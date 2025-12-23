Kar Yağışı Ve Sağanaklar Abluka Gibi Geliyor

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.



BOLU °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

DÜZCE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu