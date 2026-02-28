Gökyüzü Kızıla Bürünüyor!
3 Mart 2026?da Kanlı Ay tutulması nerelerde görülecek?
-
Uzun sürecek tam tutulma evresi hem de oluşması beklenen yoğun kızıllık nedeniyle bu gök olayının son yılların en etkileyici Ay tutulmalarından biri olacağı biliniyor. Hava şartlarının elverişli olduğu bölgelerde tutulmanın tüm aşamaları çıplak gözle net biçimde takip edilebilecek. Peki Kanlı Ay Tutulması Türkiye'den görülecek mi? İşte gözlem yerleri
-
AY TUTULMASI NASIL MEYDANA GELİR?
Ay, Dünya'nın etrafında dolanırken Dünya da Güneş'in yörüngesinde hareket eder. Zaman zaman bu üçlü aynı doğrultuda sıralanır. Tam Ay Tutulması, Dünya'nın Güneş ile Ay'ın tam arasına girmesiyle oluşur.
Bu hizalanma sırasında:
◾ Dünya, Güneş ışınlarının Ay'a ulaşmasını engeller.
◾ Ay, Dünya'nın oluşturduğu gölge konisinin içine girer.
◾ Güneş'ten doğrudan ışık alamayan Ay kararmaya başlar.
Ay tutulmaları yalnızca dolunay evresinde gerçekleşir. Eğer Ay'ın sadece bir kısmı Dünya'nın gölgesine girerse bu durum kısmi tutulma olarak adlandırılır. 3 Mart 2026'daki gökyüzü olayı ise tam tutulma şeklinde yaşanacak.
-
AY NEDEN KIZIL RENK ALIR?
Tam tutulma sırasında Ay tamamen karanlığa gömülmez. Aksine bakır ve kızıl tonlarda parlayarak dikkat çekici bir görünüme kavuşur. Bunun temel nedeni Dünya'nın atmosferidir.
Atmosfer, Güneş'ten gelen mavi ışığı büyük ölçüde dağıtır; bu nedenle gökyüzü mavi görünür. Kırmızı ve turuncu dalga boyları ise atmosferden daha kolay geçer. Dünya'nın çevresinden kırılarak yön değiştiren bu kızıl ışınlar Ay'ın yüzeyine ulaşır.
Ortaya çıkan manzara, gökyüzünde kızıl bir küreyi andırır."Kanlı Ay"ifadesi de tam olarak bu etkileyici görüntüden doğar.
-
KANLI AY HANGİ BÖLGELERDEN İZLENEBİLECEK?
Tutulmanın görünürlüğü, coğrafi konuma ve saat dilimine göre değişecek. Tam evrenin en net şekilde gözlemleneceği yerler Amerika kıtası olacak. Özellikle gece saatlerine denk gelen bölgelerde görsel şölen daha belirgin yaşanacak.
En iyi gözlem yapılabilecek bölgeler:
◾ Kuzey ve Güney Amerika
◾ Pasifik Okyanusu çevresi
◾ Avustralya
◾ Doğu Asya'nın bazı kesimleri
Batı Avrupa ve Batı Afrika'nın belirli bölgelerinde ise tutulma kısmen izlenebilecek.
-
TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?
Mart 2026'daki Tam Ay Tutulması ne yazık ki Türkiye'den takip edilemeyecek. Tutulma anında Ay, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada ufkun altında kalacağı için gökyüzünde görünmeyecek.
Bu durum yerli gökyüzü meraklılarını hayal kırıklığına uğratacak olsa da, dünyanın farklı noktalarında milyonlarca kişi o gece kızıl Ay manzarasına tanıklık edecek.