Halil Ergün'den Yaprak Dökümü Sitemi!
'Kızlarım beni hiç aramadı'
Yaprak Dökümü dizisinin unutulmaz Ali Rıza Bey'i Halil Ergün, dizideki kızları Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır'a sitem etti. Ergün, dizi bittikten sonra kendisini hiç aramadıklarını belirterek, yalnızca Bennu Yıldırımlar ile iletişimde kaldığını söyledi.
Yaprak Dökümü dizisindeki unutulmaz 'Ali Rıza Bey' rolü ile hafızalarımıza kazınan usta oyuncu Halil Ergün, son günlerde yaptığı açıklamalar ile gündemden hiç düşmüyor.
Usta oyuncu bu kez de dizideki kızlarını canlandıran Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır'ın dizi bittikten sonra kendisini aramadıklarını söyleyerek sitem etti.
Televizyon tarihinin en kült dizilerinden biri olan Yaprak Dökümü dizisi, yayınlandığı döneme damgasını vurmuş ve izleyicisini adeta ekran başına kilitlemişti.
Dizide evin babası rolünü canlandıran Halil Ergün, Selen Görgüzel'in sunduğu 'Cam Masa' programına konuk olarak yeni açıklamalarda bulundu.
ALİ RIZA BEY KIZLARINA SİTEM ETTİ: HİÇ ARAMADILAR!Ergün, dizi bittikten sonra Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır'ın kendisini hiç aramadığını, ancak evin büyük kızı 'Fikret' karakterini canlandıran Bennu Yıldırımlar'ın ise kendisiyle iletişimi hiç kesmediğini şu sözlerle anlattı:
"Bennu Yıldırımlar benim canım, muhteşem kardeşimizdir. Gökçe'yi görmedim. Evlendirdik onu. Birinci evliliğinde ben öncülük yaptım, gittim istedim anne babasından. Sonra bir daha görmedim. Beni aramadılar."