Büyük Hesaplaşmada Dengeler Değişti
Angelina Jolie Brad Pitt?i kendi silahıyla vurdu
Dünyaca ünlü yıldız Angelina Jolie ve Brad Pitt arasında süregelen Miraval mülkü ve buradaki ticari ortaklık üzerinden devam eden gerilimde yeni bir gelişme yaşandı. Sadece ticari bir anlaşmazlık değil, geçmişin hesaplaşmasına dönüşen davada Jolie, eski eşine karşı unutulmaz bir darbe vurdu.
2019 yılında yollarını ayırma kararı alan Hollywood'un en ikonik isimlerinden Angelina Jolie ve Brad Pitt, son yıllarda sürekli olarak 2008 yılında satın aldıkları Miraval Şatosu'yla gündeme geliyor.
2022 yılında Jolie'nin mülkteki payını satmasıyla başlayan ve ikili arasında büyük bir düşmanlığa neden olan şato için ikili hukuk savaşı veriyor.
Gizlilik sözleşmeleri, milyon dolarlık tazminat talepleri ve 2016'daki meşhur özel jet hadisesine kadar uzanan ve adeta yılan hikayesine dönen davada son olarak Jolie, eski eşine karşı unutulmaz bir darbe vurdu.
Angelina Jolie'nin özel elektronik postalarına erişmek isteyen Pitt, daha önce talepte bulunmuştu.
Los Angeles'ta görülen davada Yargıç Ciny Pánuco, Pitt'in, Jolie'nin özel elektronik postalarına erişme talebini kesin bir dille reddederek mesajların "avukat-müvekkil gizliliği" kapsamında kalmasına karar verdi.
Pitt'in bu yazışmaların dokunulmazlığını bozmak için yeterli hukuki dayanak sunamadığına vurgu yapan yargıç, "ispat yükümlülüğünün yerine getirilmediğini" belirtti.
Pitt'i "sınırları tamamen aşmakla" suçlayan Jolie'nin avukatı Paul Murphy ise mahkemenin bu "istilacı" girişime izin vermemesinin hukuki bir adalet örneği olduğunu dile getirdi.
Pitt'e yakın kaynaklar ise; kararın ardından ünlü aktörün asla pes etmeyeceğini ve yeni deliller ışığında bir kez daha harekete geçeceğini ifade etti.