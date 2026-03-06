Erden Timur'un sahibi ve ortağı olduğu şirketlere kayyum atandı
EGM'den APP plaka uyarısı: Sadece para cezası değil, hapis yolu da gözükebilir
Yatırım araçlarında haftalık karne: Tek kazandıran dolar oldu!
Milli Hızlı Tren raylara indi: Yıl sonunda yolcu taşıyacak
Bakan Gürlek: Hakim arkadaşlarımızı biraz zorlayacağız
İlk kadın İl Jandarma Komutanıydı, şimdi generallik makamında
2 yılın zirvesi görüldü! Brent petrolün varil fiyatı 90 doları aştı
Zam kesinleşti: İşte akaryakıta gelecek zam tutarı
Önder Kahveci'den bayram öncesi 'eşel mobil sistemi' ve ikramiye talebi
Bakan Tekin duyurdu: Okullara yeni güvenlik tedbirleri geliyor!
SGK'den yemek bedeli kararı: İşte prime dahil olacak yeni tutar!
APP plaka kullananlar dikkat: İşte yeni ceza oranları ve değişim süreci!
Bakan Gürlek: 2026 yatırım planına 65 yeni adliye binası alındı
Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: Bazı uçuş iptalleri uzatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
'İç cepheyi hedef alan 41 sosyal medya hesabı erişime kapatıldı'
TÜSİAD'ın eski yöneticilerinin davasında karar
YÖK Başkanı Özvar: Bugün yayımlanan yönetmelik değişikliği önemli
Epstein dosyaları: Gizli tutulan Trump kayıtları yayınlandı
Ticaret Bakanlığı 9,3 milyon ürünü denetledi
Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan tutuklandı
Kürşad Zorlu: Savunma sanayiinde ithal katalog dönemi bitmiştir
Bayram ikramiyesi artık ihtiyaç sahibi emekliye verilecek
Erdoğan: İran'a gerekli ikazlarda bulunduk
MEB'den Milli Eğitim Akademisi mülakat sorusu iddialarına yalanlama
Hak etmeden 65 yaş maaşı alanlara kötü haber: Geri ödemelerde hesap değişiyor!
Bakan Uraloğlu açıkladı: PTT'den 'Aynı Gün Teslimat' dönemi başlıyor!
AB'den tarihi karar: Türk malları artık 'Made in EU' sayılacak!
Çiftçilere tarımsal destekleme ödemeleri yarın yapılacak
Apple Macbook Neo Tanıtıldı

İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri

  Apple, yeni dizüstü bilgisayarı MacBook Neo modelini duyurdu. 13 inç Liquid Retina ekran, A18 Pro işlemci ve 16 saate kadar pil ömrü sunan cihazın Türkiye başlangıç fiyatı 37.999 TL olarak açıklandı. Apple'ın bugüne kadarki en uygun fiyatlı MacBook modeli olan cihaz için ön siparişler başladı, satışlar ise 11 Mart'ta başlayacak.

  Apple, yeni dizüstü bilgisayarı MacBook Neo modelini tanıttı. 13 inç Liquid Retina ekran, A18 Pro işlemci ve uzun pil ömrüyle gelen cihaz, Apple'ın daha geniş kullanıcı kitlesine ulaşmayı hedeflediği yeni MacBook modeli olarak duyuruldu. Türkiye'de başlangıç fiyatı 37.999 TL olarak açıklanan MacBook Neo için ön sipariş süreci başlarken, cihazın satış tarihi 11 Mart olarak duyuruldu.

  Alüminyum tasarım ve yeni renk seçenekleri

MacBook Neo, tamamen alüminyum gövdeye sahip kompakt bir tasarımla geliyor. Yaklaşık 1,2 kilogram ağırlığındaki cihaz taşınabilirlik açısından öne çıkıyor. Apple, yeni modelde dört farklı renk seçeneği sunuyor: pembe, indigo, gümüş ve turunçgil tonları. Bu renkler, klavye ve duvar kağıdı tasarımına da yansıtılarak cihazın bütüncül bir görünüm sunması hedefleniyor.

    MacBook Neo, tamamen alüminyum gövdeye sahip kompakt bir tasarımla geliyor. Yaklaşık 1,2 kilogram ağırlığındaki cihaz taşınabilirlik açısından öne çıkıyor. Apple, yeni modelde dört farklı renk seçeneği sunuyor: pembe, indigo, gümüş ve turunçgil tonları. Bu renkler, klavye ve duvar kağıdı tasarımına da yansıtılarak cihazın bütüncül bir görünüm sunması hedefleniyor.

