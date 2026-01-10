Bakan Şimşek: 2026 Reform Yılı Olacak
Ev temizleten öğretmen hakkında karar
'Huzur İstanbul' uygulamasında 1102 kişi gözaltına alındı
Samsun Yeşilkent Kavşağı ile Yıllık 645 Milyon TL Tasarruf
Togg elektrikli otomobil pazarında liderliği göğüsledi
Motorin fiyatları düştü, depolar ne kadara dolacak?
34 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 77 şüpheli yakalandı
ASELSAN'dan ÇELİKKUBBE'ye 'EJDERHA' takviyesi
Aidatlara yeniden değerleme ayarı
Eğitimcilere rotasyon geldi! Bir okulda en fazla 12 sene...
Bakan Fidan: Deve kuşu gibi başını toprağa gömmenin bir anlamı yok
Derbi nedeniyle İstanbul'da metro seferlerinde düzenleme
Fethiye açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
SPK'dan halka arz onayı ve usulsüz işlemlere ağır yaptırım
Adaylar dikkat! 2026-EKPSS Tercih Kılavuzu güncellendi
TTK madenlerinde güvenlik alarmı: Müfettişler 'risk var' dedi
TOKİ taksitlerine yeni yılda uygulanacak zam belli oldu
İkinci el otomobilde fren: Parası olan altın veya gümüş alıyor!
Kapalıçarşı ve Venüs Operasyonunda 44 tutuklama
İLKSAN'da emekli yardımı için 'MEB Şartı' yargıdan döndü!
Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026'da yüzde 20'nin altına indireceğiz!
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu fırtına, pazartesi kar geliyor!
Bakan Işıkhan'dan 'uzaktan ve yarı zamanlı çalışma' açıklaması
Teklif Meclis'te: Fahiş aidat dönemi bitiyor!
EPDK Başkanı açıkladı: Elektriğe zam mı geliyor?
ABB: Basınç düşüklüğü kaynaklı su kesintileri sona erdi
Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene gözaltı
Gelişim raporlarında yıl sonu düzenlemesi
Ankara'da başıboş köpek saldırısına 5 milyon TL tazminat kararı
İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme duyurusu yayımlandı
Avrupa'yı Alarma Geçiren Süper Grip Türkiye'de!

Avrupa, ?H3N2 alt kolu K' olarak adlandırılan yeni grip varyantının hızla yayılması nedeniyle alarma geçerken, mutasyonlu 'süper grip' vakalarının Türkiye?de de görüldüğü bildirildi.

    İngiltere ve Almanya başta olmak üzere Avrupa'da hızla yayılan mutasyonlu "süper grip", Türkiye'de de görülmeye başladı. Uzmanlar, "H3N2 alt kolu K" olarak adlandırılan varyantın, diğer grip türlerine kıyasla daha hızlı yayıldığına dikkat çekiyor.

    ÇOCUKLARDA DAHA AĞIR SEYREDİYOR
    Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Sert, belirtilerin genel olarak klasik grip semptomlarıyla benzerlik gösterdiğini ancak çocuklarda daha ağır seyredebildiğini vurguladı.

    Sert, özellikle ateşin uzun sürmesi, halsizlik ve solunum yolu şikayetlerinin yakından izlenmesi gerektiğini belirterek aileleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

    YARIYIL TATİLİNDE KAPALI ALAN SÜRELERİNİ KISITLAYIN
    Dr. Abdullah Sert, yarıyıl tatilinin çocuklar için önemli bir dinlenme fırsatı olduğunu ancak süper grip vakalarındaki artış nedeniyle bu dönemde daha dikkatli olunması gerektiğini de vurguladı.

    Kalabalık ve kapalı alanlarda geçirilen uzun saatlerin, virüslerin hızla yayılmasına zemin hazırlayabileceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Sert, uyarılarını şöyle sürdürdü: "Yarıyıl tatilinde çocuklar daha fazla alışveriş merkezi, oyun alanı ve kapalı ortamlarda vakit geçirebiliyor. Bu durum grip virüslerinin bulaş riskini artırıyor. El hijyenine dikkat edilmesi, hasta kişilerle temastan kaçınılması ve çocukların uyku ile beslenme düzeninin korunması büyük önem taşıyor."

    DİRENÇLİ BİR VİRÜS! Belirtilerin yüksek ateş, geçmeyen şiddetli öksürük, kusma, ishal ile yaygın eklem ve kas ağrıları şeklinde seyrettiğini belirten Abdullah Sert, uyarılarını şu sözlerle sürdürdü: "Süper grip oldukça dirençli bir virüs. Özellikle çocuklarda daha ağır seyreden hastalıklara yol açabiliyor. Bu yeni varyant, bağışıklık sistemi için tamamen yeni olduğu için çocukları daha savunmasız hale getiriyor.

    Bir haftaya kadar sürebilen yüksek ateş ve nefes darlığına yol açan şiddetli öksürük en sık gördüğümüz belirtiler arasında. Ateş çoğu vakada beş ila yedi gün sürebiliyor. Çocuğunuzda belirtiler hızla kötüleşir, nefes almakta zorlanma, belirgin halsizlik ya da susuzluk bulguları gelişirse vakit kaybetmeden en yakın acil servise başvurun."

10 Ocak 2026