Burun Estetiği Bir Paylaşımla Tekrar İlgi Odağı Oldu
Aleyna Kalaycıoğlu'nun yıllar önceki burun estetiği doktoru tarafından yeniden paylaşıldı
Yıllar önce burun ameliyatı olan Aleyna Kalaycıoğlu'nun estetik yolculuğu, doktoru tarafından yayınlanan nostaljik karelerle yeniden konuşulmaya başlandı. Paylaşılan görüntülerde ünlü ismin doğal profil yapısındaki farklılıklar dikkat çekti.
ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN ESTETİK GEÇMİŞİ
Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor sonrası müzik dünyasına adım atmadan hemen önce burun operasyonu geçirmişti. O dönemde şarkıcı Berkay'ın klibinde oynamak için estetik yaptırdığı iddialarıyla gündeme gelen Kalaycıoğlu, bu kararı tamamen kendi isteğiyle aldığını belirtmişti. Doktoru tarafından 25 Şubat 2026 tarihinde paylaşılan görseller, bu sürecin profesyonel sonuçlarını bir kez daha hatırlattı.
AMELİYAT ZAMANI
Kalaycıoğlu, bu operasyonu 2021 yılının Eylül ayında, müzik kariyerinin başında gerçekleştirdi. Burun sırtındaki hafif kemerin giderilmesi ve burun ucunun minimal düzeyde kaldırılmasıyla daha feminen bir profil elde edildi.
ALEYNA KALAYCIOĞLU ESTETİK SÜRECİ
Kriter Operasyon Öncesi (Survivor Dönemi) Operasyon Sonrası (Müzik Kariyeri) Haber Kaynağı Sosyal Medya Paylaşımları Doktorun Güncel Paylaşımı Değişim Türü Burun kemeri düzeltme ve şekillendirme Oturmuş ve doğal görünümlü burun yapısı Gündem Nedeni Klip çekimi ve yeni kariyer başlangıcı Doktorun arşivden paylaştığı profesyonel sonuç