Cep Telefonu Tarifelerine 1 Nisan Zammı Geldi
Azami ücret tarifesine yüzde 15,8 zam
-
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) her yıl 1 Nisan ve 1 Ekim tarihlerinde Mobil Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi?ni güncelliyor. BTK, cep telefonu tarifelerinde yeni ücretleri duyurdu.
-
"YILLIK BAZDA YÜZDE 30,5 FİYAT ARTIŞI"
Cep telefonu tarife ücretlerine yüzde 15,8 zam yapıldı. Bir önceki fiyat artışını 1 Ekim tarihinde gerçekleştiren BTK, böylelikle yıllık bazda yüzde 30,5 fiyat artışı gerçekleştirmiş oldu.
-
YURT DIŞINI ARAMANIN DAKİKASI 56,37 TL'YE ÇIKTI
BTK'nın yeni belirlediği tarifeye göre, yurt içi aramaların dakikası 4,11 TL?den 4,75 TL?ye, yurt dışını aramanın dakikası ise 48,68 TL?den 56,37 TL?ye çıktı.
-
"DAHA YÜKSEK BİR ÜCRET TALEP EDİLEMEYECEK"
Hat devir ücreti 78,91 TL?den 91,38 TL?ye, açma/kapama ücreti 183,68 TL?den 212,70 TL?ye, garanti kapsamı dışında SIM kart değişikliği 180,06 TL?den 208,51 TL?ye, numara değişikliği ücreti 180,06 TL?den 208,51 TL?ye ve isim değişikliği ücreti 53,88 TL?den 62,39 TL?ye çıktı.
-
BTK, mobil operatörlerin tarifede belirlenenden daha yüksek bir ücret talep edemeyeceğini duyurdu
-
-