Epstein Ayrıntısı Tüyler Ürpertti
Simpsonlar'ın 25 yıl önceki "Gizemli ada" mesajı!
Tüm dünyanın konuştuğu Epstein belgelerinin çıkmasının ardından Epstein'in kabus adası ile ilgili yıllar önce Simspsonlar dizisinin 2000 yılında bir bölümde geçen sahne sosyal medyada büyük şaşkınlığa neden oldu.
Pedofil milyarder Jeffrey Epstein dosyalarının yeniden gündeme gelmesiyle birlikte sosyal medyada pek çok eski iddia ve komplo teorisi tekrar sosyal medyada gündem oldu.
3 milyon sayfalık belgelerde ortaya çıkan skandalların ardından, ABD'nin uzun soluklu çocuk dizisi The Simpsons'ta yer alan bir sahnenin Epstein skandalını neredeyse kelimesi kelimesine tarif etmesi dünya kamuoyuna bomba gibi düştü.
EPSTEİN AYRINTISI TÜYLER ÜRPERTTİ Dizinin 3 aralık 2000 yılında 12. sezon 6. bölümü "The Computer Wore Menace Shoes'da arka planda yer alan bir tabela üzerinde şu dikkat çekici ifade yer alıyor:
BİR ADADA DÜNYAYI YÖNETİYORLAR
"Dikkat: Bir yerlerde, bir adadaki bazı çılgın tipler gizlice dünyayı yönetiyor."
SİMPSONLAR BUNU DA MI BİLDİ? Bu ifadenin, Epstein'in Karayipler'deki Little St. James adasında kurduğu, dünya liderlerini, milyarderleri ve ünlü isimleri ağırladığı şantaj ve suç ağıyla olan benzerliği, komplo teorilerini yeniden gündeme getirdi.