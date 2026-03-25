Whatsapp'tan Kullanıcılara Müjde!

Bütün sınırlar kaldırılıyor!

  1. Meta bünyesinde faaliyet gösteren WhatsApp, iOS beta sürümünde test edilen yeni özellikle birlikte mesaj çevirisini doğrudan sohbet ekranına entegre etmeye hazırlanıyor. Bu sayede kullanıcılar, gelen bir mesajı kopyalayıp başka bir uygulamaya taşımak zorunda kalmadan, aynı ekran üzerinden anlık çeviri alabilecek. Sistem, kullanıcı deneyimini hızlandırmayı ve mesajlaşma akışını kesintiye uğratmamayı hedefliyor.

  2. Veriler cihazda işlenecek, gizlilik korunacak Yeni sistemin en kritik noktası, çeviri işlemlerinin bulut yerine doğrudan cihaz üzerinde gerçekleşmesi. Apple'ın sunduğu yerel dil paketleri sayesinde çalışan bu yapı, kullanıcı verilerinin dış sunuculara gönderilmesini engelliyor. Böylece WhatsApp'ın uçtan uca şifreleme sistemi korunurken, gizlilik konusunda da ek bir güvenlik katmanı sağlanmış oluyor.

  3. Çevrimdışı kullanım mümkün olacak Özelliğin aktif hale gelmesi için kullanıcıların ilgili dil paketlerini cihazlarına indirmesi gerekecek. Bu paketler indirildikten sonra internet bağlantısı olmadan da çeviri yapılabilecek. Kullanıcılar, ayarlar bölümünden hangi diller arasında çeviri yapılacağını belirleyebilecek ve gelen mesajlar otomatik olarak seçilen dile dönüştürülecek. İsteyen kullanıcılar, orijinal metni görüntüleme seçeneğini de kullanabilecek.

  4. Geniş dil desteği yolda İlk aşamada Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Arapça, Japonca ve Korece dahil olmak üzere yaklaşık 20'den fazla dilin desteklenmesi planlanıyor. Bu kapsam, WhatsApp kullanıcılarının farklı coğrafyalardan kişilerle daha rahat iletişim kurmasını sağlayacak.

  5. Performans cihazlara göre değişebilir Yeni özelliğin performansı, kullanılan iPhone modeline ve iOS sürümüne bağlı olarak farklılık gösterebilir. Güncel cihazlarda yer alan Apple Neural Engine sayesinde çeviri işlemlerinin oldukça hızlı gerçekleşmesi beklenirken, eski modellerde bazı sınırlamalar görülebilir.

  6. Henüz test aşamasında Şu an için sınırlı sayıda kullanıcıyla test edilen bu özellik, henüz tüm iPhone kullanıcılarına açılmış değil. Ancak ortaya çıkan teknik detaylar ve test sürümleri, sistemin büyük ölçüde hazır olduğunu gösteriyor. Özelliğin iOS tarafında yaygınlaşmasının ardından Android cihazlara da benzer bir yapının gelmesi bekleniyor. WhatsApp'ın bu hamlesi, mesajlaşma deneyimini daha akıcı hale getirmeyi hedeflerken, farklı diller arasında iletişimi de ciddi şekilde kolaylaştırabilir./ kaynak: akşam

25 Mart 2026