Kahvaltı Masasındaki Gizli Zehir!

DAMAR SERTLİĞİNE NEDEN OLUYOR

Margarin bazlı sürülebilir yağlar, içerdikleri trans yağlar nedeniyle sağlık açısından risk oluşturuyor. Uzmanlar, bu tür yağların düzenli tüketiminin damar sertliği (ateroskleroz) riskini artırabileceğine dikkat çekiyor. Trans yağların kötü kolesterolü (LDL) yükseltip iyi kolesterolü (HDL) düşürdüğü, bunun da kalp ve damar hastalıklarına zemin hazırladığı belirtiliyor. Bu nedenle etiketlerin dikkatle okunması ve trans yağ içermeyen alternatiflerin tercih edilmesi öneriliyor.