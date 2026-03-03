Yargıtay'dan emsal karar: Eşini gizli kamerayla kaydedene hapis cezası
Bağırsak Sağlığını Tehdit Eden En Kötü Besinler!

Beslenme bilimcisi, bağırsak sağlığı için ciddi risk oluşturan bazı besinlere dikkat çekti.

  Vücudun "ikinci beyni" olarak kabul edilen bağırsakların sağlığını korumak için doğru beslenme alışkanlıkları edinmek oldukça önemli. Vücudun birçok işlevinde kritik rol oynayan bağırsak sağlığı için bazı besinler, bu dengeyi tamamen altüst ediyor. Beslenme bilimcisi Toral Shah, bağırsak sağlığı için ciddi risk oluşturan bazı besinlere dikkat çekti.

    Vücudun "ikinci beyni" olarak kabul edilen bağırsakların sağlığını korumak için doğru beslenme alışkanlıkları edinmek oldukça önemli. Vücudun birçok işlevinde kritik rol oynayan bağırsak sağlığı için bazı besinler, bu dengeyi tamamen altüst ediyor. Beslenme bilimcisi Toral Shah, bağırsak sağlığı için ciddi risk oluşturan bazı besinlere dikkat çekti.

  Vücudumuzun en önemli organlarından biri olan bağırsaklar, aslında vücudumuzun "ikinci beyni" ve sağlık kalemiz. Öyle ki bağırsaklar sağlıklıysa enerji yüksek, cilt daha parlak, bağışıklık sistemi daha güçlü ve zihin daha berraktır.

    Vücudumuzun en önemli organlarından biri olan bağırsaklar, aslında vücudumuzun "ikinci beyni" ve sağlık kalemiz. Öyle ki bağırsaklar sağlıklıysa enerji yüksek, cilt daha parlak, bağışıklık sistemi daha güçlü ve zihin daha berraktır.

  Bağışıklık sistemimizin yaklaşık %70-80'i bağırsaklarda yerleşik olduğunu göz önüne aldığımızda bağırsaklarımızı korumanın hayati önemi ortaya çıkıyor.

     Bağışıklık sistemimizin yaklaşık %70-80'i bağırsaklarda yerleşik olduğunu göz önüne aldığımızda bağırsaklarımızı korumanın hayati önemi ortaya çıkıyor.

  Uzmanlara göre; yanlış beslenme alışkanlıkları bağırsak mikrobiyomunu bozarak uzun vadede ciddi sorunları beraberinde getiriyor.

    Uzmanlara göre; yanlış beslenme alışkanlıkları bağırsak mikrobiyomunu bozarak uzun vadede ciddi sorunları beraberinde getiriyor. 

  Doğru ve sağlıklı besinlerin bağırsak sağlığı için önemine dikkat çeken Beslenme bilimcisi Toral Shah, bağırsak mikrobiyomunun yiyecekleri parçaladığını, besin emilimini sağladığını ve zararlı patojenlerle savaştığını belirtiyor.

    Doğru ve sağlıklı besinlerin bağırsak sağlığı için önemine dikkat çeken Beslenme bilimcisi Toral Shah, bağırsak mikrobiyomunun yiyecekleri parçaladığını, besin emilimini sağladığını ve zararlı patojenlerle savaştığını belirtiyor.

  Bu noktada uzmanlar, haftada en az 30 farklı sebze ve meyve tüketilmesini, yüksek lifli gıdalara ve Akdeniz tipi beslenmeye ağırlık verilmesini öneriyor. Ancak bazı gıdalar bağırsak sağlığı için ciddi risk oluşturuyor.

    Bu noktada uzmanlar, haftada en az 30 farklı sebze ve meyve tüketilmesini, yüksek lifli gıdalara ve Akdeniz tipi beslenmeye ağırlık verilmesini öneriyor. Ancak bazı gıdalar bağırsak sağlığı için ciddi risk oluşturuyor. 

