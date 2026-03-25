Bloomberg: Türkiye, Körfez ülkelerine 'savaşa girmeyin' baskısı yapıyor
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu müdürü tutuklandı
24 ilde DEAŞ operasyonu: 88 gözaltı
Türkiye'de 5G dönemi: 31 Mart'ta tören düzenlenecek
Yatırım vaadiyle dolandırıcılık soruşturması: 65 gözaltı kararı
Bakan Işıkhan: Türkiye Yüzyılı güçlü işgücü temelleri üzerinde yükselecek
Gazeteci Sevim: Gürlek aleyhinde Türk bayraklı Photoshoplu sahte belge ürettiler
Türkiye'nin yeni insansız deniz aracı PİRANA Yunanistan basınında
Türkiye QS'de rekor kırdı. 247 program listeye girdi
Ateşkes haberi mesajı piyasaları hareketlendirdi: Petrol düştü, altın yükseldi
Merkez Bankası yeniden 'yerli altın' alımına başlıyor
Benzin ve motorine indirim geldi
Marketlerde yeni dönem: Atık yağ toplama noktaları kurulacak!
Yağışlı hava bu hafta da yurdu terk etmeyecek
Bakan Memişoğlu: Sağlık sanayisi, Türkiye'nin yüz akı olacak
Erdoğan'dan araç sürücülerini rahatlatacak açıklama: İçişlerine talimat verildi!
MSÜ Rektörü Afyoncu'dan hakkındaki iddialara açıklama: Tamamı yalan!
42 ilde 24 ay vadeyle arsa satışı yapılacak: İşte şartları
Bakan Bayraktar yanıtladı: İran'dan Türkiye'ye gaz akışı kesildi mi?
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu teknikeri tutuklandı
Erdoğan: Milletimizin sinir uçlarıyla oynayan alçaklara gerekeni yapıyoruz
Doğubeyazıt'taki askeri araç kazasından acı haber
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu müdürü gözaltında
Felsefe öğretmeni Ramazan hoca tahliye edildi
Konut satışında BDDK dopingi: İpotekli satışlar 33 ayın zirvesinde!
Hz. Muhammed'in Doğumunun 1500. Yılına Özel Yapay Zeka Projesi
1 yılda 3 bin 766 ameliyat yapan cerraha ödül
Bakan Işıkhan: SGK gelirleri giderlerini karşılıyor
2026-MSÜ: Sınav Sonuçları Açıklandı
TOKİ İstanbul 100 bin konut adresi: 3 ilçe gündemde
250 Bin TL Evlilik Kredisi Başvuru Rehberi

Yüzde 40 çeyiz indirimi ve 250 bin TL nakit veriliyor

  1. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi verilerine göre, 2026 yılı itibarıyla güncellenen evlilik kredisi paketinde 18-25 yaş arası çiftlere 250 bin TL, 26-29 yaş arasındakilere ise 200 bin TL tutarında, 2 yıl geri ödemesiz destek sağlanıyor.

  2. <p><strong>GENÇLERE 250 BİN TL EVLİLİK MÜJDESİ</strong></p><p>Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlilik hazırlığı yapan gençlere yönelik dev destek paketini sosyal medya hesabı üzerinden hatırlatarak önemli bir çağrıda bulundu. Bakan Göktaş, "Gençler, elinizi çabuk tutun" mesajıyla paylaştığı videoda, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında güncellenen kredi miktarlarını ve başvuru detaylarını yeniden gündeme taşıdı. Özellikle enflasyon ve değişen ihtiyaçlar doğrultusunda revize edilen destek paketinde, yaş gruplarına göre farklılaşan ödeme tutarları dikkat çekiyor.</p>

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlilik hazırlığı yapan gençlere yönelik dev destek paketini sosyal medya hesabı üzerinden hatırlatarak önemli bir çağrıda bulundu. Bakan Göktaş, "Gençler, elinizi çabuk tutun" mesajıyla paylaştığı videoda, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında güncellenen kredi miktarlarını ve başvuru detaylarını yeniden gündeme taşıdı. Özellikle enflasyon ve değişen ihtiyaçlar doğrultusunda revize edilen destek paketinde, yaş gruplarına göre farklılaşan ödeme tutarları dikkat çekiyor.

