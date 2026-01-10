Kredi Almak İstiyorsanız Bankalar Artık Buna Bakıyor
Bankalar, kredi kararlarında sadece skoru değil, müşterilerin son aylardaki finansal davranışlarını da belirleyici hale getirdi.
-
Bankalar, kredi kararlarında sadece skoru değil, müşterilerin son aylardaki finansal davranışlarını da belirleyici hale getirdi. Yeni sistemle hesap hareketleri yapay zeka tarafından detaylıca analiz ediliyor.
-
Son dönemde kredi notu yüksek olmasına rağmen kredi ya da kredi kartı başvurusu reddedilen tüketicilerin sayısında dikkat çekici bir artış yaşanıyor. Bankacılık sektöründe uygulamaya alınan yeni risk değerlendirme yaklaşımıyla birlikte, kredi kararlarında yalnızca skor değil, müşterilerin son aylardaki finansal davranışları da belirleyici hale geldi.
-
SKORUN ÖTESİNDE DERİN İNCELEME
Bankalar, geleneksel kredi notu değerlendirmesinin ötesine geçerek hesap hareketlerini daha kapsamlı biçimde incelemeye başladı. Düzenli gelir akışı, harcama alışkanlıkları ve hesap kullanım düzeni, kredi onay süreçlerinde kritik unsurlar arasında yer alıyor. Bu nedenle kredi notu iyi olan bazı müşteriler, hesap hareketlerindeki düzensizlikler nedeniyle olumsuz yanıt alabiliyor.
-
DAVRANIŞSAL RİSK ANALİZİ DÖNEMİ
Sektörde "davranışsal risk analizi" olarak adlandırılan yeni yaklaşım kapsamında, müşterilerin hesaplarına giren ve çıkan paranın niteliği detaylı şekilde analiz ediliyor.
-
Düzenli maaş ödemeleri, rutin fatura giderleri ve standart harcamalar normal kabul edilirken; ani para giriş-çıkışları, sık yapılan açıklamasız transferler ve olağan dışı işlemler risk göstergesi olarak değerlendiriliyor.
-
BAHİS VE OYUN HARCAMALARI RİSK UNSURU
Sanal bahis ve çevrim içi oyun platformlarına yapılan düzenli ödemeler, bankalar açısından en güçlü risk sinyallerinden biri olarak öne çıkıyor.
-
Bu tür harcamalar, müşterinin finansal disiplinini ve geri ödeme kapasitesini zayıflatan bir faktör olarak görülüyor. Sonuç olarak, bahis kaynaklı işlemler kredi ve kredi kartı başvurularının reddedilmesine yol açabiliyor.
-
OTOMATİK SİSTEMLER KARA LİSTEYİ BELİRLİYOR
Bankalar, bu değerlendirmeleri büyük ölçüde otomatik sistemler üzerinden gerçekleştiriyor. Kara para aklama ve finansal suçlarla mücadelede kullanılan AML yazılımları ile yapay zeka destekli analizler, olağan dışı para hareketlerini anlık olarak tespit ediyor.
-
Şüpheli işlemler tespit edilen müşteriler, sistem tarafından ?yüksek riskli? olarak sınıflandırılabiliyor.
-
YAPAY ZEKA KREDİ KARARLARINDA ETKİLİ Kredi süreçlerinde Merkez Bankası Risk Merkezi ve Kredi Kayıt Bürosu (KKB) verilerinin yanı sıra bankaların kendi iç analizleri de devreye giriyor.
-
Yapay zeka destekli modeller; gelirle uyumsuz harcamalar, düzensiz para trafiği ve riskli sektörlerle temas gibi kriterleri puanlayarak kredi ve kredi kartı kararlarını doğrudan etkiliyor.