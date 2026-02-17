Kredi Kartı Uygulamasında Limitler Ne Kadar Azalacak?

5- 400 bin lirayı geçen limitlerle ilgili uygulama:

Toplam kredi kartı limiti 750 bin liranın üzerinde olanlarda ise, kullanılabilir limitin en düşük olduğu dönemin yüzde 80?i kadar azaltım yapılacak.

800 bin lira limiti olan kartlarda kullanımınız 600 bin lira olsun diyelim. kullanmadığınız 200 bin liralık kısmın yüzde 80'i silinecek ve kalan 40 bin lira ile birlikte yeni limitiniz 640 bin lira olacak.

Yani burada harcama alışkanlığı kartın limitini belirlemede etkin olacak.