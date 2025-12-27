Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Son Haliyle Olay Oldu
Ali Rıza Bey'in tadı kaçacak!
Ünlü oyuncu Güven Hokna'nın sosyal medya hesabından paylaştığı filtreli pozları görenleri şaşkına çevirdi. Gençlik filtresiyle adeta bambaşka birine dönüşen Hokna, sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.
Bir dönemin unutulmaz yapımı "Yaprak Dökümü", güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle milyonları ekran başına kilitlemişti.
Efsane dizide 'Hayriye' karakterini oynayan ünlü sanatçı Güven Hokna ise yıllar geçse de geniş bir hayran kitlesine sahip.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hayranlarının yakın takibinde olan ünlü sanatçı, son paylaşımıyla olay oldu.
79 yaşındaki sanatçı, arkadaşıyla bir pozunu sosyal medya hesabından paylaşmadan önce yüzünü belirgin şekilde gençleştiren bir filtre kullandı.
Ünlü oyuncunun cildi pürüzsüzleştirilmiş, gözleri büyütülmüş ve genel olarak daha genç bir görünüm kazanmış hali, görenleri şaşkına çevirdi.
Hokna'nın paylaşımı kısa sürede gündem olurken, sosyal medya kullanıcıları 'Yaprak Dökümü'ne atıfta bulunarak "Ali Rıza Bey'in tadı kaçacak", "Aman Ali Rıza Bey görmesin!" şeklinde esprili yorumlarda bulundu.
İşte, o paylaşım...