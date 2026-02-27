Yılmaz: 2026'da enflasyon da faizler de daha da aşağı inecek
Su altında kalan Antalya yolu için açıklama: Göl sahası değil, rekor yağış!
Bakan Bayraktar'dan fatura açıklaması: Destekler devam edecek
Bakan Gürlek'ten anayasa mesajı: Bu gömlek artık bize dar geliyor
Yarısı Bizden Kampanyası'nda yeni düzenleme: Süre uzatıldı!
Sağlık Bakanlığı 'okullarda uyuşturucu testi' iddialarını yalanladı
Çifteler Belediyesi'ne hukuki süreç: Sakaryabaşı Nehri kurtarıldı
Bakan Uraloğlu açıkladı: 15 yaş altı için yeni düzenleme yolda!
33 ekonomist yanıtladı: İşte şubat ayı enflasyon beklentisi
Otomobil piyasasına 2026 dopingi: Haydarpaşa Limanı dolup taştı!
Benzine zam gelecek
'İşsizlik oranı tek haneli seviyesini sürdürüyor'
Vatandaşlık maaşında sona gelindi
Enes Batur'un uyuşturucu testi de pozitif çıktı
Emlakta EİDS dönemi: Satılık ilan sayısında düşüş bekleniyor
Bakan Şimşek: Ülkemizin kredi notundaki artışlar devam ediyor
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 41 suçlu yakalandı
10 Hazine taşınmazı özelleştirme kapsamına alındı
Yüzyılın Konut Sosyal Projesi'nde kura heyecanı sürüyor
Yeni trafik cezaları Resmi Gazetede yayımlandı
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 3 sözleşmeli er tutuklandı
Yeni 'torba yasa' müjdelerle geliyor: Emekliye artış, gençlere iş
Kira geliri olanlar dikkat! Beyanname verme dönemi başlıyor
Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı
Ondokuz ilde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
Yılmaz: Türkiye ekonomisi 1,5 trilyon dolar eşiğini aştı
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura sırası Ankara'da
Bakan Gürlek açıkladı: Avukatlık Kanunu güncelleniyor!
Taksiciler için 15 günlük geri sayım başladı: Plakalar elde kaldı!
Milyonların gözü Pazartesi gününde: İkramiye 5 Bin TL mi oluyor?
Burun Estetiği Bir Paylaşımla Tekrar İlgi Odağı Oldu

  Yıllar önce burun ameliyatı olan Aleyna Kalaycıoğlu'nun estetik yolculuğu, doktoru tarafından yayınlanan nostaljik karelerle yeniden konuşulmaya başlandı. Paylaşılan görüntülerde ünlü ismin doğal profil yapısındaki farklılıklar dikkat çekti.

  ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN ESTETİK GEÇMİŞİ

Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor sonrası müzik dünyasına adım atmadan hemen önce burun operasyonu geçirmişti. O dönemde şarkıcı Berkay'ın klibinde oynamak için estetik yaptırdığı iddialarıyla gündeme gelen Kalaycıoğlu, bu kararı tamamen kendi isteğiyle aldığını belirtmişti. Doktoru tarafından 25 Şubat 2026 tarihinde paylaşılan görseller, bu sürecin profesyonel sonuçlarını bir kez daha hatırlattı.

    Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor sonrası müzik dünyasına adım atmadan hemen önce burun operasyonu geçirmişti. O dönemde şarkıcı Berkay'ın klibinde oynamak için estetik yaptırdığı iddialarıyla gündeme gelen Kalaycıoğlu, bu kararı tamamen kendi isteğiyle aldığını belirtmişti. Doktoru tarafından 25 Şubat 2026 tarihinde paylaşılan görseller, bu sürecin profesyonel sonuçlarını bir kez daha hatırlattı.

  AMELİYAT ZAMANI

Kalaycıoğlu, bu operasyonu 2021 yılının Eylül ayında, müzik kariyerinin başında gerçekleştirdi. Burun sırtındaki hafif kemerin giderilmesi ve burun ucunun minimal düzeyde kaldırılmasıyla daha feminen bir profil elde edildi.

    Kalaycıoğlu, bu operasyonu 2021 yılının Eylül ayında, müzik kariyerinin başında gerçekleştirdi. Burun sırtındaki hafif kemerin giderilmesi ve burun ucunun minimal düzeyde kaldırılmasıyla daha feminen bir profil elde edildi.

  ALEYNA KALAYCIOĞLU ESTETİK SÜRECİ

Kriter	Operasyon Öncesi (Survivor Dönemi)	Operasyon Sonrası (Müzik Kariyeri)
Haber Kaynağı	Sosyal Medya Paylaşımları	Doktorun Güncel Paylaşımı
Değişim Türü	Burun kemeri düzeltme ve şekillendirme	Oturmuş ve doğal görünümlü burun yapısı
Gündem Nedeni	Klip çekimi ve yeni kariyer başlangıcı	Doktorun arşivden paylaştığı profesyonel sonuç

    KriterOperasyon Öncesi (Survivor Dönemi)Operasyon Sonrası (Müzik Kariyeri)
    Haber KaynağıSosyal Medya PaylaşımlarıDoktorun Güncel Paylaşımı
    Değişim TürüBurun kemeri düzeltme ve şekillendirmeOturmuş ve doğal görünümlü burun yapısı
    Gündem NedeniKlip çekimi ve yeni kariyer başlangıcıDoktorun arşivden paylaştığı profesyonel sonuç

27 Şubat 2026