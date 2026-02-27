Pınar Deniz Nuri Bilge Ceylan'ın Yeni Filminde Başrolde
Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filminin başrolü Pınar Deniz oldu. İlk kez bir yaz filmi hazırlayan Ceylan, çekimleri İstanbul ve Ege bölgesinde yapacak.
Pınar Deniz'in yeni projesi belli oldu. Türk sinemasının uluslararası yönetmeni Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filminde başrolde.. Yaz aylarında çekilmesi planlanan projenin çekimleri İstanbul ve Ege bölgesinde yapılacak.
Pınar Deniz'in projede üstleneceği karakter ve hikâyenin detayları ise ilerleyen dönemde paylaşılacak
