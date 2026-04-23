Bu Pazar Seçim Olsa Kim Kazanır?
Zirvedeki parti arayı iyice açtı
-
ASAL Araştırma, Türkiye genelinde siyaset ve gündeme dair seçmenin nabzını tutmaya devam ediyor. Bu kapsamda nisan 2026 dönemine ait gerçekleştirilen anket sonuçları paylaşıldı. "Bu Pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna 2.008 seçmen cevap verdi. İşte zirve yarışında partilerin sıralaması...
-
ASAL Araştırma, Türkiye'nin 26 kentinde gerçekleştirdiği deva anket çalışması ile "Bu Pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna cevap aradı.
-
Yapılan anket ile Türkiye'deki siyasi rekabetin ulaştığı son noktayı gözler önüne serilirken, zirve yarışı da iyiden iyiye kızıştı.
-
ZİRVEDE AK PARTİ VAR
Anket sonuçlarına göre AK Parti, %34,1 ile birinci parti konumunu sürdürürken, CHP %32,5 ile hemen ardından geliyor. İki parti arasındaki rekabet kızışırken, %9,2 ile üçüncülüğünü koruyor. DEM Parti'yi %8,1'lik oy oranıyla MHP ve İYİ Parti izliyor.
-
DİĞER PARTİLERİN SIRALAMASI
Son dönemde siyaset sahnesine çıkan ve dikkat çeken Anahtar Parti %2,4 oy oranına ulaşırken, Zafer Partisi %2,9 ile onu takip ediyor.
-
Partilerin sıralaması şu şekilde:
Siyasi Parti
Oy Oranı (%)
AK Parti
34,1
CHP
32,5
DEM Parti
9,2
-
MHP
8,1
İYİ Parti
4,4
Zafer Partisi
2,9
Anahtar Parti
2,4
-
Yeniden Refah Partisi
2,2
Türkiye İşçi Partisi (TİP)
1,2
Diğer
3,0