Çocuklar Teravih Namazına Götürülmeli Mi?
İftar ile yatsı arasındaki sürenin kısa olması nedeniyle ebeveynler namaza yetişebilmek için acele edebilirler. Çocuklarının camide huzursuzluk çıkarabileceğini düşündükleri için onları komşuya bırakmayı tercih edebilirler. Peki çocuklar teravih namazına götürülmeli mi? Ebeveynler nasıl bir tutum sergilemelidir?
Fazileti büyük olan teravih namazı, Ramazan ayının kaçırılmaması gereken önemli bir ibadetidir. İftar sonrası kısıtlı vakitte hazırlanan ebeveynler, çocuklarını camiye getirdiklerinde çevreye rahatsızlık verme endişesi taşıyabilirler.
Bu nedenle camiye götürmek yerine yakın bir akrabaya ya da komşuya bırakma eğilimi gösterebilirler.
Camilerde sadece erkeklerin bulunmaması aynı zamanda kadın ve çocuklarında camide ibadet etmeleri, dinimizin topluma kazandırmayı hedeflediği önceliklerdendir.
Peygamber efendimiz (SAV), kendi eşleriyle beraber çocuklarını da mescide götürüp namazı cemaatle kılmaya özen gösterirdi.
Çocukların anne-babalarıyla camiye getirilmesi, onların dini eğitimlerini geliştirmeleri ve öğrenmeleri bakımından oldukça önemlidir.
Bu nedenle gündelik hayatta da yaptıkları bazı şeyleri mazur görmeli, onlara yetişkin gözüyle değil de çocuk olduklarının bilincini göz önünde bulundurarak sabırla, sevgi ve şefkatle yaklaşmalıyız..
Unutmamamız gereken bir şey var ki o da; Peygamber efendimiz (SAV), namaz kılarken omzuna ve sırtına çıkan torunlarına sabredip onları incitecek davranışlar sergilemediğidir.
Farklı davrananları da engellerdi. Dolayısıyla bizde camide ses çıkaran çocuklarımıza kızmamalı ve onlara kötü sözler söylememeliyiz.