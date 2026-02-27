Burun Estetiği Bir Paylaşımla Tekrar İlgi Odağı Oldu

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN ESTETİK GEÇMİŞİ

Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor sonrası müzik dünyasına adım atmadan hemen önce burun operasyonu geçirmişti. O dönemde şarkıcı Berkay'ın klibinde oynamak için estetik yaptırdığı iddialarıyla gündeme gelen Kalaycıoğlu, bu kararı tamamen kendi isteğiyle aldığını belirtmişti. Doktoru tarafından 25 Şubat 2026 tarihinde paylaşılan görseller, bu sürecin profesyonel sonuçlarını bir kez daha hatırlattı.