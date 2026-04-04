Çocuklar Duymasın'ın 'Emine'sinden Eser Yok!
Melek Şahin'in yıllara meydan okuyan değişimi!
Bir döneme damga vuran Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Emine karakteriyle hafızalara kazınan Melek Şahin, son halinin paylaşılmasıyla herkesi şaşırttı. Ünlü oyuncunun değişimini görenler, 'Adeta yıllara meydan okuyor' şeklinde yorumlar yaptı.
2002 yılında yayın hayatına başlayan Çocuklar Duymasın, birbirinden farklı karakterlerle seyirciye seyir keyfi yaşatıyordu.
Başrollerini Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ'un paylaştığı dizide, Çaycı Hüseyin'in eşi ve evin yardımcısı Emine karakteriyle tanınan Melek Şahin, son haliyle sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Dizideki ve gerçek hayattaki hali birbirinden oldukça farklı olan Şahin, yıllar içindeki değişmi ve fit görünümü ile büyük beğeni topluyor.
DİZİYE SONRADAN DAHİL OLDU
Melek Şahin, verdiği bir röportajında Emine karakterinin diziye nasıl dahil olduğunu şu sözlerle açıkladı:
"Başta böyle bir fikre şaşırdım. Ancak daha sonra projeye dahil oldum ve Emine karakteri izleyiciyle güçlü bir bağ kurdu."
Emine karakteri hakkında da açıklama yapan Melek Şahin, "Emine dizideki bir karakter değil de gerçekten birazdan evlerine gelecek, mutfağa girip yemek yapacak biri oluverdi. Hem sempatikliği hem kıvrak zekası, Hüseyin'e karşı dik duruşu, kendini ezdirmemesi, olayları iyi niyetli bir kurnazlıkla yola koyması, ara buluculuk yapması belki bir çok kadına yol haritası oldu ve çok sevdirdi kendini." diyerek Emine karakterine hayranlığını dile getirdi.