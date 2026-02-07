Ramazan 19 Şubat'ta başlayacak
7 büyüklüğünde deprem kapıda
TÜVTÜRK'te polis memurunun hayatını kaybettiği olayda 2 tutuklama
Bakan Tunç'tan 'IBAN' uyarısı
İstanbul, Ankara ve İzmir'in kaç günlük suyu kaldı?
Mehmetçik Almanya'daki dev NATO Tatbikatı'na katılacak
İstanbul'da 35 dakika süren yol 5 dakikaya düşecek
Bakan Işıkhan duyurdu: SGK borçlarına kolaylık
Vergi müfettişleri 748 milyar liralık rekor matrah farkını ortaya çıkardı
Ağrı'da otobüs devrildi: 16 yaralı
Sigara yasağı genişliyor: Parklar ve plajlarda da içilmeyecek
Uluslararası uyuşturucu ticaretiyle mücadele: 240 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Yeni bir dönem başlıyor: 2026'da bu ürünlere dikkat!
Yurdun batısında yağmur, doğusunda kar yağışı etkili olacak
Binada yapılan ilaçlama sonrasında 11 kişi hastaneye kaldırıldı
YÖK'ten staj ve uygulamalı eğitimde yeni standartlar
Bakan Tunç açıkladı: Deprem davalarında son durum ne?
MİT ve Jandarma'dan operasyon: 'Octo' yazılımıyla kartları boşaltıyorlardı!
SPK'dan ETYAT hisselerine operasyon: 12 kişiye 6 ay men!
Altın ve borsada düşüş! İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
Rayiç bedel artışları emlak vergilerini de vurdu
Süre başladı: 3 ay içinde başvuran borcunu böldürecek!
Zonguldak'ta araç muayene çetesine darbe: 6 tutuklama
Erdoğan: 86 milyon olarak küllerimizden yeniden doğduk!
Meteorolojiden hafta sonu uyarısı: Kuvvetli sağanak ve kar bekleniyor!
TOGG'dan 'yeni model geliyor' iddialarına açıklama
TCMB'den 2026'nın ilk enflasyon raporu öncesi anket sürprizi!
Instagram'da sahte uzman tuzağı! Milyonlarca liralık vurguna 65 gözaltı kararı
12 ilde Forex dolandırıcılığı operasyonu: 48 gözaltı
Trafik Kanunu'nda yeni dönem: 2 kritik kural ihlaline ağır ceza yolda
Simpsonlar 72 Saat Elektrik Kesintisi İddiası!

9 Şubat'ta elektrik kesintisi olacak mı?

  Simpsonlar?ın 9 Şubat 2026?da 72 saat sürecek elektrik kesintisini önceden bildirdiği iddiası sosyal medyada gündem oldu. Peki gerçekten 9 Şubat?ta elektrikler mi kesilecek? 9 Şubat 2026 elektrik kesintisi iddiası doğru mu?

  2. Simpsonlar dizisinin 72 saatlik elektrik kesintisini önceden bildirdiği söylentisi gerçek mi? İşte iddiaların perde arkası

  3. Son günlerde sosyal medyada hızla yayılan ?9 Şubat 2026?da dünyada 72 saat sürecek elektrik kesintisi yaşanacak? iddiası, kamuoyunda büyük merak uyandırdı. İddiaların merkezinde ise daha önce birçok olayı ?önceden bildiği? öne sürülen The Simpsons dizisi yer aldı.

  4. Peki, Simpsonlar gerçekten 9 Şubat?ta küresel bir elektrik kesintisini mi haber verdi? 9 Şubat 2026?da elektrikler kesilecek mi? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

  Simpsonlar 72 Saat Elektrik Kesintisi Kehaneti İddiası Nereden Çıktı?

ABD yapımı The Simpsons dizisinin geleceğe dair kehanetlerde bulunduğu iddiaları, uzun süredir sosyal medya kullanıcıları arasında dolaşıyor.

    Simpsonlar 72 Saat Elektrik Kesintisi Kehaneti İddiası Nereden Çıktı?

  6. Son olarak bazı hesaplar, dizide yer aldığı öne sürülen bir sahneden yola çıkarak 9 Şubat 2026?da dünya genelinde 72 saat sürecek bir elektrik kesintisi yaşanacağını iddia etti.

  7. Paylaşımlarda, diziden alınmış gibi gösterilen görsellerin kullanılması dikkat çekti.

  8. Ancak bu içeriklerin büyük bölümünün yapay zekâ ile üretilmiş olduğu ve dizinin orijinal bölümleriyle örtüşmediği tespit edildi.

  9. İddialar üzerine yapılan açık kaynak taramalarında, The Simpsons dizisinin hiçbir bölümünde 9 Şubat 2026, 72 saatlik elektrik kesintisi ya da buna benzer küresel bir olayın yer almadığı görüldü.

  10. AA Teyit Hattı tarafından yapılan incelemelerde de, sosyal medyada dolaşan görsellerin çizgi diziye ait olmadığı, yapay zekâ destekli içerikler olduğu ortaya kondu. Dizinin yayınlanan tüm bölümleri incelendiğinde, iddiayı doğrulayan herhangi bir sahneye rastlanmadı.

  9 Şubat?ta Elektrik Kesintisi Olacak mı?

9 Şubat 2026 tarihinde Türkiye?de veya dünya genelinde planlanmış ya da resmi kaynaklarca duyurulmuş küresel bir elektrik kesintisi bulunmuyor. Yetkili kurumlar tarafından yapılan açıklamalarda da bu yönde herhangi bir uyarı ya da duyuru yer almadı.

Türkiye?de zaman zaman yaşanan elektrik kesintileri ise bakım, onarım veya altyapı çalışmaları kapsamında gerçekleşiyor ve bölgesel olarak önceden ilan ediliyor. Sosyal medyada dolaşan ?72 saatlik küresel kesinti? iddialarının resmi bir dayanağı bulunmuyor.

    9 Şubat?ta Elektrik Kesintisi Olacak mı?

7 Şubat 2026