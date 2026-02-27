Yılmaz: 2026'da enflasyon da faizler de daha da aşağı inecek
Su altında kalan Antalya yolu için açıklama: Göl sahası değil, rekor yağış!
Bakan Bayraktar'dan fatura açıklaması: Destekler devam edecek
Bakan Gürlek'ten anayasa mesajı: Bu gömlek artık bize dar geliyor
Yarısı Bizden Kampanyası'nda yeni düzenleme: Süre uzatıldı!
Sağlık Bakanlığı 'okullarda uyuşturucu testi' iddialarını yalanladı
Çifteler Belediyesi'ne hukuki süreç: Sakaryabaşı Nehri kurtarıldı
Bakan Uraloğlu açıkladı: 15 yaş altı için yeni düzenleme yolda!
33 ekonomist yanıtladı: İşte şubat ayı enflasyon beklentisi
Otomobil piyasasına 2026 dopingi: Haydarpaşa Limanı dolup taştı!
Benzine zam gelecek
'İşsizlik oranı tek haneli seviyesini sürdürüyor'
Vatandaşlık maaşında sona gelindi
Enes Batur'un uyuşturucu testi de pozitif çıktı
Emlakta EİDS dönemi: Satılık ilan sayısında düşüş bekleniyor
Bakan Şimşek: Ülkemizin kredi notundaki artışlar devam ediyor
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 41 suçlu yakalandı
10 Hazine taşınmazı özelleştirme kapsamına alındı
Yüzyılın Konut Sosyal Projesi'nde kura heyecanı sürüyor
Yeni trafik cezaları Resmi Gazetede yayımlandı
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 3 sözleşmeli er tutuklandı
Yeni 'torba yasa' müjdelerle geliyor: Emekliye artış, gençlere iş
Kira geliri olanlar dikkat! Beyanname verme dönemi başlıyor
Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı
Ondokuz ilde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
Yılmaz: Türkiye ekonomisi 1,5 trilyon dolar eşiğini aştı
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura sırası Ankara'da
Bakan Gürlek açıkladı: Avukatlık Kanunu güncelleniyor!
Taksiciler için 15 günlük geri sayım başladı: Plakalar elde kaldı!
Milyonların gözü Pazartesi gününde: İkramiye 5 Bin TL mi oluyor?
'Onlara Sandalye Bile Bırakmayacağım'

İbrahim Tatlıses'ten miras kararı!

  1. <strong>Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, mirasıyla ilgili yaptığı açıklamayla gündem oldu. 'Onlara sandalye bile bırakmayacağım' diyen Tatlıses, kavgalı olduğu Ahmet Tatlıses ile Dilan Çıtak'a ateş püskürdü.</strong>

  2. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, miras konusundaki kararına net bir açıklık getirdi.

  3. Gel konuşalım programına katılan usta sanatçı&nbsp;küs olduğunu Dilan Polat ve oğlu Ahmet'e öfke kusarak mirasını hangi çocuklarına bırakacağını açıkladı.&nbsp;

  4. <span><strong>"SANDALYE BİLE BIRAKMAYACAĞIM"</strong></span> Tatlıses "<strong>Dilan'a da, Ahmet'e de bir kuruş bırakırsam Allah beni toprak etsin. Sandalye bile bırakmayacağım. Layık değiller çünkü"</strong> ifadeleriyle şoke etti.

  5. Tatlıses öfkelenerek <strong>"Allah ikisinin de cezasını verecek. İki tane kızım var Elif Ada var Melek var bir tane de oğlum var. Onlara bırakacağım"</strong> dedi.&nbsp;

  6. <span><strong>"OTELİME ÇÖKTÜLER"</strong></span> Öte yandan <span>"<strong>Otelime çöktüler"</strong></span> diyen Tatlıses, Şule Yazar ve oğlu Ahmet Tatlıses'in kendisinden habersiz Manisa'daki evlerini de sattığını iddia etti.

27 Şubat 2026