Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Son Haliyle Olay Oldu

Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik
TÜVTÜRK uyardı: Muayene istasyonlarında 'Pazar günü' kararı
TÜVTÜRK uyardı: Muayene istasyonlarında 'Pazar günü' kararı
Asgari ücret sonrası fahiş fiyatlar mercek altında
Asgari ücret sonrası fahiş fiyatlar mercek altında
Üniversitelerden atılanlara af getirmek için kanun teklifi hazırlanacak
Üniversitelerden atılanlara af getirmek için kanun teklifi hazırlanacak
Meslek lisesi öğrencileri, MESEM'le genç yaşta meslek öğreniyor
Meslek lisesi öğrencileri, MESEM'le genç yaşta meslek öğreniyor
Para transfer işlemlerinde Yeni düzenleme yürürlüğe giriyor
Para transfer işlemlerinde Yeni düzenleme yürürlüğe giriyor
İBB İtfaiye Daire Başkanı gözaltına alındı
İBB İtfaiye Daire Başkanı gözaltına alındı
İkinci el araç düzenlemesi 1 Temmuz 2026'ya kadar uzatıldı
İkinci el araç düzenlemesi 1 Temmuz 2026'ya kadar uzatıldı
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Yılbaşında hava nasıl olacak?
Yılbaşında hava nasıl olacak?
Otopark Yönetmeliği değişti
Otopark Yönetmeliği değişti
Yüzyılın konut projesinde kura çekimi başlıyor
Yüzyılın konut projesinde kura çekimi başlıyor
Memur ve emekli zammı 5 Ocak'ta belli olacak
Memur ve emekli zammı 5 Ocak'ta belli olacak
Strateji ve Bütçe'de 5 kritik göreve atama yapıldı
Strateji ve Bütçe'de 5 kritik göreve atama yapıldı
Bakan Tunç: Libya uçak kazasında kara kutu Almanya'ya gönderildi
Bakan Tunç: Libya uçak kazasında kara kutu Almanya'ya gönderildi
'Kiramdan fazla aidat ödüyorum' şikayetlerine çözüm geliyor
'Kiramdan fazla aidat ödüyorum' şikayetlerine çözüm geliyor
Şile Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda 15 tutuklama
Şile Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda 15 tutuklama
'Acılı babanın terlikli hali görenleri kahretti' başlıklı paylaşımlara Valilikten açıklama
'Acılı babanın terlikli hali görenleri kahretti' başlıklı paylaşımlara Valilikten açıklama
DMM'den MHRS uyarısı: Randevuya gitmeyene para cezası iddiası yalan!
DMM'den MHRS uyarısı: Randevuya gitmeyene para cezası iddiası yalan!
Mahkemede tanıklık yapmanın bedeli belli oldu
Mahkemede tanıklık yapmanın bedeli belli oldu
Haftanın kazandıranı altın oldu: Gram altın zirveyi zorluyor!
Haftanın kazandıranı altın oldu: Gram altın zirveyi zorluyor!
Bakan Yerlikaya'dan trafik magandalarına uyarı: Yeni yasa yürürlükte!
Bakan Yerlikaya'dan trafik magandalarına uyarı: Yeni yasa yürürlükte!
MİT'ten kişisel verileri çalan 'siber casuslar'a operasyon: 4 tutuklama
MİT'ten kişisel verileri çalan 'siber casuslar'a operasyon: 4 tutuklama
e-Devlet ihraç edilecek, uçaklarda internet devri başlayacak!
e-Devlet ihraç edilecek, uçaklarda internet devri başlayacak!
Kamu üniversiteleri arasında tarihin en yüksek promosyonu
Kamu üniversiteleri arasında tarihin en yüksek promosyonu
66 meslekte belgesi olmayana iş yok: 12 aylık geçiş süreci başladı!
66 meslekte belgesi olmayana iş yok: 12 aylık geçiş süreci başladı!
TÜİK Türkiye'nin gelir haritasını açıkladı: İşte en yüksek gelirli il!
TÜİK Türkiye'nin gelir haritasını açıkladı: İşte en yüksek gelirli il!
Denizlerde bu yıl 177 bin denetim yapıldı, 76 gemiye el konuldu
Denizlerde bu yıl 177 bin denetim yapıldı, 76 gemiye el konuldu
Erdoğan: Türkiye sağlıkta öncü ve örnek bir ülke oldu
Erdoğan: Türkiye sağlıkta öncü ve örnek bir ülke oldu
İstanbul'da taksi ücretine talep edilen zam oranı belli oldu
İstanbul'da taksi ücretine talep edilen zam oranı belli oldu

Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Son Haliyle Olay Oldu

Ali Rıza Bey'in tadı kaçacak!

  1. Ünlü oyuncu Güven Hokna'nın sosyal medya hesabından paylaştığı filtreli pozları görenleri şaşkına çevirdi. Gençlik filtresiyle adeta bambaşka birine dönüşen Hokna, sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

    Ünlü oyuncu Güven Hokna'nın sosyal medya hesabından paylaştığı filtreli pozları görenleri şaşkına çevirdi. Gençlik filtresiyle adeta bambaşka birine dönüşen Hokna, sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

  2. <strong>Bir dönemin unutulmaz yapımı "Yaprak Dökümü", güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle milyonları ekran başına kilitlemişti.&nbsp;</strong>

    Bir dönemin unutulmaz yapımı "Yaprak Dökümü", güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle milyonları ekran başına kilitlemişti. 

  3. <strong>Efsane dizide 'Hayriye' karakterini oynayan ünlü sanatçı Güven Hokna ise yıllar geçse de geniş bir hayran kitlesine sahip.&nbsp;</strong>

    Efsane dizide 'Hayriye' karakterini oynayan ünlü sanatçı Güven Hokna ise yıllar geçse de geniş bir hayran kitlesine sahip. 

  4. <strong>Efsane dizide 'Hayriye' karakterini oynayan ünlü sanatçı Güven Hokna ise yıllar geçse de geniş bir hayran kitlesine sahip.&nbsp;</strong>

    Efsane dizide 'Hayriye' karakterini oynayan ünlü sanatçı Güven Hokna ise yıllar geçse de geniş bir hayran kitlesine sahip. 

  5. <strong>Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hayranlarının yakın takibinde olan ünlü sanatçı, son paylaşımıyla olay oldu.</strong>

    Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hayranlarının yakın takibinde olan ünlü sanatçı, son paylaşımıyla olay oldu.

  6. <strong>79 yaşındaki sanatçı, arkadaşıyla bir pozunu sosyal medya hesabından paylaşmadan önce yüzünü belirgin şekilde gençleştiren bir filtre kullandı.&nbsp;</strong>

    79 yaşındaki sanatçı, arkadaşıyla bir pozunu sosyal medya hesabından paylaşmadan önce yüzünü belirgin şekilde gençleştiren bir filtre kullandı. 

  7. <strong>Ünlü oyuncunun cildi pürüzsüzleştirilmiş, gözleri büyütülmüş ve genel olarak daha genç bir görünüm kazanmış hali, görenleri şaşkına çevirdi.</strong>

    Ünlü oyuncunun cildi pürüzsüzleştirilmiş, gözleri büyütülmüş ve genel olarak daha genç bir görünüm kazanmış hali, görenleri şaşkına çevirdi.

  8. <strong>Hokna'nın paylaşımı kısa sürede gündem olurken, sosyal medya kullanıcıları 'Yaprak Dökümü'ne atıfta bulunarak "Ali Rıza Bey'in tadı kaçacak", "Aman Ali Rıza Bey görmesin!" şeklinde esprili yorumlarda bulundu.</strong>

    Hokna'nın paylaşımı kısa sürede gündem olurken, sosyal medya kullanıcıları 'Yaprak Dökümü'ne atıfta bulunarak "Ali Rıza Bey'in tadı kaçacak", "Aman Ali Rıza Bey görmesin!" şeklinde esprili yorumlarda bulundu.

  9. <span><em><strong>İşte, o paylaşım...</strong></em></span>

    İşte, o paylaşım...

27 Aralık 2025