Köşkü Rekor Fiyata Satışa Çıktı
Kayahan'ın "Gönül Köşkü" için istenen rakam dudak uçuklatıyor!
Türk müziğinin unutulmaz ismi Kayahan'ın birçok eserini bestelediği ve 'Gönül Köşkü' ismini verdiği evi satışa sunuldu. Balıkesir'in Gömeç ilçesinde yer alan ve manzarasıyla görenleri mest eden köşk için istenen rakam ise servet değerinde.
Usta sanatçı Kayahan'ın çok sayıda unutulmaz eserini bestelediği "Gönül Köşkü", satışa çıkarıldı.
Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki "Sevgi Köyü" isimli sitede yer alan eşsiz köşk, 1609 metrekare arsa üzerindeki 5 bitişik evden oluşuyor.
Her biri 5 oda 1 salon olan evlerden oluşan köşk, mavi ve yeşilin buluştuğu görkemli bir atmosferi gözler önüne seriyor.
Her bir detayıyla hayranlık uyandıran köşkün satış bedeli ise dudak uçuklattı.
Mimarisi ve konumuyla ön plana çıkan köşkün satış bedelinin 130 milyon TL olduğu ortaya çıktı.
