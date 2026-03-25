250 Bin TL Evlilik Kredisi Başvuru Rehberi
Yüzde 40 çeyiz indirimi ve 250 bin TL nakit veriliyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi verilerine göre, 2026 yılı itibarıyla güncellenen evlilik kredisi paketinde 18-25 yaş arası çiftlere 250 bin TL, 26-29 yaş arasındakilere ise 200 bin TL tutarında, 2 yıl geri ödemesiz destek sağlanıyor.
GENÇLERE 250 BİN TL EVLİLİK MÜJDESİ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlilik hazırlığı yapan gençlere yönelik dev destek paketini sosyal medya hesabı üzerinden hatırlatarak önemli bir çağrıda bulundu. Bakan Göktaş, "Gençler, elinizi çabuk tutun" mesajıyla paylaştığı videoda, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında güncellenen kredi miktarlarını ve başvuru detaylarını yeniden gündeme taşıdı. Özellikle enflasyon ve değişen ihtiyaçlar doğrultusunda revize edilen destek paketinde, yaş gruplarına göre farklılaşan ödeme tutarları dikkat çekiyor.
GELİR ŞARTINDA VE ESNEKLİKLERDE KRİTİK GÜNCELLEME
Bakanlık, destekten yararlanan kitlenin genişletilmesi amacıyla sadece kredi miktarını artırmakla kalmadı, aynı zamanda başvuru kriterlerini de esnetti:
Gelir Sınırı Yükseldi: Daha önce asgari ücretin 2.3 katı olan gelir sınırı, 2.5 katına çıkarıldı. Böylece daha yüksek gelir grubundaki gençler de sisteme dahil edildi.
Çocuk Sahibi Olanlara Erteleme: Kredi borcu devam ederken çocuk sahibi olan çiftler, her bir çocuk için ödemelerini 12 ay süreyle erteleme hakkına sahip olacak.
İndirimli Alışveriş: Bakanlığın anlaşmalı olduğu firmalarda, evlilik hazırlığı yapan çiftlere özel %40'a varan indirim fırsatları sunuluyor.
YAŞ GRUPLARINA GÖRE DESTEK MİKTARLARI
2026 yılındaki yeni düzenleme ile birlikte, devletin sağladığı faizsiz evlilik kredisi çiftlerin yaş durumuna göre iki kademeli olarak uygulanıyor. Bakan Göktaş'ın açıklamasına göre yeni rakamlar şu şekilde belirlendi:
Yaş Grubu Kredi Tutarı Geri Ödeme Şartı 18-25 Yaş Arası Çiftler 250.000 TL 2 Yıl Geri Ödemesiz 26-29 Yaş Arası Çiftler 200.000 TL 2 Yıl Geri Ödemesiz
GELİR ŞARTI VE BAŞVURU KRİTERLERİ TABLOSU
Kriter Başlığı Güncel Şart / Detay Gelir Üst Sınırı Toplam hane geliri asgari ücretin 2.5 katını geçmemeli. Medeni Durum İlk evliliğini yapacak olmak (Daha önce evlenmemiş olmak). Nikah Tarihi Başvuru anında nikaha en az
SOSYAL DESTEK VE ERTELEME AVANTAJLARI
Ek Avantaj Türü Sağlanan Destek Detayı Bebek Müjdesi Her çocuk için borç ödemesi 12 ay ertelenebilir. Çeyiz İndirimi Anlaşmalı markalarda %40'a varan özel indirimler. Danışmanlık Evlilik sonrası ücretsiz aile danışmanlığı desteği. Başvuru Kanalı Tamamen dijital (e-Devlet üzerinden 7/24 başvuru).
Hangi durumlarda kredi ödemesi durdurulur veya ertelenir?
Çiftlerin çocuk sahibi olması durumunda, başvuru yapmaları halinde borç ödemeleri her çocuk için 1 yıl (12 ay) süreyle faizsiz ertelenir.
Gelir şartı hesaplanırken neye bakılır?
Eş adaylarının toplam brüt gelirlerinin, güncel asgari ücretin 2.5 katını aşmaması kriterine bakılmaktadır. 2026 yılı güncel asgari ücret tutarları bu hesaplamada temel alınır.
Evlilik kredisi yaş sınırı kaç?
Projeden yararlanmak isteyen gençlerin başvuru tarihinde 18-29 yaş aralığında olması (30 yaşından gün almamış olması) gerekmektedir.
250 bin TL evlilik kredisi geri ödemesi ne zaman başlar?
Kredi, ilk 2 yıl boyunca herhangi bir geri ödeme yapılmadan (ödemesiz dönem) kullandırılmaktadır. Sonrasında ise faizsiz olarak taksitlendirilmektedir.
Başvuru için nikah tarihinin bir sınırı var mı?
Evet; resmi nikah gününe en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olan çiftler sisteme başvuru yapabilmektedir.
KAMPANYA VE İŞ BİRLİĞİ DETAYLARI
Sektör / Kategori Sağlanan Avantaj Erişim Kanalı Mobilya ve Beyaz Eşya %20 - %40 Arası İndirim Kampanyalar Portalı Züccaciye ve Çeyiz Özel Paket Fiyatları Anlaşmalı Yerel Esnaf Düğün Salonları
NASIL YARARLANILIR? ADIM ADIM REHBER
İndirimlerden faydalanmak isteyen çiftlerin izlemesi gereken yol haritası:
25 Mart 2026
Portala Giriş:
ailegenclikfonu.aile.gov.tr/kampanyalaradresine gidin.
Kategori Seçimi: İhtiyacınız olan ürün grubunu (örneğin: Mobilya) seçin.
Şehir Filtreleme: Bulunduğunuz ildeki anlaşmalı esnaf ve firmaları listeleyin.
Kupon/Kod Alımı: İndirimden yararlanmak için sistem üzerinden tanımlanan QR kod veya kampanya numarasını işletmeye ibraz edin.
