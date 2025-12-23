Meclis'te 11. Yargı Paketi mesaisi: 12 farklı kanunda değişiklik yapılacak!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın
Meteoroloji'den uyarı: Dondurucu soğuklar ve kar yağışı geliyor!
İş dünyası temsilcileri yeni asgari ücrete ne dedi?
Libya heyetini taşıyan uçağın enkazına ulaşıldı
HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Bu yapıyla sağlıklı sonuç çıkmaz!
AYM: Sendika kararıyla nöbet tutmayan öğretmene ceza verilemez
Asgari ücretle birlikte değişen ödeme kalemleri
Atalay'dan 'asgari ücret' açıklaması: Kabul edeceğimiz bir rakam değil!
Ela Rümeysa Cebeci'den ek ifade: Bildiklerimi anlatacağım!
Kıskanç koca Yargıtay'dan döndü: 'İsimsiz çiçekle test' tazminatı yaktı
Ak Partili Güler: Deprem suçluları tahliye olmayacak
Sağlık personeli 2 aydır neden bekliyor?
Bakan Tunç imzaladı: Ceza İnfaz Personeli için 9 etik ilke belirlendi
Kartlı ödemeler kasımda coştu: Her 5 ödemeden 4'ü temassız!
BDDK'den yeni karar: Finans sektöründe enflasyon muhasebesi uygulanmayacak
MEB-Google İşbirliğiyle Yapay Zeka Okuryazarlığı Başladı
'Türkiye Yüksek Gelirli Ülkeler Arasına Giriyor'
Köprü ve Otoyol Geçişlerine Zam Geldi! İşte Yeni Ücretler
Yüzyılın konut projesinde kuralar pazartesi günü başlayacak
Fenomen öğretmenler inceleniyor
100 Gemilik Global Sumud Filosu Gazze'ye Yardım Götürecek
Bugün hava nasıl olacak?
Bakanlık harekete geçti: Çocukların kullandığı iki ürün yasaklandı
BYD'de Kriz Büyüyor: Sipariş Kaporaları İade Ediliyor
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'ın mali yapılanmasına operasyon
7 ilde 7 suç örgütüne operasyon: 65 gözaltı
Uyuşturucu rakamları vahim! Bağımlı 15 milyon, kullanıcı yaşı 12
AK Parti'den hazırlık: Sahte diplomaya ağır ceza
Asgari Ücret Zammı Öncesi Fiyat Artışları Başladı
Asgari Ücret Zammı Öncesi Fiyat Artışları Başladı

Kar Yağışı Ve Sağanaklar Abluka Gibi Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, ülkenin iç kesimlerinde kar, karla karışık yağmur ve sağanak yağılar görülecek.

  1. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, ülkenin iç kesimlerinde kar, karla karışık yağmur ve sağanak yağılar görülecek. Kar yağışları çarşamba gününe kadar devam edecek, 2 günlük aranın ardından bir anda bastıracak. Hafta sonu kar yağışı birçok kentte etkisini göstermeye başlayacak. İşte 23 Aralık 2025 hava durumu...

  2. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 Aralık Salı günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmeye göre, bugün yurdun iç bölgelerinde sağanak ve kar yağışı etkisini gösterecek. Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinde sağanak yağış hakim olacak. Batı Karadeniz?in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde kar görülecek. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde 3 derece birden artacak.

  3. HAFTA SONU KUVVETLİ KAR GELİYOR<br> Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 5 günlük rapora göre, bugün Sivas, Yozgat, Kayseri ve Kastamonu'da kar yağışı görülecek.

    HAFTA SONU KUVVETLİ KAR GELİYOR
    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 5 günlük rapora göre, bugün Sivas, Yozgat, Kayseri ve Kastamonu'da kar yağışı görülecek.

  4. 24 Aralık Çarşamba gününde Kayseri, Yozgat, Sivas, Gümüşhane ve Ardahan'da kar başlayacak. 27 Aralık Cumartesi günü ise Düzce, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Yozgat, Amasya, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Van ve Hakkari'de hem sıcaklıklar eksileri görecek hem de kuvvetli kar hakim olacak.

