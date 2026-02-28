Gökyüzü Kızıla Bürünüyor!

AY NEDEN KIZIL RENK ALIR?

Tam tutulma sırasında Ay tamamen karanlığa gömülmez. Aksine bakır ve kızıl tonlarda parlayarak dikkat çekici bir görünüme kavuşur. Bunun temel nedeni Dünya'nın atmosferidir.

Atmosfer, Güneş'ten gelen mavi ışığı büyük ölçüde dağıtır; bu nedenle gökyüzü mavi görünür. Kırmızı ve turuncu dalga boyları ise atmosferden daha kolay geçer. Dünya'nın çevresinden kırılarak yön değiştiren bu kızıl ışınlar Ay'ın yüzeyine ulaşır.

Ortaya çıkan manzara, gökyüzünde kızıl bir küreyi andırır."Kanlı Ay"ifadesi de tam olarak bu etkileyici görüntüden doğar.