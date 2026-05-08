Ünlü İsimler Bir Gece Milyonlarca Takipçi Kaybetti
Instagram'da 'büyük temizlik'!
-
Instagram'ın bot hesap temizliği sonrası Türkiye ve dünyadaki ünlü isimler milyonlarca takipçi kaybetti. Operasyondan Kylie Jenner'dan Demet Akalın'a birçok isim etkilendi.
-
Dünyanın en aktif kullanılan sosyal medya platformlarından Instagram, sahte etkileşim ve bot hesaplarla mücadele kapsamında geniş çaplı bir "temizlik" operasyonu gerçekleştirdi.
-
Uzun süredir aktif olmayan ve bot olarak değerlendirilen milyonlarca hesap platformdan silindi.
-
TÜM DÜNYA KULLANICILARI ETKİLENDİ
Yapılan güncellemenin ardından takipçi sayılarıyla dikkat çeken birçok ünlü isim, hesaplarında ciddi düşüşler yaşadı.
Operasyonun etkisi yalnızca Türkiye'de değil, dünya genelinde de hissedildi.
-
TÜRKİYE'DE KİM KAÇ KULLANICI KAYBETTİ?
Türkiye'de yüksek takipçi kaybı yaşayan isimler şöyle oldu:
-
Demet Akalın: 600 binBurak Özçivit: 450 binDemet Özdemir: 400 binİrem Derici: 300 binSinem Kobal: 200 bin
-
Çağatay Ulusoy: 100 binPınar Deniz: 100 bin Burak Deniz: 100 bin
-
MİLYONLARCA TAKİPÇİ KAYBETTİLER Instagram'ın bot hesap temizliği dünya yıldızlarını da nasibini aldı. Operasyon sonrası bazı ünlü isimlerin yaşadığı takipçi kayıpları ise şöyle sıralandı:
-
Kylie Jenner: 15 milyon Cristiano Ronaldo: 8 milyonSelena Gomez: 6 milyonAriana Grande: 6 milyon Justin Bieber: 5 milyonTaylor Swift: 4 milyon
-
Instagram'ın gerçekleştirdiği bu operasyonun, platformdaki sahte etkileşimi azaltarak daha şeffaf bir kullanıcı deneyimi sağlamayı hedeflediği belirtildi.