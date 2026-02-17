Kredi Kartı Uygulamasında Limitler Ne Kadar Azalacak?

Türkiye'de mutlu olanların oranı arttı: İşte mutluluğun formülü!
Türkiye'de mutlu olanların oranı arttı: İşte mutluluğun formülü!
%25 Peşinatla Ege'de Arsa Sahibi Olun!
%25 Peşinatla Ege'de Arsa Sahibi Olun!
Sponsorlu İçerik
Maliye'den 'yüksek faiz' açıklaması: Sebebi 10 yıllık enflasyon farkı
Maliye'den 'yüksek faiz' açıklaması: Sebebi 10 yıllık enflasyon farkı
İbrahim Kalın: Ülkemizi hedef alan casusluk girişimleri akamete uğratılmıştır
İbrahim Kalın: Ülkemizi hedef alan casusluk girişimleri akamete uğratılmıştır
Hafif ticari araç dereye düştü: 3 ölü, 5 yaralı
Hafif ticari araç dereye düştü: 3 ölü, 5 yaralı
Cevdet Yılmaz: Yüksek gelirli ülkeler ligine geçiş sürecindeyiz
Cevdet Yılmaz: Yüksek gelirli ülkeler ligine geçiş sürecindeyiz
İzmir'de ramazan pidesi 30 liradan satılacak
İzmir'de ramazan pidesi 30 liradan satılacak
Konya ve Sakarya'da Yüzyılın Konut Projesi için kura heyecanı
Konya ve Sakarya'da Yüzyılın Konut Projesi için kura heyecanı
Baklava ve tatlı üreticileri ramazanda fiyatları sabitledi
Baklava ve tatlı üreticileri ramazanda fiyatları sabitledi
Bahçeli: Yemin töreninde olanlar siyasi eşkıyalıktır. Nesiniz, kimsiniz?
Bahçeli: Yemin töreninde olanlar siyasi eşkıyalıktır. Nesiniz, kimsiniz?
Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 17 şüpheli gözaltına alındı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 17 şüpheli gözaltına alındı
Adana'da başıboş köpekler kadına saldırdı
Adana'da başıboş köpekler kadına saldırdı
Yasa dışı bahis operasyonu: 1 futbol kulübüne el konuldu
Yasa dışı bahis operasyonu: 1 futbol kulübüne el konuldu
Mart, bu yıl kapıdan baktırmayacak
Mart, bu yıl kapıdan baktırmayacak
Ev satışında yeni dönem başladı!
Ev satışında yeni dönem başladı!
Suya zam yağmuru! Üç büyükşehirde tarife de damacana fiyatı da arttı
Suya zam yağmuru! Üç büyükşehirde tarife de damacana fiyatı da arttı
LGBT'yi övene 3 yıl hapis yolda!
LGBT'yi övene 3 yıl hapis yolda!
Altında yön ne olacak? İşte gram ve yarım altın satış fiyatları
Altında yön ne olacak? İşte gram ve yarım altın satış fiyatları
Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'ya gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'ya gidecek
Özel maden ocağında göçük: İki işçi hayatını kaybetti
Özel maden ocağında göçük: İki işçi hayatını kaybetti
Doktorların haberi bile yok: Usulsüz reçete operasyonunda 7 gözaltı
Doktorların haberi bile yok: Usulsüz reçete operasyonunda 7 gözaltı
Taksi plakasında 'vergi' çöküşü: Fiyatlar 2 milyon TL birden düştü!
Taksi plakasında 'vergi' çöküşü: Fiyatlar 2 milyon TL birden düştü!
Maliye'de FETÖ operasyonu: 52 vergi müfettişi tutuklandı
Maliye'de FETÖ operasyonu: 52 vergi müfettişi tutuklandı
İki ilde daha 'Yüzyılın Konut Projesi' için kura çekildi
İki ilde daha 'Yüzyılın Konut Projesi' için kura çekildi
KDK devreye girdi, YÖK 'cuma namazı' talimatı verdi
KDK devreye girdi, YÖK 'cuma namazı' talimatı verdi
Kadın hakimi silahla yaralayan savcıya istenen ceza belli oldu
Kadın hakimi silahla yaralayan savcıya istenen ceza belli oldu
Bir adli emanet hırsızlığı da Kocaeli Adliyesi'nden: 2 kilo altın çalınmış
Bir adli emanet hırsızlığı da Kocaeli Adliyesi'nden: 2 kilo altın çalınmış
BDDK'dan bankalara talimat: Kredi kartı limitleri sil baştan düzenleniyor!
BDDK'dan bankalara talimat: Kredi kartı limitleri sil baştan düzenleniyor!
DMM'den 'iki madeni paranın üretimi durduruldu' iddialarına açıklama
DMM'den 'iki madeni paranın üretimi durduruldu' iddialarına açıklama
MHP'li Yıldız yanıtladı: Raporda 'umut hakkı' olacak mı?
MHP'li Yıldız yanıtladı: Raporda 'umut hakkı' olacak mı?

