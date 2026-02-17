Türkiye'de mutlu olanların oranı arttı: İşte mutluluğun formülü!
Hem Sitem Hem Barış Sinyali!

Dilan Çıtak'tan beklenmedik İbrahim Tatlıses yorumu

  Babası İbrahim Tatlıses'e sırtını dönen ve uzun zamandır yaşadıkları gerilimle adından söz ettiren Dilan Çıtak'tan beklenmedik bir hamle geldi. Daha önce yaptığı açıklamalarda babasına kızgınlığını sık sık dile getiren Çıtak, son sözleriyle "Buzlar eriyor mu?" sorusunu gündeme getirdi.

    Babası İbrahim Tatlıses'e sırtını dönen ve uzun zamandır yaşadıkları gerilimle adından söz ettiren Dilan Çıtak'tan beklenmedik bir hamle geldi. Daha önce yaptığı açıklamalarda babasına kızgınlığını sık sık dile getiren Çıtak, son sözleriyle "Buzlar eriyor mu?" sorusunu gündeme getirdi.

  Usta sanatçı İbrahim Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak, bir süredir yaşadıkları aile içi krizlerle gündemde. Birbirlerine karşılıklı suçlamalarda bulunan ve aralarındaki ipleri tamamen koparan ikili, son olarak 'kumanda fırlatma' krizi sebebiyle mahkemede karşı karşıya gelmişti.

    Usta sanatçı İbrahim Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak, bir süredir yaşadıkları aile içi krizlerle gündemde. Birbirlerine karşılıklı suçlamalarda bulunan ve aralarındaki ipleri tamamen koparan ikili, son olarak 'kumanda fırlatma' krizi sebebiyle mahkemede karşı karşıya gelmişti.

  Her defasında yeni bir tartışmayla birbirlerine ağır ifadeler kullanan baba-kız cephesinde, bu kez dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

    Her defasında yeni bir tartışmayla birbirlerine ağır ifadeler kullanan baba-kız cephesinde, bu kez dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

  Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına konuk olan Dilan Çıtak, babasıyla ilişkisine dair beklenmedik açıklamalarda bulundu.

    Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına konuk olan Dilan Çıtak, babasıyla ilişkisine dair beklenmedik açıklamalarda bulundu.

  Babasıyla aralarında soğuk rüzgarlar estiğini kabul eden Çıtak, buna rağmen bağlarının kopmadığına vurgu yaptı.

     Babasıyla aralarında soğuk rüzgarlar estiğini kabul eden Çıtak, buna rağmen bağlarının kopmadığına vurgu yaptı.

  "BİR DERDİ OLSA HİÇ DÜŞÜNMEDEN KOŞARIM"

Hem sitem eden hem de babasına zeytin dalı uzatan ünlü isim, Tatlıses için "Bir derdi olsa hiç düşünmeden koşarım. Düşmanım da olsa sırtımı dönmem" yorumunda bulundu.

    "BİR DERDİ OLSA HİÇ DÜŞÜNMEDEN KOŞARIM"

    Hem sitem eden hem de babasına zeytin dalı uzatan ünlü isim, Tatlıses için "Bir derdi olsa hiç düşünmeden koşarım. Düşmanım da olsa sırtımı dönmem" yorumunda bulundu.

  Programda, babasının "Aramam" parçasını da seslendiren Çıtak'ın bu hamlesi, sosyal medyada "Tatlıses'ten adım bekliyor" algısı oluşturdu.

    Programda, babasının "Aramam" parçasını da seslendiren Çıtak'ın bu hamlesi, sosyal medyada "Tatlıses'ten adım bekliyor" algısı oluşturdu.

  Tatlıses'in yalnız olduğunu sözlerine ekleyen Çıtak, "İlaçlarının bile eksik verildiğini düşünüyorum. Çok net söylüyorum. Yanında bir kere ailesinden kimse yok. Sadece maaş karşılığı çalışanlar var" sözleriyle dikkat çekti.

    Tatlıses'in yalnız olduğunu sözlerine ekleyen Çıtak, "İlaçlarının bile eksik verildiğini düşünüyorum. Çok net söylüyorum. Yanında bir kere ailesinden kimse yok. Sadece maaş karşılığı çalışanlar var" sözleriyle dikkat çekti.

  Ünlü ismin açıklamalarına Tatlıses cephesinden henüz bir yanıt gelmedi.

    Ünlü ismin açıklamalarına Tatlıses cephesinden henüz bir yanıt gelmedi.

17 Şubat 2026