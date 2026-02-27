Yılmaz: 2026'da enflasyon da faizler de daha da aşağı inecek
Su altında kalan Antalya yolu için açıklama: Göl sahası değil, rekor yağış!
Bakan Bayraktar'dan fatura açıklaması: Destekler devam edecek
Bakan Gürlek'ten anayasa mesajı: Bu gömlek artık bize dar geliyor
Yarısı Bizden Kampanyası'nda yeni düzenleme: Süre uzatıldı!
Sağlık Bakanlığı 'okullarda uyuşturucu testi' iddialarını yalanladı
Çifteler Belediyesi'ne hukuki süreç: Sakaryabaşı Nehri kurtarıldı
Bakan Uraloğlu açıkladı: 15 yaş altı için yeni düzenleme yolda!
33 ekonomist yanıtladı: İşte şubat ayı enflasyon beklentisi
Otomobil piyasasına 2026 dopingi: Haydarpaşa Limanı dolup taştı!
Benzine zam gelecek
'İşsizlik oranı tek haneli seviyesini sürdürüyor'
Vatandaşlık maaşında sona gelindi
Enes Batur'un uyuşturucu testi de pozitif çıktı
Emlakta EİDS dönemi: Satılık ilan sayısında düşüş bekleniyor
Bakan Şimşek: Ülkemizin kredi notundaki artışlar devam ediyor
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 41 suçlu yakalandı
10 Hazine taşınmazı özelleştirme kapsamına alındı
Yüzyılın Konut Sosyal Projesi'nde kura heyecanı sürüyor
Yeni trafik cezaları Resmi Gazetede yayımlandı
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 3 sözleşmeli er tutuklandı
Yeni 'torba yasa' müjdelerle geliyor: Emekliye artış, gençlere iş
Kira geliri olanlar dikkat! Beyanname verme dönemi başlıyor
Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı
Ondokuz ilde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
Yılmaz: Türkiye ekonomisi 1,5 trilyon dolar eşiğini aştı
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura sırası Ankara'da
Bakan Gürlek açıkladı: Avukatlık Kanunu güncelleniyor!
Taksiciler için 15 günlük geri sayım başladı: Plakalar elde kaldı!
Milyonların gözü Pazartesi gününde: İkramiye 5 Bin TL mi oluyor?
İşte En Yaşlı Siyasetçi

Dünya liderleri kaç yaşında?

  Dünya siyasetinde liderlerin yaşı bir kez daha gündemde? İşte 2026 itibarıyla görevde bulunan devlet başkanları ve başbakanların güncel yaşları..

    Dünya siyasetinde liderlerin yaşı bir kez daha gündemde? İşte 2026 itibarıyla görevde bulunan devlet başkanları ve başbakanların güncel yaşları..

  VLADİMİR ZELENSKİY
UKRAYNA DEVLET BAŞKANI
25 Ocak 1978
48 YAŞINDA

    VLADİMİR ZELENSKİY

    UKRAYNA DEVLET BAŞKANI

    25 Ocak 1978

    48 YAŞINDA

  GİORGİA MELONİ
İTALYA BAŞBAKANI
15 Ocak 1977
49 YAŞINDA

    GİORGİA MELONİ

    İTALYA BAŞBAKANI

    15 Ocak 1977

    49 YAŞINDA 

  OLAF SCHOLZ
ALMANYA ŞANSÖLYESİ
14 Haziran 1958

    OLAF SCHOLZ

    ALMANYA ŞANSÖLYESİ

    14 Haziran 1958

  MOHAMMED BİN SALMAN
SUUDİ ARABİSTAN VELİAHT PRENS
1985
41 YAŞINDA

    MOHAMMED BİN SALMAN 

    SUUDİ ARABİSTAN VELİAHT PRENS 

    1985

    41 YAŞINDA

  KİM JONG UN
KUZEY KORE DEVLET BAŞKANI
1984
42 YAŞINDA

    KİM JONG UN 

    KUZEY KORE DEVLET BAŞKANI

    1984

    42 YAŞINDA 

  KEİR STARMER
BİRLEŞİK KRALLIK BAŞBAKAN
1962
63 YAŞINDA

    KEİR STARMER 

    BİRLEŞİK KRALLIK BAŞBAKAN

    1962

    63 YAŞINDA 

  FUMİO KİSHİDA
​JAPONYA BAŞBAKAN
1957
68

    FUMİO KİSHİDA

    ​JAPONYA BAŞBAKAN

    1957

    68

  CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN
1954
72 YAŞINDA

    CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN 

    1954

    72 YAŞINDA

  Xİ JİNPİNG
ÇİN DEVLET BAŞKANI
1953
72 YAŞINDA

    Xİ JİNPİNG 

    ÇİN DEVLET BAŞKANI

    1953

    72 YAŞINDA

  VLADİMİR PUTİN
RUSYA DEVLET BAŞKANI
1952
73 YAŞINDA

    VLADİMİR PUTİN

    RUSYA DEVLET BAŞKANI

    1952

    73 YAŞINDA

  NARENDRA MODİ
HİNDİSTAN BAŞBAKAN
1950
75 YAŞINDA

    NARENDRA MODİ

    HİNDİSTAN BAŞBAKAN

    1950

    75 YAŞINDA 

  DONALD TRUMP
1946
79 YAŞINDA

    DONALD TRUMP

    1946

    79 YAŞINDA 

  SERGİO MATTARELLA
İTALYA DEVLET BAŞKANI
1941
84 YAŞINDA

    SERGİO MATTARELLA 

    İTALYA DEVLET BAŞKANI

    1941

    84 YAŞINDA 

  ALİ HAMANET
İRAN YÜKSEK LİDER
1939
86 YAŞINDA

    ALİ HAMANET

    İRAN YÜKSEK LİDER

    1939

    86 YAŞINDA 

  SALMAN BİN ABDULAZİZ AL SAUD
SUUDİ ARABİSTAN
1935
90 YAŞINDA

    SALMAN BİN ABDULAZİZ AL SAUD

    SUUDİ ARABİSTAN

    1935

    90 YAŞINDA

  MAHMOUD ABBAS
FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI
1935
90 YAŞINDA

    MAHMOUD ABBAS

    FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI 

    1935

    90 YAŞINDA

27 Şubat 2026