'Onlara Sandalye Bile Bırakmayacağım'
İbrahim Tatlıses'ten miras kararı!
-
Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, mirasıyla ilgili yaptığı açıklamayla gündem oldu. 'Onlara sandalye bile bırakmayacağım' diyen Tatlıses, kavgalı olduğu Ahmet Tatlıses ile Dilan Çıtak'a ateş püskürdü.
-
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, miras konusundaki kararına net bir açıklık getirdi.
-
Gel konuşalım programına katılan usta sanatçı küs olduğunu Dilan Polat ve oğlu Ahmet'e öfke kusarak mirasını hangi çocuklarına bırakacağını açıkladı.
-
"SANDALYE BİLE BIRAKMAYACAĞIM" Tatlıses "Dilan'a da, Ahmet'e de bir kuruş bırakırsam Allah beni toprak etsin. Sandalye bile bırakmayacağım. Layık değiller çünkü" ifadeleriyle şoke etti.
-
Tatlıses öfkelenerek "Allah ikisinin de cezasını verecek. İki tane kızım var Elif Ada var Melek var bir tane de oğlum var. Onlara bırakacağım" dedi.
-
"OTELİME ÇÖKTÜLER" Öte yandan "Otelime çöktüler" diyen Tatlıses, Şule Yazar ve oğlu Ahmet Tatlıses'in kendisinden habersiz Manisa'daki evlerini de sattığını iddia etti.