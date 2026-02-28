Hangi Yıl Boşa Çıkıyoruz? Yapay Zekânın 9 Meslek İçin Biçtiği Ömür
Yapay zekâ devrimi kapıyı çalmayı bıraktı, artık içeri girdi. Uzmanların ve veri modellerinin öngörülerine göre, bugün icra ettiğimiz birçok popüler meslek çok yakın bir gelecekte tamamen dijital zekâya ve robotlara devredilecek. Yazılımcılardan cerrahlara kadar uzanan bu listede, koltuğunuzu ne zaman bir algoritmaya bırakacağınızı öğrenmeye hazır
-
▬ Yazılımcılar: 2028
-
▬ Sürücüler: 2029
-
▬ Öğretmenler: 2029
-
▬ Doktorlar: 2030
-
▬ Sanatçılar: 2030
-
▬ Avukatlar: 2031
-
▬ Fabrika işçileri: 2031
-
▬ Cerrahlar: 2032
-
▬ Askerler: 2033
28 Şubat 2026