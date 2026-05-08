Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Attığımız en stratejik adım
Instagram'da 'büyük temizlik'!
Ünlü İsimler Bir Gece Milyonlarca Takipçi Kaybetti

Instagram'da 'büyük temizlik'!

  1. Instagram'ın bot hesap temizliği sonrası Türkiye ve dünyadaki ünlü isimler milyonlarca takipçi kaybetti. Operasyondan Kylie Jenner'dan Demet Akalın'a birçok isim etkilendi.

    Dünyanın en aktif kullanılan sosyal medya platformlarından Instagram, sahte etkileşim ve bot hesaplarla mücadele kapsamında geniş çaplı bir "temizlik" operasyonu gerçekleştirdi. 

    Uzun süredir aktif olmayan ve bot olarak değerlendirilen milyonlarca hesap platformdan silindi.

    TÜM DÜNYA KULLANICILARI ETKİLENDİ
    Yapılan güncellemenin ardından takipçi sayılarıyla dikkat çeken birçok ünlü isim, hesaplarında ciddi düşüşler yaşadı.
    Operasyonun etkisi yalnızca Türkiye'de değil, dünya genelinde de hissedildi.

    TÜRKİYE'DE KİM KAÇ KULLANICI KAYBETTİ?
    Türkiye'de yüksek takipçi kaybı yaşayan isimler şöyle oldu:

    Demet Akalın: 600 binBurak Özçivit: 450 binDemet Özdemir: 400 binİrem Derici: 300 binSinem Kobal: 200 bin

    Çağatay Ulusoy: 100 binPınar Deniz: 100 bin Burak Deniz: 100 bin

    MİLYONLARCA TAKİPÇİ KAYBETTİLER Instagram'ın bot hesap temizliği dünya yıldızlarını da nasibini aldı. Operasyon sonrası bazı ünlü isimlerin yaşadığı takipçi kayıpları ise şöyle sıralandı:

    Kylie Jenner: 15 milyon Cristiano Ronaldo: 8 milyonSelena Gomez: 6 milyonAriana Grande: 6 milyon Justin Bieber: 5 milyonTaylor Swift: 4 milyon

    Instagram'ın gerçekleştirdiği bu operasyonun, platformdaki sahte etkileşimi azaltarak daha şeffaf bir kullanıcı deneyimi sağlamayı hedeflediği belirtildi.

8 Mayıs 2026