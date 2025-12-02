Ankara'da su kesintisi: 9 ilçede 30 saati aşacak
2027 Dünya Su Kongresi için güçlü aday: İstanbul
İstanbul'da kasımda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Bakan Işıkhan: Masada 3 kesimi de görmek istiyoruz
'Narkokapan Antalya-2' operasyonunda 455 tutuklama
Asgari Ücret Tespit Komisyonu için yeni model gündemde
FETÖ'nün kamu gizli yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı kararı
Otomotivde kasım patlaması: Satışlar 1,2 milyona dayandı
Şırnak Rektörü Alkış: Kardeşim önlisans mezunu, ilana başvuramaz
Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye milli ve tarihi bir hedeftir
Tavuk döner yiyen 3 öğrenci zehirlendi
Meteoroloji Uyardı: Bölge Bölge Güncel Hava Durumu Raporu
Bakan Şimşek: BAE, Türkiye için stratejik bir dosttur
Kasım enflasyonu yarın açıklanacak
TZOB: Marketteki 42 ürünün 24'ünde fiyat düşüşü yaşandı
MEB ve İş dünyası bir arada: Sektör talepleri 55 çalıştayla belirlenecek
50 kilometrede 14 kat artış: Tarlada 5 TL, markette 70 TL
TBMM Komisyonu'nda 'bütçe maratonu' bitti
Yılın son ayında ekonomi gündemi yoğun
Bakan Işıkhan'dan Türk-İş'e yeni asgari ücret komisyonu teklifi
Erdoğan: Terörsüz Türkiye yeni dönemin kapılarını açacak
Türkiye, OECD'nin en hızlı büyüyen 4'üncü ekonomisi
Borsada hızlı yükseliş: Yeniden 11.000 puanın üstünde
2 çocuğu yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibi tutuklandı
TURYİD: 'Servis ücreti' kanunla düzenlenmiştir, kaldırılamaz!
Taklit ve Tağşiş listesi güncellendi: Üç yeni bal markası listeye girdi!
BYD'ye tahsis edilen fabrika sahasında yeller esiyor
Togg'dan yıl sonu kampanyası: %0 faiz, uzun vade, tamamına kredi!
229 km hızla öğretmene çarpan sürücüye 25 yıla kadar hapis istemi
Mustafa Destici: Evlenmeyenleri işe almayın!
Halil Ergün'den Yaprak Dökümü Sitemi!

  Yaprak Dökümü dizisinin unutulmaz Ali Rıza Bey'i Halil Ergün, dizideki kızları Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır'a sitem etti. Ergün, dizi bittikten sonra kendisini hiç aramadıklarını belirterek, yalnızca Bennu Yıldırımlar ile iletişimde kaldığını söyledi.

  Yaprak Dökümü dizisindeki unutulmaz 'Ali Rıza Bey' rolü ile hafızalarımıza kazınan usta oyuncu Halil Ergün, son günlerde yaptığı açıklamalar ile gündemden hiç düşmüyor.

  Usta oyuncu bu kez de dizideki kızlarını canlandıran Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır'ın dizi bittikten sonra kendisini aramadıklarını söyleyerek sitem etti.

  Televizyon tarihinin en kült dizilerinden biri olan Yaprak Dökümü dizisi, yayınlandığı döneme damgasını vurmuş ve izleyicisini adeta ekran başına kilitlemişti.

  Dizide evin babası rolünü canlandıran Halil Ergün, Selen Görgüzel'in sunduğu 'Cam Masa' programına konuk olarak yeni açıklamalarda bulundu.

  ALİ RIZA BEY KIZLARINA SİTEM ETTİ: HİÇ ARAMADILAR!
Ergün, dizi bittikten sonra Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır'ın kendisini hiç aramadığını, ancak evin büyük kızı 'Fikret' karakterini canlandıran Bennu Yıldırımlar'ın ise kendisiyle iletişimi hiç kesmediğini şu sözlerle anlattı:

  "Bennu Yıldırımlar benim canım, muhteşem kardeşimizdir. Gökçe'yi görmedim. Evlendirdik onu. Birinci evliliğinde ben öncülük yaptım, gittim istedim anne babasından. Sonra bir daha görmedim. Beni aramadılar."

