İçi Koyu Renk İse Almayın

Hurma alırken dikkat edilmesi gerekenler!

  2. Ramazan ayında en çok tüketilen ve faydaları saymakla bitmeyen hurma ile ilgli uzmanlar&nbsp;tüketicileri bilinçli seçim yapmaları konusunda uyardı.

  3. Genelde Ramazan ayında Medine hurmalarının daha çok tercih edildiğini belirten Mücahit Çakmak, "<strong>Medine hurmaları daha faydalıdır, sağlık açısından iyidir. Medine hurması dışında Filistin'den, Mısır'dan bizim tercihimiz genelde Medine hurmaları oluyor. Daha çok onlar tercih ediliyor. Hurmaların boyutlarına bakarsak; genelde Filistin'den gelen hurmalar iri ve büyük oluyor, lezzet açısından Medine hurmalarını tercih ediyoruz. Çünkü lif oranı yüksek hem de Ramazanda insanın şekeri düzenleyip açlığı gideriyor"</strong> dedi.&nbsp;

17 Şubat 2026