İsrail, İran'da okul vurdu: 60 öğrenci öldü
Bingöl'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Yeni kanun uygulamaya girdi: Araçtan indi, 180 bin TL ceza yedi
DMM: Türkiye, İran'a yönelik saldırıda hava sahasını kullandırmadı
Orta Doğu Gerilimi: Gram Altın 8 Bin TL'yi Aştı
Bolu Belediyesine yapılan irtikap operasyonunun ayrıntıları açıklandı
THY, Orta Doğu seferlerini iptal etti
Yatay geçişte yeni dönem: Alt sınıfa geçiş yasaklandı
Merkez Bankası'nın faiz kararı merakla bekleniyor
Şubat enflasyonu salı günü açıklanıyor
ABD ve İsrail, İran'a saldırdı. Tahran'da patlama sesleri duyuldu
Benzin fiyatlarına gece yarısı zam
Emekliler bayram ikramiyesi artışını bekliyor
Yeni düzenlemede ilk ceza! Dur ihtarına uymadı, 303 bin TL ceza
'Ceza sistemi suç oranını artırıyor'
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Jandarma yaralandı, 2 şüpheli yakalandı
AYM'ye 13 yılda 714 bin 774 bireysel başvuru yapıldı
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Kritik eşiğe gelindi
'Bir Türk vatandaşı olarak sağlık çalışanlarıyla gurur duyuyorum'
Martta ekonomi takvimi yoğun olacak
Aile Bakanlığı'ndan 'personel alımı' açıklaması: İddialar asılsız!
15 yaş altına sosyal medya kısıtlaması: Hesap açmak yasaklanacak!
Bakan Işıkhan'dan emekliye refah sözü: Yeni adımlar atacağız
Piyasalarda haftalık bilanço: Hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Yılmaz: 2026'da enflasyon da faizler de daha da aşağı inecek
Su altında kalan Antalya yolu için açıklama: Göl sahası değil, rekor yağış!
Bakan Bayraktar'dan fatura açıklaması: Destekler devam edecek
Bakan Gürlek'ten anayasa mesajı: Bu gömlek artık bize dar geliyor
Yarısı Bizden Kampanyası'nda yeni düzenleme: Süre uzatıldı!
Sağlık Bakanlığı 'okullarda uyuşturucu testi' iddialarını yalanladı
Çocuklar Teravih Namazına Götürülmeli Mi?

  1. İftar ile yatsı arasındaki sürenin kısa olması nedeniyle ebeveynler namaza yetişebilmek için acele edebilirler. Çocuklarının camide huzursuzluk çıkarabileceğini düşündükleri için onları komşuya bırakmayı tercih edebilirler. Peki çocuklar teravih namazına götürülmeli mi? Ebeveynler nasıl bir tutum sergilemelidir?

  2. <strong>Fazileti büyük olan teravih namazı, Ramazan ayının kaçırılmaması gereken önemli bir ibadetidir. İftar sonrası kısıtlı vakitte hazırlanan ebeveynler, çocuklarını camiye getirdiklerinde çevreye rahatsızlık verme endişesi taşıyabilirler.&nbsp;</strong>

  3. <strong>Bu nedenle camiye götürmek yerine yakın bir akrabaya ya da komşuya bırakma eğilimi gösterebilirler.</strong>

  4. <strong>Camilerde sadece erkeklerin bulunmaması aynı zamanda kadın ve çocuklarında camide ibadet etmeleri, dinimizin topluma kazandırmayı hedeflediği önceliklerdendir.</strong>

  5. <strong>Peygamber efendimiz (SAV), kendi eşleriyle beraber çocuklarını da mescide götürüp namazı cemaatle kılmaya özen gösterirdi.</strong>

  6. Çocukların anne-babalarıyla camiye getirilmesi, onların dini eğitimlerini geliştirmeleri ve öğrenmeleri bakımından oldukça önemlidir.

  7. Bu nedenle gündelik hayatta da yaptıkları bazı şeyleri mazur görmeli, onlara yetişkin gözüyle değil de çocuk olduklarının bilincini göz önünde bulundurarak sabırla, sevgi ve şefkatle yaklaşmalıyız..

  8. Unutmamamız gereken bir şey var ki o da; Peygamber efendimiz (SAV), namaz kılarken omzuna ve sırtına çıkan torunlarına sabredip onları incitecek davranışlar sergilemediğidir.

  9. Farklı davrananları da engellerdi. Dolayısıyla bizde camide ses çıkaran çocuklarımıza kızmamalı ve onlara kötü sözler söylememeliyiz.