Kredi Kartı Uygulamasında Limitler Ne Kadar Azalacak?

Madde madde tüm detaylar...

  1. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun kredi kartı limitlerinde yapacağı düşüşler, yüksek limitlere sahip olanları etkileyecek. Artık 400 bin liradan fazla limiti olanlar istisna olacak. Yeni kredi kartı başvurularında gelir belgesi sunma zorunluluğu getirildi.

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun kredi kartı limitlerinde yapacağı düşüşler, yüksek limitlere sahip olanları etkileyecek. Artık 400 bin liradan fazla limiti olanlar istisna olacak. Yeni kredi kartı başvurularında gelir belgesi sunma zorunluluğu getirildi.

  2. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), aşırı borçlanmayı ve enflasyonu kontrol altına almak için kredi kartı limitlerinde yeni dönem başlattı.

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), aşırı borçlanmayı ve enflasyonu kontrol altına almak için kredi kartı limitlerinde yeni dönem başlattı.

  3. <p>Buna göre, 400 bin liralık sınır istisna oldu ve yüksek limitler düşürülecek.</p> <p>Milyonlarca kart kullanıcısı uygulamayı anlamaya çalışıyor.</p> <p><br>Yeni kredi kartı kullanacaklar için de bu kurallara ilave olarak gelir belgesi zorunluluğu getirildi. Yeni kredi kartı alacaklar gelir belgesi verecek ve limitleri buna göre belirlenecek.</p>

    Buna göre, 400 bin liralık sınır istisna oldu ve yüksek limitler düşürülecek.

    Milyonlarca kart kullanıcısı uygulamayı anlamaya çalışıyor.


    Yeni kredi kartı kullanacaklar için de bu kurallara ilave olarak gelir belgesi zorunluluğu getirildi. Yeni kredi kartı alacaklar gelir belgesi verecek ve limitleri buna göre belirlenecek.

  4. Toplam limiti 400 bin-750 bin TL arasında olan kartlarda limitler yüzde 50 azaltılacak.<p> 750 bin TL?nin üzerindeki limitlerde ise kesinti oranı yüzde 80 olacak.

    Toplam limiti 400 bin-750 bin TL arasında olan kartlarda limitler yüzde 50 azaltılacak.

    750 bin TL?nin üzerindeki limitlerde ise kesinti oranı yüzde 80 olacak.

  5. 5 MADDEDE UYGULAMA <p> BDDK'nın uygulamasındaki kredi limitlerindeki düşüşlerden kimlerin hangi oranda etkileneceği merak konusu oldu.<p> Uygulamanın ana hatları 5 maddede şöyle:

    5 MADDEDE UYGULAMA

    BDDK'nın uygulamasındaki kredi limitlerindeki düşüşlerden kimlerin hangi oranda etkileneceği merak konusu oldu.

