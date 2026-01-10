Kredi Almak İstiyorsanız Bankalar Artık Buna Bakıyor

Son dönemde kredi notu yüksek olmasına rağmen kredi ya da kredi kartı başvurusu reddedilen tüketicilerin sayısında dikkat çekici bir artış yaşanıyor. Bankacılık sektöründe uygulamaya alınan yeni risk değerlendirme yaklaşımıyla birlikte, kredi kararlarında yalnızca skor değil, müşterilerin son aylardaki finansal davranışları da belirleyici hale geldi.