  3. <p><strong>GELİR ŞARTINDA VE ESNEKLİKLERDE KRİTİK GÜNCELLEME</strong></p><p>Bakanlık, destekten yararlanan kitlenin genişletilmesi amacıyla sadece kredi miktarını artırmakla kalmadı, aynı zamanda başvuru kriterlerini de esnetti:</p><ul><li><p><strong>Gelir Sınırı Yükseldi:</strong> Daha önce asgari ücretin 2.3 katı olan gelir sınırı, <strong>2.5 katına</strong> çıkarıldı. Böylece daha yüksek gelir grubundaki gençler de sisteme dahil edildi.</p></li><li><p><strong>Çocuk Sahibi Olanlara Erteleme:</strong> Kredi borcu devam ederken çocuk sahibi olan çiftler, her bir çocuk için ödemelerini <strong>12 ay süreyle</strong> erteleme hakkına sahip olacak.</p></li><li><p><u><span><strong>İndirimli Alışveriş:</strong> Bakanlığın anlaşmalı olduğu firmalarda, evlilik hazırlığı yapan çiftlere özel <strong>%40'a varan indirim</strong> fırsatları sunuluyor.</span></u></p></li></ul>

  4. <p><strong>YAŞ GRUPLARINA GÖRE DESTEK MİKTARLARI</strong></p><p>2026 yılındaki yeni düzenleme ile birlikte, devletin sağladığı faizsiz evlilik kredisi çiftlerin yaş durumuna göre iki kademeli olarak uygulanıyor. Bakan Göktaş'ın açıklamasına göre yeni rakamlar şu şekilde belirlendi:</p><table style="font-family:google sans text,sans-serif !important;line-height:1.15 !important;margin-bottom:32px;margin-top:0 !important"><thead><tr><td><strong>Yaş Grubu</strong></td><td><strong>Kredi Tutarı</strong></td><td><strong>Geri Ödeme Şartı</strong></td></tr></thead><tbody><tr><td><span><strong>18-25 Yaş Arası Çiftler</strong></span></td><td><span>250.000 TL</span></td><td><span>2 Yıl Geri Ödemesiz</span></td></tr><tr><td><span><strong>26-29 Yaş Arası Çiftler</strong></span></td><td><span>200.000 TL</span></td><td><span>2 Yıl Geri Ödemesiz</span></td></tr></tbody></table>

  5. <p><strong>GELİR ŞARTI VE BAŞVURU KRİTERLERİ TABLOSU</strong></p><table style="animation:auto ease 0s 1 normal none running none;appearance:none;background:none 0 0 / auto repeat scroll padding-box border-box rgba(0,0,0,0);border:0 none rgb(31,31,31);clear:none;clip:auto;color:rgb(31,31,31);columns:auto;contain:none;container:none;content:normal;cursor:auto;cx:0;cy:0;d:none;direction:ltr;fill:rgb(0,0,0);filter:none;flex:0 1 auto;float:none;font-family:google sans text,sans-serif !important;gap:normal;hyphens:manual;inset:auto;interactivity:auto;isolation:auto;line-height:1.15 !important;margin-bottom:32px;margin-left:0;margin-right:0;margin-top:0 !important;marker:none;mask:none;offset:normal;opacity:1;order:0;outline:rgb(31,31,31) none 0;overlay:none;padding:0;page:auto;perspective:none;position:static;quotes:auto;r:0;resize:none;rotate:none;rx:auto;ry:auto;scale:none;speak:normal;stroke:none;transform:none;transition:all;translate:none;visibility:visible;x:0;y:0;zoom:1"><thead><tr><td><strong>Kriter Başlığı</strong></td><td><strong>Güncel Şart / Detay</strong></td></tr></thead><tbody><tr><td><span><strong>Gelir Üst Sınırı</strong></span></td><td><span>Toplam hane geliri asgari ücretin <strong>2.5 katını</strong> geçmemeli.</span></td></tr><tr><td><span><strong>Medeni Durum</strong></span></td><td><span>İlk evliliğini yapacak olmak (Daha önce evlenmemiş olmak).</span></td></tr><tr><td><span><strong>Nikah Tarihi</strong></span></td><td><span>Başvuru anında nikaha en az <stron

