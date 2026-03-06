Apple Macbook Neo Tanıtıldı

A18 Pro işlemci ile daha hızlı performans

MacBook Neo'nun işlemci tarafında Apple'ın A18 Pro çipi yer alıyor. Apple, cihazın web tarama gibi günlük işlemlerde bazı Intel Core Ultra 5 işlemcili bilgisayarlara kıyasla yüzde 50'ye kadar daha hızlı performans sunduğunu belirtiyor. Yapay zeka işlemlerinde ise performansın üç kata kadar artabildiği ifade ediliyor.





Cihazda ayrıca Apple Intelligence özelliklerini destekleyen 16 çekirdekli Neural Engine bulunuyor. Fansız tasarım sayesinde bilgisayar tamamen sessiz çalışıyor.