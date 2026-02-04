Toyota'dan Yeni Yıl Zammı
Türkiye'de çok satan o araç ne kadar oldu?
Tam liste yayınlandı! Yeni ayda sıfır otomobillere zam geldi. Toyota yeni yıl zamlarını fiyat listesine yansıttı.
İŞTE KALEM KALEM 2026 TOYOTA OTOMOBİL FİYATLARI
COROLLA
Ocak Başlangıç Fiyatı : 1.650.000 TL
Şubat Başlangıç Fiyatı: 1.699.000 TL
COROLLA HYBRİD
Ocak Başlangıç Fiyatı: 2.266.000 TL
Şubat Başlangıç Fiyatı: 2.379.000 TL
YENİ COROLLA CROSS HYBRİD
Ocak Başlangıç Fiyatı: 2.484.000 TL
Şubat Başlangıç Fiyatı: 2.534.000 TL
C-HR Hybrid
Ocak Başlangıç Fiyatı: 2.090.000 TL
Şubat Başlangıç Fiyatı: 2.150.000 TL
COROLLA HATCHBACK HYBRİD
Ocak Başlangıç Fiyatı: 2.115.000 TL
Şubat Başlangıç Fiyatı: 2.157.000 TL
YARİS CROSS HYBRİD
Ocak Başlangıç Fiyatı: 2.203.000 TL
Şubat Başlangıç Fiyatı: 2.269.000 TL
YARİS HYBRİD
Ocak Başlangıç Fiyatı: 1.878.000 TL
Şubat Başlangıç Fiyatı: 1.934.000 TL
LAND CRUİSER PRADO
Ocak Başlangıç Fiyatı: 12.000.000 TL
Şubat Başlangıç Fiyatı: 12.000.000 TL
