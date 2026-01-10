Kredi Almak İstiyorsanız Bankalar Artık Buna Bakıyor

Bakan Şimşek: 2026 Reform Yılı Olacak
Bakan Şimşek: 2026 Reform Yılı Olacak
Ev temizleten öğretmen hakkında karar
Ev temizleten öğretmen hakkında karar
'Huzur İstanbul' uygulamasında 1102 kişi gözaltına alındı
'Huzur İstanbul' uygulamasında 1102 kişi gözaltına alındı
Samsun Yeşilkent Kavşağı ile Yıllık 645 Milyon TL Tasarruf
Samsun Yeşilkent Kavşağı ile Yıllık 645 Milyon TL Tasarruf
Togg elektrikli otomobil pazarında liderliği göğüsledi
Togg elektrikli otomobil pazarında liderliği göğüsledi
Motorin fiyatları düştü, depolar ne kadara dolacak?
Motorin fiyatları düştü, depolar ne kadara dolacak?
34 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 77 şüpheli yakalandı
34 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 77 şüpheli yakalandı
ASELSAN'dan ÇELİKKUBBE'ye 'EJDERHA' takviyesi
ASELSAN'dan ÇELİKKUBBE'ye 'EJDERHA' takviyesi
Aidatlara yeniden değerleme ayarı
Aidatlara yeniden değerleme ayarı
Eğitimcilere rotasyon geldi! Bir okulda en fazla 12 sene...
Eğitimcilere rotasyon geldi! Bir okulda en fazla 12 sene...
Bakan Fidan: Deve kuşu gibi başını toprağa gömmenin bir anlamı yok
Bakan Fidan: Deve kuşu gibi başını toprağa gömmenin bir anlamı yok
Derbi nedeniyle İstanbul'da metro seferlerinde düzenleme
Derbi nedeniyle İstanbul'da metro seferlerinde düzenleme
Fethiye açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Fethiye açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
SPK'dan halka arz onayı ve usulsüz işlemlere ağır yaptırım
SPK'dan halka arz onayı ve usulsüz işlemlere ağır yaptırım
Adaylar dikkat! 2026-EKPSS Tercih Kılavuzu güncellendi
Adaylar dikkat! 2026-EKPSS Tercih Kılavuzu güncellendi
TTK madenlerinde güvenlik alarmı: Müfettişler 'risk var' dedi
TTK madenlerinde güvenlik alarmı: Müfettişler 'risk var' dedi
TOKİ taksitlerine yeni yılda uygulanacak zam belli oldu
TOKİ taksitlerine yeni yılda uygulanacak zam belli oldu
İkinci el otomobilde fren: Parası olan altın veya gümüş alıyor!
İkinci el otomobilde fren: Parası olan altın veya gümüş alıyor!
Kapalıçarşı ve Venüs Operasyonunda 44 tutuklama
Kapalıçarşı ve Venüs Operasyonunda 44 tutuklama
İLKSAN'da emekli yardımı için 'MEB Şartı' yargıdan döndü!
İLKSAN'da emekli yardımı için 'MEB Şartı' yargıdan döndü!
Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026'da yüzde 20'nin altına indireceğiz!
Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026'da yüzde 20'nin altına indireceğiz!
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu fırtına, pazartesi kar geliyor!
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu fırtına, pazartesi kar geliyor!
Bakan Işıkhan'dan 'uzaktan ve yarı zamanlı çalışma' açıklaması
Bakan Işıkhan'dan 'uzaktan ve yarı zamanlı çalışma' açıklaması
Teklif Meclis'te: Fahiş aidat dönemi bitiyor!
Teklif Meclis'te: Fahiş aidat dönemi bitiyor!
EPDK Başkanı açıkladı: Elektriğe zam mı geliyor?
EPDK Başkanı açıkladı: Elektriğe zam mı geliyor?
ABB: Basınç düşüklüğü kaynaklı su kesintileri sona erdi
ABB: Basınç düşüklüğü kaynaklı su kesintileri sona erdi
Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene gözaltı
Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene gözaltı
Gelişim raporlarında yıl sonu düzenlemesi
Gelişim raporlarında yıl sonu düzenlemesi
Ankara'da başıboş köpek saldırısına 5 milyon TL tazminat kararı
Ankara'da başıboş köpek saldırısına 5 milyon TL tazminat kararı
İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme duyurusu yayımlandı
İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme duyurusu yayımlandı

