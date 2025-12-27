Çifte Zam Var ÖTV Zammı Bakın Ne Kadar

Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik
TÜVTÜRK uyardı: Muayene istasyonlarında 'Pazar günü' kararı
TÜVTÜRK uyardı: Muayene istasyonlarında 'Pazar günü' kararı
Asgari ücret sonrası fahiş fiyatlar mercek altında
Asgari ücret sonrası fahiş fiyatlar mercek altında
Üniversitelerden atılanlara af getirmek için kanun teklifi hazırlanacak
Üniversitelerden atılanlara af getirmek için kanun teklifi hazırlanacak
Meslek lisesi öğrencileri, MESEM'le genç yaşta meslek öğreniyor
Meslek lisesi öğrencileri, MESEM'le genç yaşta meslek öğreniyor
Para transfer işlemlerinde Yeni düzenleme yürürlüğe giriyor
Para transfer işlemlerinde Yeni düzenleme yürürlüğe giriyor
İBB İtfaiye Daire Başkanı gözaltına alındı
İBB İtfaiye Daire Başkanı gözaltına alındı
İkinci el araç düzenlemesi 1 Temmuz 2026'ya kadar uzatıldı
İkinci el araç düzenlemesi 1 Temmuz 2026'ya kadar uzatıldı
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Yılbaşında hava nasıl olacak?
Yılbaşında hava nasıl olacak?
Otopark Yönetmeliği değişti
Otopark Yönetmeliği değişti
Yüzyılın konut projesinde kura çekimi başlıyor
Yüzyılın konut projesinde kura çekimi başlıyor
Memur ve emekli zammı 5 Ocak'ta belli olacak
Memur ve emekli zammı 5 Ocak'ta belli olacak
Strateji ve Bütçe'de 5 kritik göreve atama yapıldı
Strateji ve Bütçe'de 5 kritik göreve atama yapıldı
Bakan Tunç: Libya uçak kazasında kara kutu Almanya'ya gönderildi
Bakan Tunç: Libya uçak kazasında kara kutu Almanya'ya gönderildi
'Kiramdan fazla aidat ödüyorum' şikayetlerine çözüm geliyor
'Kiramdan fazla aidat ödüyorum' şikayetlerine çözüm geliyor
Şile Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda 15 tutuklama
Şile Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda 15 tutuklama
'Acılı babanın terlikli hali görenleri kahretti' başlıklı paylaşımlara Valilikten açıklama
'Acılı babanın terlikli hali görenleri kahretti' başlıklı paylaşımlara Valilikten açıklama
DMM'den MHRS uyarısı: Randevuya gitmeyene para cezası iddiası yalan!
DMM'den MHRS uyarısı: Randevuya gitmeyene para cezası iddiası yalan!
Mahkemede tanıklık yapmanın bedeli belli oldu
Mahkemede tanıklık yapmanın bedeli belli oldu
Haftanın kazandıranı altın oldu: Gram altın zirveyi zorluyor!
Haftanın kazandıranı altın oldu: Gram altın zirveyi zorluyor!
Bakan Yerlikaya'dan trafik magandalarına uyarı: Yeni yasa yürürlükte!
Bakan Yerlikaya'dan trafik magandalarına uyarı: Yeni yasa yürürlükte!
MİT'ten kişisel verileri çalan 'siber casuslar'a operasyon: 4 tutuklama
MİT'ten kişisel verileri çalan 'siber casuslar'a operasyon: 4 tutuklama
e-Devlet ihraç edilecek, uçaklarda internet devri başlayacak!
e-Devlet ihraç edilecek, uçaklarda internet devri başlayacak!
Kamu üniversiteleri arasında tarihin en yüksek promosyonu
Kamu üniversiteleri arasında tarihin en yüksek promosyonu
66 meslekte belgesi olmayana iş yok: 12 aylık geçiş süreci başladı!
66 meslekte belgesi olmayana iş yok: 12 aylık geçiş süreci başladı!
TÜİK Türkiye'nin gelir haritasını açıkladı: İşte en yüksek gelirli il!
TÜİK Türkiye'nin gelir haritasını açıkladı: İşte en yüksek gelirli il!
Denizlerde bu yıl 177 bin denetim yapıldı, 76 gemiye el konuldu
Denizlerde bu yıl 177 bin denetim yapıldı, 76 gemiye el konuldu
Erdoğan: Türkiye sağlıkta öncü ve örnek bir ülke oldu
Erdoğan: Türkiye sağlıkta öncü ve örnek bir ülke oldu
İstanbul'da taksi ücretine talep edilen zam oranı belli oldu
İstanbul'da taksi ücretine talep edilen zam oranı belli oldu

Çifte Zam Var ÖTV Zammı Bakın Ne Kadar

Benzin ve motorin litre fiyatı kaç lira?