    Uygulamanın ana hatları 5 maddede şöyle:

  6. 1- Kredi limiti, tek kartın limitini değil kişinin cebindeki tüm kartlarının ortak limitini kapsıyor:<p> Yeni uygulamada bir kişinin farklı bankalardaki tüm kredi kartlarının toplam limiti dikkate alınacak. Yani bir kişinin 5 kredi kartı olduğunu düşünürsek, bunların toplam limiti 400 bin lirayı geçmeyecek.

    1- Kredi limiti, tek kartın limitini değil kişinin cebindeki tüm kartlarının ortak limitini kapsıyor:

    Yeni uygulamada bir kişinin farklı bankalardaki tüm kredi kartlarının toplam limiti dikkate alınacak. Yani bir kişinin 5 kredi kartı olduğunu düşünürsek, bunların toplam limiti 400 bin lirayı geçmeyecek.

  7. 2- Esneklik getirilecek: <p> Kişinin limitinin 400 liraya çıkarılması için gelir belgesine gerek yok ancak 400 bin lirayı geçecekse ek gelirini beyan etmesi istenecek.

    2- Esneklik getirilecek:

    Kişinin limitinin 400 liraya çıkarılması için gelir belgesine gerek yok ancak 400 bin lirayı geçecekse ek gelirini beyan etmesi istenecek.

  8. 3- Limitler kademeli düşecek: <p> Kartlarınızın toplamı 500 bin liraydı ama siz 150 bin lirayı kullanabildiniz. Burada kullanma alışkanlığınız olan miktar baz alınacak ve toplam limitinizden düşüldüğünde kalan 350 bin liranın yarısı (175 bin lira) size limit olarak tekrar eklenecek. 150 bin lira artı 175 bin liranın birleşmesinden oluşan 325 bin yeni limitiniz olacak.

    3- Limitler kademeli düşecek:

    Kartlarınızın toplamı 500 bin liraydı ama siz 150 bin lirayı kullanabildiniz. Burada kullanma alışkanlığınız olan miktar baz alınacak ve toplam limitinizden düşüldüğünde kalan 350 bin liranın yarısı (175 bin lira) size limit olarak tekrar eklenecek. 150 bin lira artı 175 bin liranın birleşmesinden oluşan 325 bin yeni limitiniz olacak.

  9. 4- Yeni kart alacaklar için yeni kurallar getirildi: <p> Onlar bu maddeleri uygulayacağı gibi ek maddeleri de yerine getirecek. <p> 2026 itibarıyla yeni kredi kartı başvurularında daha net sınırlar uygulanacak: <p> İlk yıl kart limiti, aylık net gelirin en fazla 2 katı olacak. İkinci yıldan itibaren bu oran en fazla 4 katına çıkarılabilecek. Limit belirlemede net gelir esas alınacak. Bankalar kart limitini belirlerken kredi notu, mevcut borç durumu ve ödeme geçmişini dikkate almaya devam edecek.

    4- Yeni kart alacaklar için yeni kurallar getirildi:

    Onlar bu maddeleri uygulayacağı gibi ek maddeleri de yerine getirecek.

    2026 itibarıyla yeni kredi kartı başvurularında daha net sınırlar uygulanacak:

    İlk yıl kart limiti, aylık net gelirin en fazla 2 katı olacak. İkinci yıldan itibaren bu oran en fazla 4 katına çıkarılabilecek. Limit belirlemede net gelir esas alınacak. Bankalar kart limitini belirlerken kredi notu, mevcut borç durumu ve ödeme geçmişini dikkate almaya devam edecek.

  10. 5- 400 bin lirayı geçen limitlerle ilgili uygulama: <p> Toplam kredi kartı limiti 750 bin liranın üzerinde olanlarda ise, kullanılabilir limitin en düşük olduğu dönemin yüzde 80?i kadar azaltım yapılacak. <p> 800 bin lira limiti olan kartlarda kullanımınız 600 bin lira olsun diyelim. kullanmadığınız 200 bin liralık kısmın yüzde 80'i silinecek ve kalan 40 bin lira ile birlikte yeni limitiniz 640 bin lira olacak. <p> Yani burada harcama alışkanlığı kartın limitini belirlemede etkin olacak.

