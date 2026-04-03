Yeni Araç Düzenlemesiyle ÖTV'siz Alınacak Otomobiller
TBMM Genel Kurulu, yüzde 40 ve üzeri ortopedik engeli nedeniyle ehliyet alamayan vatandaşlara 10 yılda bir defaya mahsus ÖTV'siz araç alma hakkı tanıyan düzenlemeyi onayladı. Araçlarda 2.8 milyon TL limit ve yerlilik şartı aranacak.
-
-
TBMM Genel Kurulunda, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 3 maddesi daha kabul edildi, düzenlemeye yeni bir madde ihdas edildi.
-
Genel Kurulda teklifin görüşmeleri sırasında kabul edilen önergeyle Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda düzenlemeye yeni bir madde eklendi.
-
SÜRÜCÜ BELGESİ ALAMAYANLARA 10 YILDA BİR DEFAYA MAHSUS İSTİSNA
Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle, engel oranı yüzde 40 ve üzeri olan ortopedik engellilerden ortopedik engelleri nedeniyle hakkında sürücü belgesi alamayacağına karar verilen engelli bireylere de Kanun kapsamında belirlenen taşıtların ilk iktisabında 10 yılda bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV istisnası uygulanacak.
-
2.8 MİLYON LİRA LİMİTİ VE YÜZDE 40 YERLİLİK ŞARTI
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 30 Aralık 2023 tarihinde, 29330 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği'ne göre, 1 Ocak 2026 tarihi itibariyle Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)'den muaf şekilde satın alınabilecek olan otomobillerin motor silindir hacmine bakılmaksızın, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve diğer her türlü vergiler dahil bedellerinin 2.873.900 Türk Lirası'nın altında olması ve aracın yüzde 40 yerlilik şartını karşılaması gerekiyor.
-
PLANLAMAYI BAŞTAN DİKKATLİ YAPIN: ÖDENMEYEN ÖTV TAHSİL EDİLEBİLİR
Türkiye'de yüzde 90 ve üzeri engellilik oranına sahip bireyler, belirlenen fiyat limitleri dahilinde ÖTV ödemeksizin araç satın alabiliyor. Daha düşük oranlarda ise araçta özel tertibat şartı aranıyor.
-
Muafiyet kapsamında satın alınan araçlar belirli bir süre boyunca satılamıyor. Bu süre dolmadan yapılan satışlarda ödenmeyen ÖTV tahsil edilebildiğinden, araç sahipliği planlamasını baştan dikkatli yapılması gerekiyor. Yeni düzenlemeyle ortopedik engeli bulunan ve bu nedenle sürücü belgesi alamayan yüzde 40 ve üzeri engeli olan kişiler de ÖTV muafiyetiyle araç alabilecek.
-
YERLİLİK ŞARTINI KARŞILAYAN MODELLER VİTRİNE ÇIKIYOR
En az yüzde 40 yerli olması şartı nedeniyle Togg T10X ve T10F, Fiat Egea Sedan ve Egea Cross, Renault Clio,
-
Megane Sedan ve Duster, Toyota Corolla, Corolla Hybrid ve C-HR, Hyundai i20 ve Bayon alınabiliyor.
-
MİLYONLARCA EMEKLİYİ BEKLENTİYE SOKAN ASILSIZ GELİŞMELER
Emekliler için verilen ve ÖTV'siz araç almalarını sağlayacak kanun teklifi Meclis'te komisyonda olsa da henüz görüşmeleri gerçekleşmedi.
-
Kanun teklifinin hayata geçeceğine dair emareler bulunmuyor. Milyonlarca emekliyi beklentiye sokan bu durum nedeniyle internette dolaşan ve asılsız gelişmelere itibar edilmemesi gerekiyor.
-
KARABORSACILIĞI YENİDEN ORTAYA ÇIKARABİLİR.
Türkiye'de yaklaşık 17 milyon emekli bulunurken trafikte olan araç sayısı 33 milyon seviyesinde.
-
Yıllık sıfır araç satışı da 1,3 milyon seviyesinde bulunduğundan dolayı düzenlemenin çıkması halinde ikinci el otomobil fiyatları dip yapıp, piyasada sıfır araç kalmayabilir ve bu durum geçtiğimiz yıllardaki karaborsacılığı yeniden ortaya çıkarabilir.