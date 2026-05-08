SSK Ve Bağ-Kur Emekli Temmuz Zammı Ne Kadar Olacak?
4 aylık zam oranı yüzde 14,64 olarak kesinleşirken, Temmuz ayında uygulanacak toplam artış için yeni tahminler de ortaya çıktı
Milyonlarca emeklinin gözü Temmuz 2026 maaş zammına çevrildi. TÜİK'in açıkladığı Nisan ayı enflasyon verileri sonrası SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık zam oranı yüzde 14,64 olarak kesinleşirken, Temmuz ayında uygulanacak toplam artış için yeni tahminler de ortaya çıktı
SSK Bağ-Kur emekli Temmuz zammı için milyonlarca emeklinin bekleyişi devam ediyor.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre Mayıs ve Haziran enflasyon beklentileri de hesaba katıldığında, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Temmuz zammının yüzde 18'e yaklaşabileceği değerlendiriliyor. Peki, SSK ve Bağ-Kur emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte 2026 emekli maaşı tahminleri, 4 aylık enflasyon farkı ve en düşük emekli maaşıyla ilgili son gelişmeler.
SSK Bağ-Kur emekli Temmuz zammı ne kadar olacak?
2026 Temmuz emekli maaşı zammı için geri sayım başladı. TÜİK tarafından açıklanan ilk dört aylık enflasyon verileri sonrası SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 14,64 oranında zam kesinleşmiş oldu.
Ocak ayında yüzde 4,84, Şubat ayında yüzde 2,96, Mart ayında yüzde 1,94 ve Nisan ayında yüzde 4,18 olarak açıklanan enflasyon verileri sonrası oluşan toplam artış oranı emekli maaşlarına doğrudan yansıyacak.
Temmuz 2026 emekli zammı tahmini
TCMB'nin Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre:
Mayıs ayı enflasyon beklentisi: yüzde 1,82
Haziran ayı enflasyon beklentisi: yüzde 1,52
Bu tahminlerin gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklileri için toplam 6 aylık zam oranının yaklaşık yüzde 18,50 seviyesinde olması bekleniyor. Kesin zam oranı ise 3 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak Haziran ayı enflasyon verileriyle netleşecek.
2026 SSK Bağ-Kur emekli maaş tablosu
Yüzde 17,08 zam oranına göre oluşan tahmini maaş tablosu şöyle:
Mevcut Maaş Zamlı Maaş
20.000 TL 22.438 TL
21.000 TL 23.559 TL
22.000 TL 24.681 TL
23.000 TL 25.803 TL
24.000 TL 26.925 TL
25.000 TL 28.047 TL
26.000 TL 29.169 TL
27.000 TL 30.291 TL
28.000 TL 31.413 TL
29.000 TL 32.535 TL
30.000 TL 33.657 TL
31.000 TL 34.778 TL
32.000 TL 35.900 TL
33.000 TL 37.022 TL
34.000 TL 38.144 TL
Emekli zam oranı ne zaman açıklanacak?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz 2026 maaş artışı, 3 Temmuz 2026 Cuma günü açıklanacak Haziran ayı enflasyon verilerinin ardından kesinleşecek.
Böylece milyonlarca emekli, yılın ikinci yarısında geçerli olacak yeni maaşlarını öğrenmiş olacak.