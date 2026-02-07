Simpsonlar 72 Saat Elektrik Kesintisi İddiası!
9 Şubat'ta elektrik kesintisi olacak mı?
Simpsonlar?ın 9 Şubat 2026?da 72 saat sürecek elektrik kesintisini önceden bildirdiği iddiası sosyal medyada gündem oldu. Peki gerçekten 9 Şubat?ta elektrikler mi kesilecek? 9 Şubat 2026 elektrik kesintisi iddiası doğru mu?
Simpsonlar dizisinin 72 saatlik elektrik kesintisini önceden bildirdiği söylentisi gerçek mi? İşte iddiaların perde arkası
Son günlerde sosyal medyada hızla yayılan ?9 Şubat 2026?da dünyada 72 saat sürecek elektrik kesintisi yaşanacak? iddiası, kamuoyunda büyük merak uyandırdı. İddiaların merkezinde ise daha önce birçok olayı ?önceden bildiği? öne sürülen The Simpsons dizisi yer aldı.
Peki, Simpsonlar gerçekten 9 Şubat?ta küresel bir elektrik kesintisini mi haber verdi? 9 Şubat 2026?da elektrikler kesilecek mi? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
Simpsonlar 72 Saat Elektrik Kesintisi Kehaneti İddiası Nereden Çıktı?
ABD yapımı The Simpsons dizisinin geleceğe dair kehanetlerde bulunduğu iddiaları, uzun süredir sosyal medya kullanıcıları arasında dolaşıyor.
Son olarak bazı hesaplar, dizide yer aldığı öne sürülen bir sahneden yola çıkarak 9 Şubat 2026?da dünya genelinde 72 saat sürecek bir elektrik kesintisi yaşanacağını iddia etti.
Paylaşımlarda, diziden alınmış gibi gösterilen görsellerin kullanılması dikkat çekti.
Ancak bu içeriklerin büyük bölümünün yapay zekâ ile üretilmiş olduğu ve dizinin orijinal bölümleriyle örtüşmediği tespit edildi.
İddialar üzerine yapılan açık kaynak taramalarında, The Simpsons dizisinin hiçbir bölümünde 9 Şubat 2026, 72 saatlik elektrik kesintisi ya da buna benzer küresel bir olayın yer almadığı görüldü.
AA Teyit Hattı tarafından yapılan incelemelerde de, sosyal medyada dolaşan görsellerin çizgi diziye ait olmadığı, yapay zekâ destekli içerikler olduğu ortaya kondu. Dizinin yayınlanan tüm bölümleri incelendiğinde, iddiayı doğrulayan herhangi bir sahneye rastlanmadı.
9 Şubat?ta Elektrik Kesintisi Olacak mı?
9 Şubat 2026 tarihinde Türkiye?de veya dünya genelinde planlanmış ya da resmi kaynaklarca duyurulmuş küresel bir elektrik kesintisi bulunmuyor. Yetkili kurumlar tarafından yapılan açıklamalarda da bu yönde herhangi bir uyarı ya da duyuru yer almadı.
Türkiye?de zaman zaman yaşanan elektrik kesintileri ise bakım, onarım veya altyapı çalışmaları kapsamında gerçekleşiyor ve bölgesel olarak önceden ilan ediliyor. Sosyal medyada dolaşan ?72 saatlik küresel kesinti? iddialarının resmi bir dayanağı bulunmuyor.