüldü.</p>

    Ayrıca vücut tipi de tepkiyi değiştiriyor. Fazla kilolu bireylerde yağ metabolizmasıyla ilgili genler daha fazla etkilenirken, daha zayıf katılımcılarda iltihapla ilgili genlerde daha belirgin değişimler görüldü.

    İNSÜLİN DİRENCİNİ VE KOLESTEROLÜ DÜŞÜREBİLİR

  13. <p><span style="color:#B22222"><strong>BAĞIRSAK SAĞLIĞINI DA ETKİLEDİĞİ GÖZLEMLENDİ</strong></span></p> <p>Yapılan metabolit çalışmalarında; portakal suyunun enerji kullanımı, hücreler arası iletişim ve iltihap yollarını etkilediği de bulundu.</p>

    Yapılan metabolit çalışmalarında; portakal suyunun enerji kullanımı, hücreler arası iletişim ve iltihap yollarını etkilediği de bulundu.

    Kan portakalı suyu içen gönüllerde bir ay sonra, kısa zincirli yağ asidi üreten bağırsak bakterilerinin arttığı da görüldü. Bu maddeler sağlıklı tansiyon ve düşük iltihap seviyesiyle ilişkilendiriliyor.

    HER ÇALIŞMA AYNI SONUCU VERMİYOR

2 Aralık 2025