  13 inç Liquid Retina ekran

Yeni MacBook modelinde 2408x1506 çözünürlük ve 500 nit parlaklık sunan 13 inç Liquid Retina ekran bulunuyor. Apple'a göre ekran, aynı fiyat segmentindeki birçok dizüstü bilgisayardan daha yüksek çözünürlük ve parlaklık sunuyor. Yansıma önleyici kaplama ise farklı ışık koşullarında daha rahat kullanım sağlamayı amaçlıyor.

    Yeni MacBook modelinde 2408x1506 çözünürlük ve 500 nit parlaklık sunan 13 inç Liquid Retina ekran bulunuyor. Apple'a göre ekran, aynı fiyat segmentindeki birçok dizüstü bilgisayardan daha yüksek çözünürlük ve parlaklık sunuyor. Yansıma önleyici kaplama ise farklı ışık koşullarında daha rahat kullanım sağlamayı amaçlıyor.

  A18 Pro işlemci ile daha hızlı performans

MacBook Neo'nun işlemci tarafında Apple'ın A18 Pro çipi yer alıyor. Apple, cihazın web tarama gibi günlük işlemlerde bazı Intel Core Ultra 5 işlemcili bilgisayarlara kıyasla yüzde 50'ye kadar daha hızlı performans sunduğunu belirtiyor. Yapay zeka işlemlerinde ise performansın üç kata kadar artabildiği ifade ediliyor.

Cihazda ayrıca Apple Intelligence özelliklerini destekleyen 16 çekirdekli Neural Engine bulunuyor. Fansız tasarım sayesinde bilgisayar tamamen sessiz çalışıyor.

    MacBook Neo'nun işlemci tarafında Apple'ın A18 Pro çipi yer alıyor. Apple, cihazın web tarama gibi günlük işlemlerde bazı Intel Core Ultra 5 işlemcili bilgisayarlara kıyasla yüzde 50'ye kadar daha hızlı performans sunduğunu belirtiyor. Yapay zeka işlemlerinde ise performansın üç kata kadar artabildiği ifade ediliyor.


    Cihazda ayrıca Apple Intelligence özelliklerini destekleyen 16 çekirdekli Neural Engine bulunuyor. Fansız tasarım sayesinde bilgisayar tamamen sessiz çalışıyor.

  16 saate kadar pil ömrü

Apple Silicon mimarisinin enerji verimliliği sayesinde MacBook Neo'nun tek şarjla 16 saate kadar pil ömrü sunduğu açıklandı. Bu özellik, cihazın gün boyu kullanım için tasarlandığını gösteriyor.

Kamera, ses ve bağlantı özellikleri

MacBook Neo'da 1080p FaceTime HD kamera, yönlü ses yakalama özelliğine sahip çift mikrofon ve Spatial Audio destekli çift hoparlör sistemi bulunuyor.

Bağlantı tarafında ise iki adet USB-C portu, kulaklık girişi, Wi-Fi 6E ve Bluetooth 6 desteği yer alıyor.

    Apple Silicon mimarisinin enerji verimliliği sayesinde MacBook Neo'nun tek şarjla 16 saate kadar pil ömrü sunduğu açıklandı. Bu özellik, cihazın gün boyu kullanım için tasarlandığını gösteriyor.


    MacBook Neo'da 1080p FaceTime HD kamera, yönlü ses yakalama özelliğine sahip çift mikrofon ve Spatial Audio destekli çift hoparlör sistemi bulunuyor.


    Bağlantı tarafında ise iki adet USB-C portu, kulaklık girişi, Wi-Fi 6E ve Bluetooth 6 desteği yer alıyor.

  Türkiye fiyatı ve satış tarihi

Apple'ın paylaştığı bilgilere göre MacBook Neo Türkiye'de 37.999 TL başlangıç fiyatıyla satışa çıkacak.

256 GB depolama alanlı Magic Keyboard modeli: 37.999 TL
512 GB depolama ve Touch ID'li Magic Keyboard modeli: 42.999 TL

Yeni MacBook Neo için ön siparişler başladı. Cihazın Türkiye'de 11 Mart itibarıyla satışa sunulması planlanıyor.

    Apple'ın paylaştığı bilgilere göre MacBook Neo Türkiye'de 37.999 TL başlangıç fiyatıyla satışa çıkacak.


    256 GB depolama alanlı Magic Keyboard modeli: 37.999 TL

    512 GB depolama ve Touch ID'li Magic Keyboard modeli: 42.999 TL


    Yeni MacBook Neo için ön siparişler başladı. Cihazın Türkiye'de 11 Mart itibarıyla satışa sunulması planlanıyor.

6 Mart 2026