Ailecek Dubai'ye Yerleşmişlerdi!
Neslişah Alkoçlar İran saldırıları sonrası açıklama yaptı
-
Çocuklarının eğitimi için kısa süre önce Dubai'ye taşınan Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar çifti, İran'ın füze saldırılarının ardından açıklama yaptı. Alkoçlar, iyi olduklarını belirtirken patlamaların bulundukları yere uzak bir noktada gerçekleştiğini ifade etti.
-
Kısa bir süre önce Türkiye'yi terk ederek Dubai'ye yerleşen Neslişah Alkoçlar ve Engin Altan Düzyatan çifti, İran'ın Dubai'yi vurması sonrası açıklama yaptı.
-
İki gün önce İsrail ile ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırı sonrası misilleme yapan İran, ABD üslerini vurmak isterken Dubai'yi vurmuştu.
-
DUBAİ'YE YERLEŞMİŞLERDİSöz konusu patlamalar sonrası ortalık savaş alanına dönerken, bir süre önce çocukları Emir Aras ve Alara'nın eğitimi için Dubai'ye yerleşen Neslişah Alkoçlar ve Engin Altan Düzyatan çiftinin son durumu merak edilmişti.
-
AÇIKLAMA YAPTIHabertürk'ün haberine göre; Neslişah Alkoçlar, bir açıklama yaparak iyi olduklarını açıkladı.
-
Alkoçlar açıklamasında; "Patlamalar evimize çok yakın bir yerde olmadı. Ama sesleri tabii ki duyduk. Korktuk ama şu anda her şey yolunda. Çok şükür iyiyiz. Kardeşim Aslışah ve ailesi de iyi." ifadelerine yer verdi.