  6. <p><strong>SOSYAL DESTEK VE ERTELEME AVANTAJLARI</strong></p><table style="font-family:google sans text,sans-serif !important;line-height:1.15 !important;margin-bottom:32px;margin-top:0 !important"><thead><tr><td><strong>Ek Avantaj Türü</strong></td><td><strong>Sağlanan Destek Detayı</strong></td></tr></thead><tbody><tr><td><span><strong>Bebek Müjdesi</strong></span></td><td><span>Her çocuk için borç ödemesi <strong>12 ay</strong> ertelenebilir.</span></td></tr><tr><td><span><strong>Çeyiz İndirimi</strong></span></td><td><span>Anlaşmalı markalarda <strong>%40'a varan</strong> özel indirimler.</span></td></tr><tr><td><span><strong>Danışmanlık</strong></span></td><td><span>Evlilik sonrası ücretsiz aile danışmanlığı desteği.</span></td></tr><tr><td><span><strong>Başvuru Kanalı</strong></span></td><td><span>Tamamen dijital (e-Devlet üzerinden 7/24 başvuru).</span></td></tr></tbody></table>

  MERAK EDİLENLER

Başvurum ne kadar sürede sonuçlanır?

Genellikle başvuru tarihinden itibaren 15 ile 30 gün içinde ön inceleme tamamlanır ve eğitim süreci başlar.

Kredi nakit olarak mı yatıyor?

Evet, onaylanan tutar çiftlerin bildirdiği banka hesabına nakit destek olarak yatırılmaktadır.

Hangi belgeleri yüklemem gerekiyor?

Sistem e-Devlet üzerinden tüm verileri (tapu, gelir, nüfus) otomatik çektiği için çoğu zaman ek belge yüklemenize gerek kalmaz; ancak özel durumlar için (engellilik, şehit yakınlığı vb.) belge talep edilebilir.

    Genellikle başvuru tarihinden itibaren 15 ile 30 gün içinde ön inceleme tamamlanır ve eğitim süreci başlar.

    Evet, onaylanan tutar çiftlerin bildirdiği banka hesabına nakit destek olarak yatırılmaktadır.

    Sistem e-Devlet üzerinden tüm verileri (tapu, gelir, nüfus) otomatik çektiği için çoğu zaman ek belge yüklemenize gerek kalmaz; ancak özel durumlar için (engellilik, şehit yakınlığı vb.) belge talep edilebilir.

  8. <p><strong>Hangi durumlarda kredi ödemesi durdurulur veya ertelenir?</strong></p><p>Çiftlerin çocuk sahibi olması durumunda, başvuru yapmaları halinde borç ödemeleri her çocuk için 1 yıl (12 ay) süreyle faizsiz ertelenir.</p><h4><strong>Gelir şartı hesaplanırken neye bakılır?</strong></h4><p>Eş adaylarının toplam brüt gelirlerinin, güncel asgari ücretin 2.5 katını aşmaması kriterine bakılmaktadır. 2026 yılı güncel asgari ücret tutarları bu hesaplamada temel alınır.</p>

    Çiftlerin çocuk sahibi olması durumunda, başvuru yapmaları halinde borç ödemeleri her çocuk için 1 yıl (12 ay) süreyle faizsiz ertelenir.

    Eş adaylarının toplam brüt gelirlerinin, güncel asgari ücretin 2.5 katını aşmaması kriterine bakılmaktadır. 2026 yılı güncel asgari ücret tutarları bu hesaplamada temel alınır.

