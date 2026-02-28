İsrail, İran'da okul vurdu: 60 öğrenci öldü
Bingöl'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Yeni kanun uygulamaya girdi: Araçtan indi, 180 bin TL ceza yedi
DMM: Türkiye, İran'a yönelik saldırıda hava sahasını kullandırmadı
Orta Doğu Gerilimi: Gram Altın 8 Bin TL'yi Aştı
Bolu Belediyesine yapılan irtikap operasyonunun ayrıntıları açıklandı
THY, Orta Doğu seferlerini iptal etti
Yatay geçişte yeni dönem: Alt sınıfa geçiş yasaklandı
Merkez Bankası'nın faiz kararı merakla bekleniyor
Şubat enflasyonu salı günü açıklanıyor
ABD ve İsrail, İran'a saldırdı. Tahran'da patlama sesleri duyuldu
Benzin fiyatlarına gece yarısı zam
Emekliler bayram ikramiyesi artışını bekliyor
Yeni düzenlemede ilk ceza! Dur ihtarına uymadı, 303 bin TL ceza
'Ceza sistemi suç oranını artırıyor'
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Jandarma yaralandı, 2 şüpheli yakalandı
AYM'ye 13 yılda 714 bin 774 bireysel başvuru yapıldı
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Kritik eşiğe gelindi
'Bir Türk vatandaşı olarak sağlık çalışanlarıyla gurur duyuyorum'
Martta ekonomi takvimi yoğun olacak
Aile Bakanlığı'ndan 'personel alımı' açıklaması: İddialar asılsız!
15 yaş altına sosyal medya kısıtlaması: Hesap açmak yasaklanacak!
Bakan Işıkhan'dan emekliye refah sözü: Yeni adımlar atacağız
Piyasalarda haftalık bilanço: Hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Yılmaz: 2026'da enflasyon da faizler de daha da aşağı inecek
Su altında kalan Antalya yolu için açıklama: Göl sahası değil, rekor yağış!
Bakan Bayraktar'dan fatura açıklaması: Destekler devam edecek
Bakan Gürlek'ten anayasa mesajı: Bu gömlek artık bize dar geliyor
Yarısı Bizden Kampanyası'nda yeni düzenleme: Süre uzatıldı!
Sağlık Bakanlığı 'okullarda uyuşturucu testi' iddialarını yalanladı
Gökyüzü Kızıla Bürünüyor!

3 Mart 2026?da Kanlı Ay tutulması nerelerde görülecek?

  1. Uzun sürecek tam tutulma evresi hem de oluşması beklenen yoğun kızıllık nedeniyle bu gök olayının son yılların en etkileyici Ay tutulmalarından biri olacağı biliniyor. Hava şartlarının elverişli olduğu bölgelerde tutulmanın tüm aşamaları çıplak gözle net biçimde takip edilebilecek. Peki Kanlı Ay Tutulması Türkiye'den görülecek mi? İşte gözlem yerleri

    Ay, Dünya'nın etrafında dolanırken Dünya da Güneş'in yörüngesinde hareket eder. Zaman zaman bu üçlü aynı doğrultuda sıralanır. Tam Ay Tutulması, Dünya'nın Güneş ile Ay'ın tam arasına girmesiyle oluşur.

    Bu hizalanma sırasında:

    ◾ Dünya, Güneş ışınlarının Ay'a ulaşmasını engeller.
    ◾ Ay, Dünya'nın oluşturduğu gölge konisinin içine girer.
    ◾ Güneş'ten doğrudan ışık alamayan Ay kararmaya başlar.

    Ay tutulmaları yalnızca dolunay evresinde gerçekleşir. Eğer Ay'ın sadece bir kısmı Dünya'nın gölgesine girerse bu durum kısmi tutulma olarak adlandırılır. 3 Mart 2026'daki gökyüzü olayı ise tam tutulma şeklinde yaşanacak.

    Tam tutulma sırasında Ay tamamen karanlığa gömülmez. Aksine bakır ve kızıl tonlarda parlayarak dikkat çekici bir görünüme kavuşur. Bunun temel nedeni Dünya'nın atmosferidir.

    Atmosfer, Güneş'ten gelen mavi ışığı büyük ölçüde dağıtır; bu nedenle gökyüzü mavi görünür. Kırmızı ve turuncu dalga boyları ise atmosferden daha kolay geçer. Dünya'nın çevresinden kırılarak yön değiştiren bu kızıl ışınlar Ay'ın yüzeyine ulaşır.

    Ortaya çıkan manzara, gökyüzünde kızıl bir küreyi andırır."Kanlı Ay"ifadesi de tam olarak bu etkileyici görüntüden doğar.

    Tutulmanın görünürlüğü, coğrafi konuma ve saat dilimine göre değişecek. Tam evrenin en net şekilde gözlemleneceği yerler Amerika kıtası olacak. Özellikle gece saatlerine denk gelen bölgelerde görsel şölen daha belirgin yaşanacak.

    En iyi gözlem yapılabilecek bölgeler:

    ◾ Kuzey ve Güney Amerika
    ◾ Pasifik Okyanusu çevresi
    ◾ Avustralya
    ◾ Doğu Asya'nın bazı kesimleri

    Batı Avrupa ve Batı Afrika'nın belirli bölgelerinde ise tutulma kısmen izlenebilecek.

    Mart 2026'daki Tam Ay Tutulması ne yazık ki Türkiye'den takip edilemeyecek. Tutulma anında Ay, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada ufkun altında kalacağı için gökyüzünde görünmeyecek.

    Bu durum yerli gökyüzü meraklılarını hayal kırıklığına uğratacak olsa da, dünyanın farklı noktalarında milyonlarca kişi o gece kızıl Ay manzarasına tanıklık edecek.

28 Şubat 2026