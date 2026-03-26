Dev Bankalar Açıkladı! Altın Ve Gümüşün Kaderi Ne Olacak?
Orta Doğu?daki savaşın etkisiyle altın ve gümüş fiyatlarına yönelik beklentiler yeniden şekillenirken, küresel yatırım kurumlarının tahminleri geniş bir aralığa yayıldı. Altın için 4.000 ile 6.500 dolar arasında değişen öngörüler dikkat çekiyor.
Altın ve gümüş, 2025 yılında yüksek değer artışı yaşarken, 2026?nın ilk aylarında da oynaklıklarla birlikte yükseliş sürdü. Ancak 28 Şubat?ta başlayan ABD-İsrail'in İran?a yönelik saldırıları, Orta Doğu'da karşılığın artmasına neden oldu. Metallerde de fiyatlamalarda dengeler oynadı. Savaşın başladığı günden buyana altın ve gümüş fiyatlarında dünyanın önde gelen yatırım kurumlarının öngörüleri ne oldu?
CİTİ ALTINDA NE BEKLİYOR?
Citi, savaşın başlamasının hemen ardından yayımladığı tahmininde mart sonu itibarıyla ons altında 5.000 dolarlık öngörüde bulundu. 2026 ikinci çeyrek için 4800 dolar olurken, üçüncü çeyrekte 4400 dolar tahmin edilirken, yıl sonunda 4200 dolar beklenti açıkladı. 2027 için de ilk iki çeyrekte 4000 dolar öngördü.
CİTİ GÜMÜŞTE NE BEKLİYOR?
Citi, ons gümüş için mart sonu 120 dolar, 2026 ikinci çeyrekte 90 dolar, üçüncü çeyrekte 75 dolar, yıl sonunda 70 dolar beklenti açıklarken, 2027 ilk iki çeyrekte 60 dolar öngördü.
GOLDMAN SACHS ALTINDA NE BEKLİYOR?
Goldman Sachs, 4 Mart tarihinde açıkladığı tahmininde, ons altın için mart sonunda 4673 dolar, 2026 ikinci çeyrekte 4865 dolar, üçüncü çeyrekte 5067 dolar, yıl sonunda 5308 dolar 2027 ilk çeyreğinde 5505 dolar, ikinci çeyreğinde e 5665 dolar öngördü.
ING ALTINDA NE BEKLİYOR?
ING, 5 Mart tarihindeki yayımladığı tahminde, ons altında mart sonunda 4900 dolar, 2026 ikinci çeyrekte 5100 dolar, üçüncü çeyrekte 5300 dolar, yıl sonunda 5450 dolar beklenti açıkladı.
ING, ons gümüşte mart sonunda 89 dolar, 2026 ikinci çeyrekte 85 dolar, üçüncü çeyrekte 81 dolar, yıl sonunda 78 dolar beklenti açıkladı.
JPMorgan Chase, ons altının mart sonunda 5100 dolar, 2026 ikinci çeyrekte 5530 dolar, üçüncü çeyrekte 5900 dolar, yıl sonunda 6300 dolar, 2027 ilk çeyrekte 6440 dolar, ikinci çeyrekte de 6560 dolar olacağını öngördü.
JPMorgan Chase, gümüş fiyatlarının mart sonunda 84 dolar, 2026 ikinci çeyrekte 75 dolar, üçüncü çeyrekte 80 dolar, yıl sonunda 85 dolar, 2027 ilk iki çeyreğinde 87 dolar olacağını öngördü.
Standard Chartered, ons altının mart sonunda 4500 dolar, 2026 ikinci çeyrekte 4650 dolar, üçüncü çeyrekte 4850 dolar, yıl sonunda 5150 dolar, 2027 ilk çeyreğinde de 5100 dolar olacağını öngördü
Standard Chartered, ons gümüşün mart sonunda 80 dolar, 2026 ikinci çeyrekte 89 dolar, üçüncü çeyrekte 81 dolar, yıl sonunda 66 dolar ve 2027 ilk çeyrekte de 74 dolar olacağını öngördü.
Almanya merkezli Landesbank Baden-Wuerttemberg ons altının mart sonunda 5000 dolar, 2026 ikinci ve üçüncü çeyrekte 5400 dolar, yıl sonunda 5700 dolar 2027 ilk çeyreğinde 5700 dolar, ikinci çeyreğinde de 6000 dolar olacağını öngördü.
Banka, mart sonunda ons gümüşün 85 dolar olacağını öngörürken, 2026 ikinci ve üçüncü çeyrekte 85 dolarda sabit kalacağını, yıl sonunda 80 dolar ve 2027 ilk çeyreğinde 80 dolar, ikinci çeyreğinde de 75 dolar olacağını öngördü
İsviçre merkezli Julius Baer ons altının mart sonunda 4750 dolar, 2026 ikinci çeyrekte 4825 dolar, üçüncü çeyrekte 4900 dolar, yıl sonunda 5000 dolar, 2027 ilk çeyreğinde 5075 dolar, ikinci çeyreğinde de 5150 dolar olacağını öngördü.
Julius Baer ons gümüşün mart sonunda 80 dolar, 2026 ikinci çeyrekte 78,50 dolar, üçüncü çeyrekte 77 dolar, yıl sonunda 75 dolar, 2027 ilk çeyreğinde 74 dolar, ikinci çeyreğinde de 72,50 dolar olacağını öngördü.
İtalyan Intesa Sanpaolo bankası altın fiyatlarının mart sonu itibarıyla 4860 dolar, 2026 ikinci çeyrekte 4500 dolar, üçüncü çeyrekte 4200 dolar, yıl sonunda 4000 dolar, 2027 ilk çeyreğinde de 4000 dolar, ikinci çeyreğinde ise 4150 dolar olacağını öngördü.
Intesa Sanpaolo ons gümüşün mart sonu itibarıyla 83 dolar, 2026 ikinci çeyrekte 60 dolar, üçüncü çeyrekte 52 dolar, yıl sonunda 45 dolar, 2026 ilk çeyreğinde 45 dolar, ikinci çeyreğinde de 48 dolar olacağını öngördü