  9. <p><strong>Evlilik kredisi yaş sınırı kaç?</strong></p><p>Projeden yararlanmak isteyen gençlerin başvuru tarihinde 18-29 yaş aralığında olması (30 yaşından gün almamış olması) gerekmektedir.</p><p><strong>250 bin TL evlilik kredisi geri ödemesi ne zaman başlar?</strong></p><p>Kredi, ilk 2 yıl boyunca herhangi bir geri ödeme yapılmadan (ödemesiz dönem) kullandırılmaktadır. Sonrasında ise faizsiz olarak taksitlendirilmektedir.</p><p><strong>Başvuru için nikah tarihinin bir sınırı var mı?</strong></p><p>Evet; resmi nikah gününe en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olan çiftler sisteme başvuru yapabilmektedir.</p>

    Projeden yararlanmak isteyen gençlerin başvuru tarihinde 18-29 yaş aralığında olması (30 yaşından gün almamış olması) gerekmektedir.

    Kredi, ilk 2 yıl boyunca herhangi bir geri ödeme yapılmadan (ödemesiz dönem) kullandırılmaktadır. Sonrasında ise faizsiz olarak taksitlendirilmektedir.

    Evet; resmi nikah gününe en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olan çiftler sisteme başvuru yapabilmektedir.

  10. <p><strong>KAMPANYA VE İŞ BİRLİĞİ DETAYLARI</strong></p><table style="animation:auto ease 0s 1 normal none running none;appearance:none;background:none 0 0 / auto repeat scroll padding-box border-box rgba(0,0,0,0);border:0 none rgb(31,31,31);clear:none;clip:auto;color:rgb(31,31,31);columns:auto;contain:none;container:none;content:normal;cursor:auto;cx:0;cy:0;d:none;direction:ltr;fill:rgb(0,0,0);filter:none;flex:0 1 auto;float:none;font-family:google sans text,sans-serif !important;gap:normal;hyphens:manual;inset:auto;interactivity:auto;isolation:auto;line-height:1.15 !important;margin-bottom:32px;margin-left:0;margin-right:0;margin-top:0 !important;marker:none;mask:none;offset:normal;opacity:1;order:0;outline:rgb(31,31,31) none 0;overlay:none;padding:0;page:auto;perspective:none;position:static;quotes:auto;r:0;resize:none;rotate:none;rx:auto;ry:auto;scale:none;speak:normal;stroke:none;transform:none;transition:all;translate:none;visibility:visible;x:0;y:0;zoom:1"><thead><tr><td><strong>Sektör / Kategori</strong></td><td><strong>Sağlanan Avantaj</strong></td><td><strong>Erişim Kanalı</strong></td></tr></thead><tbody><tr><td><span><strong>Mobilya ve Beyaz Eşya</strong></span></td><td><span>%20 - %40 Arası İndirim</span></td><td><span>Kampanyalar Portalı</span></td></tr><tr><td><span><strong>Züccaciye ve Çeyiz</strong></span></td><td><span>Özel Paket Fiyatları</span></td><td><span>Anlaşmalı Yerel Esnaf</span></td></tr><tr><td><span><strong>Düğün Salonları</strong></span></td><td

  11. <p><strong>NASIL YARARLANILIR? ADIM ADIM REHBER</strong></p><p>İndirimlerden faydalanmak isteyen çiftlerin izlemesi gereken yol haritası:</p><ol start="1"><li><p><strong>Portala Giriş:</strong> <code>ailegenclikfonu.aile.gov.tr/kampanyalar</code> adresine gidin.</p></li><li><p><strong>Kategori Seçimi:</strong> İhtiyacınız olan ürün grubunu (örneğin: Mobilya) seçin.</p></li><li><p><strong>Şehir Filtreleme:</strong> Bulunduğunuz ildeki anlaşmalı esnaf ve firmaları listeleyin.</p></li><li><p><strong>Kupon/Kod Alımı:</strong> İndirimden yararlanmak için sistem üzerinden tanımlanan QR kod veya kampanya numarasını işletmeye ibraz edin.</p></li></ol>

    12. 25 Mart 2026
    Düğün Salonları