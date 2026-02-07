Simpsonlar 72 Saat Elektrik Kesintisi İddiası!

9 Şubat?ta Elektrik Kesintisi Olacak mı?

9 Şubat 2026 tarihinde Türkiye?de veya dünya genelinde planlanmış ya da resmi kaynaklarca duyurulmuş küresel bir elektrik kesintisi bulunmuyor. Yetkili kurumlar tarafından yapılan açıklamalarda da bu yönde herhangi bir uyarı ya da duyuru yer almadı.

Türkiye?de zaman zaman yaşanan elektrik kesintileri ise bakım, onarım veya altyapı çalışmaları kapsamında gerçekleşiyor ve bölgesel olarak önceden ilan ediliyor. Sosyal medyada dolaşan ?72 saatlik küresel kesinti? iddialarının resmi bir dayanağı bulunmuyor.