    5- 400 bin lirayı geçen limitlerle ilgili uygulama:

    Toplam kredi kartı limiti 750 bin liranın üzerinde olanlarda ise, kullanılabilir limitin en düşük olduğu dönemin yüzde 80?i kadar azaltım yapılacak.

    800 bin lira limiti olan kartlarda kullanımınız 600 bin lira olsun diyelim. kullanmadığınız 200 bin liralık kısmın yüzde 80'i silinecek ve kalan 40 bin lira ile birlikte yeni limitiniz 640 bin lira olacak.

    Yani burada harcama alışkanlığı kartın limitini belirlemede etkin olacak.

  11. EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARI LİMİT DIŞI BIRAKILDI<p> Eğitim ve sağlık harcamalarının ise toplam limit hesaplamasında olumsuz etkilenmemesi istendi. Bu kural, kullanıcı mağduriyetini önlemek için getirildi.<p> EĞER KARTINIZIN LİMİTİ 400 BİN LİRANIN ALTINDA İSE <p> Toplam limiti 400 bin liranın altında olan kart sahiplerinin limiti düşürülmeyecek.<p> Ancak birden fazla bankadan alınan kartların toplamı 400 bin lirayı aşıyorsa, istisna kapsamına girilmeyecek.

    EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARI LİMİT DIŞI BIRAKILDI

    Eğitim ve sağlık harcamalarının ise toplam limit hesaplamasında olumsuz etkilenmemesi istendi. Bu kural, kullanıcı mağduriyetini önlemek için getirildi.

    EĞER KARTINIZIN LİMİTİ 400 BİN LİRANIN ALTINDA İSE

    Toplam limiti 400 bin liranın altında olan kart sahiplerinin limiti düşürülmeyecek.

    Ancak birden fazla bankadan alınan kartların toplamı 400 bin lirayı aşıyorsa, istisna kapsamına girilmeyecek.

  12. <p><strong>400 BİN LİRA ALTINA ?GELİR BELGESİ ZORUNLULUĞU? YOK</strong></p> <p>Düzenlemeye göre, yapılan hesaplama sonrası toplam kredi kartı limiti 400 bin lira veya altına düşen kişiler, bu tutara kadar yapacakları limit artış taleplerinde gelir belgesi sunmak zorunda kalmayacak.</p> <p>Örneğin limiti 300 bin liraya düşen bir kart sahibi, 400 bin liraya kadar artış talep edebilecek. Ancak 400 bin liranın üzerindeki taleplerde resmi gelir belgesi istenecek.</p>

    400 BİN LİRA ALTINA ?GELİR BELGESİ ZORUNLULUĞU? YOK

    Düzenlemeye göre, yapılan hesaplama sonrası toplam kredi kartı limiti 400 bin lira veya altına düşen kişiler, bu tutara kadar yapacakları limit artış taleplerinde gelir belgesi sunmak zorunda kalmayacak.

    Örneğin limiti 300 bin liraya düşen bir kart sahibi, 400 bin liraya kadar artış talep edebilecek. Ancak 400 bin liranın üzerindeki taleplerde resmi gelir belgesi istenecek.

  13. YAPILANDIRMA İMKANI<br> Dönem borcunu ödeyemeyen kredi kartı sahipleri ve 30 günü aşan gecikmeye düşmüş ihtiyaç kredileri için en fazla 48 aya kadar yapılandırma hakkı tanındı. Başvuruların 3 ay içinde yapılması gerekiyor.

    YAPILANDIRMA İMKANI
    Dönem borcunu ödeyemeyen kredi kartı sahipleri ve 30 günü aşan gecikmeye düşmüş ihtiyaç kredileri için en fazla 48 aya kadar yapılandırma hakkı tanındı. Başvuruların 3 ay içinde yapılması gerekiyor.

17 Şubat 2026