Kredi Almak İstiyorsanız Bankalar Artık Buna Bakıyor

Bankalar, kredi kararlarında sadece skoru değil, müşterilerin son aylardaki finansal davranışlarını da belirleyici hale getirdi.

  1. Bankalar, kredi kararlarında sadece skoru değil, müşterilerin son aylardaki finansal davranışlarını da belirleyici hale getirdi. Yeni sistemle hesap hareketleri yapay zeka tarafından detaylıca analiz ediliyor.

    Bankalar, kredi kararlarında sadece skoru değil, müşterilerin son aylardaki finansal davranışlarını da belirleyici hale getirdi. Yeni sistemle hesap hareketleri yapay zeka tarafından detaylıca analiz ediliyor.

  2. Son dönemde kredi notu yüksek olmasına rağmen kredi ya da kredi kartı başvurusu reddedilen tüketicilerin sayısında dikkat çekici bir artış yaşanıyor. Bankacılık sektöründe uygulamaya alınan yeni risk değerlendirme yaklaşımıyla birlikte, kredi kararlarında yalnızca skor değil, müşterilerin son aylardaki finansal davranışları da belirleyici hale geldi.

    Son dönemde kredi notu yüksek olmasına rağmen kredi ya da kredi kartı başvurusu reddedilen tüketicilerin sayısında dikkat çekici bir artış yaşanıyor. Bankacılık sektöründe uygulamaya alınan yeni risk değerlendirme yaklaşımıyla birlikte, kredi kararlarında yalnızca skor değil, müşterilerin son aylardaki finansal davranışları da belirleyici hale geldi.

  3. <strong>SKORUN ÖTESİNDE DERİN İNCELEME</strong><br>Bankalar, geleneksel kredi notu değerlendirmesinin ötesine geçerek hesap hareketlerini daha kapsamlı biçimde incelemeye başladı. Düzenli gelir akışı, harcama alışkanlıkları ve hesap kullanım düzeni, kredi onay süreçlerinde kritik unsurlar arasında yer alıyor. Bu nedenle kredi notu iyi olan bazı müşteriler, hesap hareketlerindeki düzensizlikler nedeniyle olumsuz yanıt alabiliyor.

    SKORUN ÖTESİNDE DERİN İNCELEME
    Bankalar, geleneksel kredi notu değerlendirmesinin ötesine geçerek hesap hareketlerini daha kapsamlı biçimde incelemeye başladı. Düzenli gelir akışı, harcama alışkanlıkları ve hesap kullanım düzeni, kredi onay süreçlerinde kritik unsurlar arasında yer alıyor. Bu nedenle kredi notu iyi olan bazı müşteriler, hesap hareketlerindeki düzensizlikler nedeniyle olumsuz yanıt alabiliyor.

  4. <strong>DAVRANIŞSAL RİSK ANALİZİ DÖNEMİ</strong><br>Sektörde "davranışsal risk analizi" olarak adlandırılan yeni yaklaşım kapsamında, müşterilerin hesaplarına giren ve çıkan paranın niteliği detaylı şekilde analiz ediliyor.

    DAVRANIŞSAL RİSK ANALİZİ DÖNEMİ
    Sektörde "davranışsal risk analizi" olarak adlandırılan yeni yaklaşım kapsamında, müşterilerin hesaplarına giren ve çıkan paranın niteliği detaylı şekilde analiz ediliyor.

