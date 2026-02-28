Star TV'nin Yeni Dizisinin Çekimleri Başladı
Başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak'ın paylaştığı, Star TV'nin merakla beklenen yeni dizisi "Çirkin" bugün sete çıktı.
Star TV'nin 25 Film imzalı yeni dizisi "Çirkin" için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak'ın paylaştığı "Çirkin"in çekimleri başladı.
SETTEN İLK KARE GELDİ
Hazırlık süreci titizlikle yürütülen ve geçtiğimiz günlerde okuma provasında bir araya gelen ?Çirkin? ekibi, ilk sahneler için sete çıktı.
Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak'ın oturduğu "Çirkin" dizisinin konusu ise şöyle;
Küçük yaşta ailesini kaybeden Meryem'in (Derya Pınar Ak) hikâyesi, yıllar sonra çocukluk aşkı Kadir'le (Çağlar Ertuğrul) yeniden kesişiyor. Bu karşılaşma, büyük bir aşkın yanı sıra sert bir hesaplaşmanın da başlangıcını beraberinde getiriyor.
OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
"Çirkin" dizisinin kadrosunda; Çağlar Ertuğrul, Derya Pınar Ak, Başak Gümülcinelioğlu, Olgun Toker, Baran Bölükbaşı, Cahit Gök, Gözde Kansu, Sema Gültekin, Zeynep Eylül Ersöz, Özlem Kaya, Eren Demirbaş, Buse Badurlar, Yusuf Nebioğlu, Berkay Şahinoğlu, Ferhat Akgün, Öykü Su Sakarya, Efe Poylu, Emre Akarsu, Müfit Aytekin, Mina Şirin Korkmaz, Kadir Bertan, ve Nur Sürer ile Çetin Tekindor yer alıyor.
Genç bir kadının hayat mücadelesini ve sarsıcı bir aşk hikayesini izleyiciyle buluşturmaya hazırlanan "Çirkin" dizisi çok yakında Star'da