  5. ARALIK HAVA DURUMU<br></span><br>MARMARA<br>Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.</p> <p><br>BURSA °C, 13°C<br>Parçalı ve çok bulutlu</p> <p>ÇANAKKALE °C, 13°C<br>Parçalı ve çok bulutlu</p> <p>İSTANBUL °C, 13°C<br>Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı</p> <p>KIRKLARELİ °C, 12°C<br>Parçalı ve çok bulutlu</p>

    ARALIK HAVA DURUMU

    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.


    BURSA °C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    ÇANAKKALE °C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    İSTANBUL °C, 13°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu

  6. <p><span>EGE</span><br>Parçalı ve çok bulutlu, Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.</p> <p><br>A.KARAHİSAR °C, 7°C<br>Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu</p> <p>DENİZLİ °C, 14°C<br>Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu</p> <p>İZMİR °C, 15°C<br>Parçalı ve çok bulutlu</p> <p>MUĞLA °C, 12°C<br>Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı</p>

    EGE
    Parçalı ve çok bulutlu, Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.


    A.KARAHİSAR °C, 7°C
    Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

    DENİZLİ °C, 14°C
    Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

    İZMİR °C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    MUĞLA °C, 12°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

  7. <p><span>AKDENİZ</span><br>Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.</p> <p><br>ADANA °C, 18°C<br>Parçalı ve çok bulutlu</p> <p>ANTALYA °C, 15°C<br>Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı</p> <p>HATAY °C, 13°C<br>Parçalı ve çok bulutlu</p> <p>ISPARTA °C, 12°C<br>Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu</p>

    AKDENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.


    ADANA °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    ANTALYA °C, 15°C
    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    HATAY °C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    ISPARTA °C, 12°C
    Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

  8. <p><span>İÇ ANADOLU</span><br>Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin aralıklı yağmurlu, kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.</p> <p><br>ANKARA °C, 7°C<br>Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu</p> <p>ESKİŞEHİR °C, 7°C<br>Çok bulutlu ve sabah saatlerinde yağmurlu</p> <p>KAYSERİ °C, 7°C<br>Parçalı ve çok bulutlu</p> <p>KONYA °C, 10°C<br>Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu</p>

    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin aralıklı yağmurlu, kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.


    ANKARA °C, 7°C
    Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

    ESKİŞEHİR °C, 7°C
    Çok bulutlu ve sabah saatlerinde yağmurlu

    KAYSERİ °C, 7°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    KONYA °C, 10°C
    Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

  9. <p><span>BATI KARADENİZ</span><br>Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.</p> <p><br>BOLU °C, 7°C<br>Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı</p> <p>DÜZCE °C, 11°C<br>Parçalı ve çok bulutlu</p> <p>SİNOP °C, 14°C<br>Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu</p> <p>ZONGULDAK °C, 11°C<br>Parçalı ve çok bulutlu</p>

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.


    BOLU °C, 7°C
    Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

    DÜZCE °C, 11°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    SİNOP °C, 14°C
    Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

    ZONGULDAK °C, 11°C
    Parçalı ve çok bulutlu

  10. <p><span>DOĞU ANADOLU</span><br>Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.</p> <p>ERZURUM °C, 3°C<br>Parçalı ve çok bulutlu</p> <p>KARS °C, 2°C<br>Parçalı ve çok bulutlu</p> <p>MALATYA °C, 8°C<br>Parçalı ve çok bulutlu</p> <p>VAN °C, 6°C<br>Parçalı ve çok bulutlu</p>

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

    ERZURUM °C, 3°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    KARS °C, 2°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    MALATYA °C, 8°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    VAN °C, 6°C
    Parçalı ve çok bulutlu

  11. <p><span>GÜNEYDOĞU ANADOLU</span><br>Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.</p> <p><br>BATMAN °C, 13°C<br>Parçalı bulutlu</p> <p>DİYARBAKIR °C, 11°C<br>Parçalı bulutlu</p> <p>GAZİANTEP °C, 11°C<br>Parçalı bulutlu</p> <p>MARDİN °C, 10°C<br>Parçalı bulutlu</p>

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.


    BATMAN °C, 13°C
    Parçalı bulutlu

    DİYARBAKIR °C, 11°C
    Parçalı bulutlu

    GAZİANTEP °C, 11°C
    Parçalı bulutlu

    MARDİN °C, 10°C
    Parçalı bulutlu

23 Aralık 2025