  İşte, bağırsak sağlığı için tüketilmemesi gereken besinler...

1. ULTRA İŞLENMİŞ GIDALAR

Yapay tatlandırıcı, aroma artırıcı ve katkı maddeleri içeren ultra işlenmiş gıdalar, bağırsak sağlığı için ciddi risk oluşturuyor.

Bu tür gıdalar, birçok sağlık sorununa neden olabileceği gibi uzmanlar tamamen yasaklamak yerine "%80 sağlıklı, %20 esnek" kuralına uygun bir beslenme şeklinin uygun olabileceğini vurguluyor.

    İşte, bağırsak sağlığı için tüketilmemesi gereken besinler...

    1. ULTRA İŞLENMİŞ GIDALAR

    Yapay tatlandırıcı, aroma artırıcı ve katkı maddeleri içeren ultra işlenmiş gıdalar, bağırsak sağlığı için ciddi risk oluşturuyor.

    Bu tür gıdalar, birçok sağlık sorununa neden olabileceği gibi uzmanlar tamamen yasaklamak yerine "%80 sağlıklı, %20 esnek" kuralına uygun bir beslenme şeklinin uygun olabileceğini vurguluyor.

  2. KIZARTILMIŞ GIDALAR

Doymuş ve trans yağ oranı yüksek olan kızartmalar, bağırsak florasını doğrudan etkiliyor. Uzmanlar; patates, sosis ya da köfte gibi gıdaların kızartma yerine fırınlama yöntemiyle servis edilmesinin sağlıklı bir seçenek oluşturduğuna işaret ediyor.

    2. KIZARTILMIŞ GIDALAR

    Doymuş ve trans yağ oranı yüksek olan kızartmalar, bağırsak florasını doğrudan etkiliyor. Uzmanlar; patates, sosis ya da köfte gibi gıdaların kızartma yerine fırınlama yöntemiyle servis edilmesinin sağlıklı bir seçenek oluşturduğuna işaret ediyor.

  3. YÜKSEK ŞEKERLİ GIDALAR

Rafine şeker içeren gıdalar, bağırsak sağlığının en büyük düşmanlarından biri. Kek, büskivinin yanı sıra meyveli yoğurtlar, meyve suları ya da soslar da bu gıda grubu içerisinde yer alıyor. Uzmanlar bu noktada rafine şekerli gıdaların bağırsakta enflamasyona neden olduğunu belirtiyor.

    3. YÜKSEK ŞEKERLİ GIDALAR

    Rafine şeker içeren gıdalar, bağırsak sağlığının en büyük düşmanlarından biri. Kek, büskivinin yanı sıra meyveli yoğurtlar, meyve suları ya da soslar da bu gıda grubu içerisinde yer alıyor. Uzmanlar bu noktada rafine şekerli gıdaların bağırsakta enflamasyona neden olduğunu belirtiyor.

  4. YAPAY TATLANDIRICILAR

Uzmanlara göre; bağırsak sağlığı için risk oluşturan bir diğer gıda şeker yerine kullanılan yapay tatlandırıcılar. Bağırsak sağlığı üzerindeki etkileri konusunda bilim dünyasında tartışmalara neden olan yapay tatlandırıcıların, hayvan ve insan çalışmaları arasında çelişkili sonuçları mevcut. Bundan dolayı uzmanlar, yapay tatlandırıcılar konusunda temkinli olunması gerektiğini belirtiyor.

    4. YAPAY TATLANDIRICILAR

    Uzmanlara göre; bağırsak sağlığı için risk oluşturan bir diğer gıda şeker yerine kullanılan yapay tatlandırıcılar. Bağırsak sağlığı üzerindeki etkileri konusunda bilim dünyasında tartışmalara neden olan yapay tatlandırıcıların, hayvan ve insan çalışmaları arasında çelişkili sonuçları mevcut. Bundan dolayı uzmanlar, yapay tatlandırıcılar konusunda temkinli olunması gerektiğini belirtiyor.

3 Mart 2026