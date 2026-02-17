Kahvaltı Masasındaki Gizli Zehir!
Uzmanlardan sakın tüketmeyin çağrısı
-
Türk kültürünün olmazsa olmazı kahvaltı çeşitli olmasıyla dünyada en çok sevilen sofra kültürüdür. Günün en önemli öğünü olarak nitelendirilen sabah kahvaltısında tüketilen bazı besinlerin kanser riskini arttırdığı ortaya çıktı. İşte kahvaltı masasında gizli zehir olarak adlandırılan o besinler...
-
Uzmanlar sağlıklı beslenmenin en önemli öğünü olarak görülen kahvaltının gitgide gıda endüstrisinin pençesinde büyük bir tehdit altında olduğu ile ilgili uyarıda bulunuyor.
-
Yapılan son klinik araştırmalar sonrası uzmanlardan korkutan uyarı geldi. Son yapılan klinik çalışma; kahvaltı tabağımızda yer alan belirli bir ürün grubunun damar sertliğinden tip-2 diyabete, kronik inflamasyondan sindirim sistemi hastalıklarına kadar onlarca soruna davetiye çıkardığını kanıtladı.
-
İşte uzmanların "mutfağınıza dahi sokmayın" dediği en zararlı kahvaltılıklar...
-
Uzmanlar "pratik" olduğu için tercih edilen bazı ürünlerin vücutta bıraktığı hasarın geri dönüşünün zor olduğunu dikkat çekiyor.
-
ASLA TÜKETMEYİN UYARISI "Asla tüketmeyin" denilen yiyeceklerin başında işlenmiş şarküteri ürünleri yer alıyor. Bu ürünlerde raf ömrünü uzatmak ve rengini korumak amacıyla kullanılan nitrit ve nitrat gibi kimyasallar, sindirim sırasında midede kanserojen bileşiklere dönüşebiliyor.
-
Yapılan araştırmalar, tek bir dilim salamın günlük tuz ihtiyacının önemli bir kısmını karşıladığını; aşırı tuz tüketiminin ise yüksek tansiyon ve kalp sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açabildiğini gösteriyor.
-
MISIR GEVREKLERİNDEN UZAK DURUN
Uzmanlar kan şekerini aniden yükseltip 1 saat sonra hızlı acıktıran şekerli mısır gevreklerinden uzak durulması gerektiğinin altını çiziyor.
-
HAZIR MEYVE SULARINDAN UZAK DURUN
Karaciğer yağlanmasına ve pek çok hastalığa zemin hazırlayan hazır meyve sularının, yüksek miktarda sıvı şeker içerdiği unutulmamalı. Bu nedenle bu tür içeceklerden uzak durulması öneriliyor.
-
DAMAR SERTLİĞİNE NEDEN OLUYOR
Margarin bazlı sürülebilir yağlar, içerdikleri trans yağlar nedeniyle sağlık açısından risk oluşturuyor. Uzmanlar, bu tür yağların düzenli tüketiminin damar sertliği (ateroskleroz) riskini artırabileceğine dikkat çekiyor. Trans yağların kötü kolesterolü (LDL) yükseltip iyi kolesterolü (HDL) düşürdüğü, bunun da kalp ve damar hastalıklarına zemin hazırladığı belirtiliyor. Bu nedenle etiketlerin dikkatle okunması ve trans yağ içermeyen alternatiflerin tercih edilmesi öneriliyor.