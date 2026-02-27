İşte En Yaşlı Siyasetçi
Dünya liderleri kaç yaşında?
-
Dünya siyasetinde liderlerin yaşı bir kez daha gündemde? İşte 2026 itibarıyla görevde bulunan devlet başkanları ve başbakanların güncel yaşları..
-
VLADİMİR ZELENSKİY
UKRAYNA DEVLET BAŞKANI
25 Ocak 1978
48 YAŞINDA
-
GİORGİA MELONİ
İTALYA BAŞBAKANI
15 Ocak 1977
49 YAŞINDA
-
OLAF SCHOLZ
ALMANYA ŞANSÖLYESİ
14 Haziran 1958
-
MOHAMMED BİN SALMAN
SUUDİ ARABİSTAN VELİAHT PRENS
1985
41 YAŞINDA
-
KİM JONG UN
KUZEY KORE DEVLET BAŞKANI
1984
42 YAŞINDA
-
KEİR STARMER
BİRLEŞİK KRALLIK BAŞBAKAN
1962
63 YAŞINDA
-
FUMİO KİSHİDA
JAPONYA BAŞBAKAN
1957
68
-
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN
1954
72 YAŞINDA
-
Xİ JİNPİNG
ÇİN DEVLET BAŞKANI
1953
72 YAŞINDA
-
VLADİMİR PUTİN
RUSYA DEVLET BAŞKANI
1952
73 YAŞINDA
-
NARENDRA MODİ
HİNDİSTAN BAŞBAKAN
1950
75 YAŞINDA
-
DONALD TRUMP
1946
79 YAŞINDA
SERGİO MATTARELLA
İTALYA DEVLET BAŞKANI
1941
84 YAŞINDA
ALİ HAMANET
İRAN YÜKSEK LİDER
1939
86 YAŞINDA
SALMAN BİN ABDULAZİZ AL SAUD
SUUDİ ARABİSTAN
1935
90 YAŞINDA
MAHMOUD ABBAS
FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI
1935
90 YAŞINDA27 Şubat 2026
-