Nörologlar Uyarıyor: Beyin Sağlığı İçin 6 Besinden Uzak Durun!

1. PROTEİN TOZU



Kimi zaman öğün yerine kullanılan kimi zaman da smoothie gibi içeceklere eklenen protein tozu, bu 6 zararlı popüler gıda arasında yer alıyor. Birçok protein tozunda yapay tatlandırıcı ve ilave şeker bulunduğuna dikkat çeken sinirbilimci Friederike Fabritius, bunların bağırsak mikrobiyotasına zarar verdiğini söylüyor. Bu durumun beyin sağlığını doğrudan etkilediğine dikkat çeken Fabritius, "Sinir ileticilerimizin çoğu bağırsakta üretiliyor. Bu nedenle iç mikrobiyomumuzdaki bozulmalar beyin sağlığını da etkiliyor." değerlendirmesinde bulunuyor.