Köşkü Rekor Fiyata Satışa Çıktı

Türk müziğinin unutulmaz ismi Kayahan'ın birçok eserini bestelediği ve 'Gönül Köşkü' ismini verdiği evi satışa sunuldu. Balıkesir'in Gömeç ilçesinde yer alan ve manzarasıyla görenleri mest eden köşk için istenen rakam ise servet değerinde.