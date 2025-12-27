Çifte Zam Var ÖTV Zammı Bakın Ne Kadar
Benzin ve motorin litre fiyatı kaç lira?
1 Ocak 2026 tarihinde devreye girecek ÖTV düzenlemesiyle birlikte benzin motorinin litre fiyatına yüklü bir zam geliyor. Bu zamla birlikte yeni yılın ilk günü akaryakıt fiyatları 1.5 liradan fazla zamlanacak. Benzin arka arkaya gördüğü indirim sonrasında litresi 51.82 liradan satılıyor, Motorinin litre fiyatı ise 53.22 lira civarında.
Yeni vergi düzenlemesi 1 Ocak 2026'da resmen devreye giriyor. Yılbaşından itibaren birçok kalemde fiyatlar artacak. Yılbaşında uygulanacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışıyla birlikte akaryakıt fiyatlarında da tabela yukarı yönlü güncellenecek. Böylece 1 Ocak'tan itibaren yapılan düzenlemeyle birlikte ÖTV artışı pompa fiyatlarına doğrudan yansıyacak.
BENZİN VE MOTORİN ÖTV ZAMMI NA KADAR?
Ekonomist Cahit Saraçoğlu, yılbaşında benzin ve motorinin litre fiyatına en az 1 liradan fazla zam yapılacağını söyledi. Saraçoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, ÖTV düzeltmesinin ardından benzine 1,32 TL, motorine 1,41 TL zam gelecek. LPG (otogaz) grubunda ise şimdilik herhangi bir ÖTV artışı öngörülmüyor. Zam sonrası İstanbul'da benzinin litresi 53 lirayı, motorinin litresi ise 54 lirayı aşacak.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:
BENZİN
İstanbul - Avrupa Yakası: 51.82 TL
İstanbul - Anadolu Yakası: 51.65 TL
Ankara: 52.68 TL
İzmir: 53.01 TL
MOTORİN
İstanbul-Avrupa Yakası: 53.22 TL
İstanbul-Anadolu Yakası: 53.05 TL
Ankara: 54.24 TL
İzmir: 54.58 TL
LPG
İstanbul-Avrupa Yakası: 28.51 TL
İstanbul-Anadolu Yakası: 27.88 TL
Ankara: 28.40 TL
İzmir: 28.33 TL