  5. Düzenli maaş ödemeleri, rutin fatura giderleri ve standart harcamalar normal kabul edilirken; ani para giriş-çıkışları, sık yapılan açıklamasız transferler ve olağan dışı işlemler risk göstergesi olarak değerlendiriliyor.

    Düzenli maaş ödemeleri, rutin fatura giderleri ve standart harcamalar normal kabul edilirken; ani para giriş-çıkışları, sık yapılan açıklamasız transferler ve olağan dışı işlemler risk göstergesi olarak değerlendiriliyor.

  6. <strong>BAHİS VE OYUN HARCAMALARI RİSK UNSURU</strong><br>Sanal bahis ve çevrim içi oyun platformlarına yapılan düzenli ödemeler, bankalar açısından en güçlü risk sinyallerinden biri olarak öne çıkıyor.&nbsp;

    BAHİS VE OYUN HARCAMALARI RİSK UNSURU
    Sanal bahis ve çevrim içi oyun platformlarına yapılan düzenli ödemeler, bankalar açısından en güçlü risk sinyallerinden biri olarak öne çıkıyor. 

  7. Bu tür harcamalar, müşterinin finansal disiplinini ve geri ödeme kapasitesini zayıflatan bir faktör olarak görülüyor. Sonuç olarak, bahis kaynaklı işlemler kredi ve kredi kartı başvurularının reddedilmesine yol açabiliyor.

    Bu tür harcamalar, müşterinin finansal disiplinini ve geri ödeme kapasitesini zayıflatan bir faktör olarak görülüyor. Sonuç olarak, bahis kaynaklı işlemler kredi ve kredi kartı başvurularının reddedilmesine yol açabiliyor.

  8. <strong>OTOMATİK SİSTEMLER KARA LİSTEYİ BELİRLİYOR</strong><br>Bankalar, bu değerlendirmeleri büyük ölçüde otomatik sistemler üzerinden gerçekleştiriyor. Kara para aklama ve finansal suçlarla mücadelede kullanılan AML yazılımları ile yapay zeka destekli analizler, olağan dışı para hareketlerini anlık olarak tespit ediyor.

    OTOMATİK SİSTEMLER KARA LİSTEYİ BELİRLİYOR
    Bankalar, bu değerlendirmeleri büyük ölçüde otomatik sistemler üzerinden gerçekleştiriyor. Kara para aklama ve finansal suçlarla mücadelede kullanılan AML yazılımları ile yapay zeka destekli analizler, olağan dışı para hareketlerini anlık olarak tespit ediyor.

  9. Şüpheli işlemler tespit edilen müşteriler, sistem tarafından ?yüksek riskli? olarak sınıflandırılabiliyor.

    Şüpheli işlemler tespit edilen müşteriler, sistem tarafından ?yüksek riskli? olarak sınıflandırılabiliyor.

  10. YAPAY ZEKA KREDİ KARARLARINDA ETKİLİ Kredi süreçlerinde Merkez Bankası Risk Merkezi ve Kredi Kayıt Bürosu (KKB) verilerinin yanı sıra bankaların kendi iç analizleri de devreye giriyor.

    YAPAY ZEKA KREDİ KARARLARINDA ETKİLİ Kredi süreçlerinde Merkez Bankası Risk Merkezi ve Kredi Kayıt Bürosu (KKB) verilerinin yanı sıra bankaların kendi iç analizleri de devreye giriyor.

  11. Yapay zeka destekli modeller; gelirle uyumsuz harcamalar, düzensiz para trafiği ve riskli sektörlerle temas gibi kriterleri puanlayarak kredi ve kredi kartı kararlarını doğrudan etkiliyor.

    Yapay zeka destekli modeller; gelirle uyumsuz harcamalar, düzensiz para trafiği ve riskli sektörlerle temas gibi kriterleri puanlayarak kredi ve kredi kartı kararlarını doğrudan etkiliyor.

10 Ocak 2026