  1. 1 Ocak 2026 tarihinde devreye girecek ÖTV düzenlemesiyle birlikte benzin motorinin litre fiyatına yüklü bir zam geliyor. Bu zamla birlikte yeni yılın ilk günü akaryakıt fiyatları 1.5 liradan fazla zamlanacak. Benzin arka arkaya gördüğü indirim sonrasında litresi 51.82 liradan satılıyor, Motorinin litre fiyatı ise 53.22 lira civarında.

    1 Ocak 2026 tarihinde devreye girecek ÖTV düzenlemesiyle birlikte benzin motorinin litre fiyatına yüklü bir zam geliyor. Bu zamla birlikte yeni yılın ilk günü akaryakıt fiyatları 1.5 liradan fazla zamlanacak. Benzin arka arkaya gördüğü indirim sonrasında litresi 51.82 liradan satılıyor, Motorinin litre fiyatı ise 53.22 lira civarında.

  2. Yeni vergi düzenlemesi 1 Ocak 2026'da resmen devreye giriyor. Yılbaşından itibaren birçok kalemde fiyatlar artacak. Yılbaşında uygulanacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışıyla birlikte akaryakıt fiyatlarında da tabela yukarı yönlü güncellenecek.&nbsp;Böylece 1 Ocak'tan itibaren yapılan düzenlemeyle birlikte ÖTV artışı pompa fiyatlarına doğrudan yansıyacak.

    Yeni vergi düzenlemesi 1 Ocak 2026'da resmen devreye giriyor. Yılbaşından itibaren birçok kalemde fiyatlar artacak. Yılbaşında uygulanacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışıyla birlikte akaryakıt fiyatlarında da tabela yukarı yönlü güncellenecek. Böylece 1 Ocak'tan itibaren yapılan düzenlemeyle birlikte ÖTV artışı pompa fiyatlarına doğrudan yansıyacak.

  3. <strong>BENZİN VE MOTORİN ÖTV ZAMMI NA KADAR?</strong><br>Ekonomist Cahit Saraçoğlu, yılbaşında benzin ve motorinin litre fiyatına en az 1 liradan fazla zam yapılacağını söyledi.&nbsp;Saraçoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, ÖTV düzeltmesinin ardından benzine 1,32 TL, motorine 1,41 TL &#8203; zam gelecek.&nbsp;&nbsp;LPG (otogaz) grubunda ise şimdilik herhangi bir ÖTV artışı öngörülmüyor.&nbsp;Zam sonrası İstanbul'da benzinin litresi 53 lirayı, motorinin litresi ise 54 lirayı aşacak.

    BENZİN VE MOTORİN ÖTV ZAMMI NA KADAR?
    Ekonomist Cahit Saraçoğlu, yılbaşında benzin ve motorinin litre fiyatına en az 1 liradan fazla zam yapılacağını söyledi. Saraçoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, ÖTV düzeltmesinin ardından benzine 1,32 TL, motorine 1,41 TL ​ zam gelecek.  LPG (otogaz) grubunda ise şimdilik herhangi bir ÖTV artışı öngörülmüyor. Zam sonrası İstanbul'da benzinin litresi 53 lirayı, motorinin litresi ise 54 lirayı aşacak.

  4. <p>GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI</p> <p>İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:</p> <p><span>BENZİN</span></p> <p>İstanbul - Avrupa Yakası: 51.82 TL<br>İstanbul - Anadolu Yakası: 51.65 TL<br>Ankara: 52.68 TL<br>İzmir: 53.01 TL</p>

    GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

    İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

    BENZİN

    İstanbul - Avrupa Yakası: 51.82 TL
    İstanbul - Anadolu Yakası: 51.65 TL
    Ankara: 52.68 TL
    İzmir: 53.01 TL

  5. <p><span style="font-size: 24px;">MOTORİN</span></p> <p>İstanbul-Avrupa Yakası: 53.22 TL<br>İstanbul-Anadolu Yakası: 53.05 TL<br>Ankara: 54.24 TL<br>İzmir: 54.58 TL</p>

    MOTORİN

    İstanbul-Avrupa Yakası: 53.22 TL
    İstanbul-Anadolu Yakası: 53.05 TL
    Ankara: 54.24 TL
    İzmir: 54.58 TL

  6. <p><span>LPG</span></p> <p>İstanbul-Avrupa Yakası: 28.51 TL<br>İstanbul-Anadolu Yakası: 27.88 TL<br>Ankara: 28.40 TL<br>İzmir: 28.33 TL</p>

    LPG

    İstanbul-Avrupa Yakası: 28.51 TL
    İstanbul-Anadolu Yakası: 27.88 TL
    Ankara: 28.40 TL
    İzmir: 28.33 TL

27 Aralık 2025