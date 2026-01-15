Nörologlar Uyarıyor: Beyin Sağlığı İçin 6 Besinden Uzak Durun!
Dünyaca ünlü nörolog ve sinirbilimciler, beyin sağlığını korumak için mutlaka uzak durulması gereken 6 popüler gıdayı açıkladı.
Beyin sağlığını korumak ve bilişsel fonksiyonları en üst seviyede tutmak için zihinsel egzersizlerin faydası yadsınamaz. Ancak nörolog uzmanları ve sinirbilimciler bu noktada günlük beslenme alışkanlıklarımızın da temel bir rolü olduğuna dikkat çekiyor.
Vücudumuzun enerji santrali olan beynin, işlenmiş gıdalar ve yüksek şekerli ürünlerle beslendiğinde tam kapasite çalışmasının mümkün olmadığına dikkat çeken uzmanlar, bazı popüler gıdalardan kesinlikle uzak durulması konusunda uyarılarda bulunuyor.
HuffPost'a değerlendirmelerde bulunan ünlü nörologlar, mutlaka uzak durulması gereken 6 popüler gıdayı tek tek açıkladı.
1. PROTEİN TOZU
Kimi zaman öğün yerine kullanılan kimi zaman da smoothie gibi içeceklere eklenen protein tozu, bu 6 zararlı popüler gıda arasında yer alıyor. Birçok protein tozunda yapay tatlandırıcı ve ilave şeker bulunduğuna dikkat çeken sinirbilimci Friederike Fabritius, bunların bağırsak mikrobiyotasına zarar verdiğini söylüyor. Bu durumun beyin sağlığını doğrudan etkilediğine dikkat çeken Fabritius, "Sinir ileticilerimizin çoğu bağırsakta üretiliyor. Bu nedenle iç mikrobiyomumuzdaki bozulmalar beyin sağlığını da etkiliyor." değerlendirmesinde bulunuyor.
2. GAZLI İÇECEKLER
Yüksek oranda ilave şeker (özellikle fruktoz), yapay tatlandırıcılar ve asit içeren gazlı içeceklerin zararlarına vurgu yapan Nörolog Dr. Shaheen Lakhan, gazlı içecekleri "beyin için en zararlı gıda maddelerinden biri" olarak tanımlıyor.
Bu içeceklerin yüksek oranda basit şeker içerdiğine işaret eden Lakhan, gazlı içeceklerin beyni besleyen damarları tahrip ettiğini, uzun vadede demans ve inme riskini artırdığını belirtirken; kısa vadede ise beyin iltihabı, huzursuzluk, kötü ruh hali ve uyku bozukluklarına yol açtığını dile getiriyor.
3. MARGARİN
Margarinin trans yağ içerdiğini ifade eden NYU Langone Concussion Center?dan nörolog Dr. Shae Datta, bu besinden mutlaka uzak durulması gerektiğine vurgu yapıyor. Uzman isim, trans yağların kalp-damar sistemine zarar verdiği gibi beyin damarlarına da zarar verdiğini belirtiyor.
4. BİRA
Beyin sağlığını korumak için biradan uzak durulması gerektiğini söyleyen Tufts Medical Center?dan nörolog Dr. Byran Ho, bu içeceğin besin değeri olmadığının altını çiziyor. Ho'ya göre; biranın orta seviyede dahi tüketilmesi beyin hücrelerine zarar veriyor.
5. KAFEİNSİZ KAHVE
Nörobilimci Sean Callan, solventle kafeinden arındırılmış kahvelere karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor. Solventlerin toksik kimyasallar olduğuna vurgu yapan uzman isim, bunların kanser veya nörolojik hasara yol açabileceğini belirtiyor. Callan, tüketicilerin "checkyourdecaf.org" üzerinden markaların kimyasal içeriklerini kontrol etmesinin iyi bir tercih olacağını söylüyor.
6. PATATES KIZARTMASI
Yağlı kızartmaların beyin damarlarına zarar verdiğini söyleyen Nörolog Dr. Pedram Navab, patates kızartmasını tamamen hayatından çıkardığın ifade ediyor. Kızartmalar, kan-beyin bariyerinin bütünlüğünü zayıflatıp öğrenme ve hafıza için kritik olan hipokampusa zarar verebilir.