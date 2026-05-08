Gökhan Böcek itiraf etti: Veli Ağbaba adaylık için 1 milyon euro istedi
Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Attığımız en stratejik adım
Kamu personelinin sınırsız silah alımı sonlandırılıyor
Sağlık Bakanlığı'ndan 'hantavirüs' açıklaması
38 kız öğrenciyi taciz eden öğretim görevlisi hakkında yeni gelişme
Bakan Kurum: Deprem bölgesinde 2 yılda bir ülke büyüklüğünde yerleşim inşa ettik
5 soruda fahiş site aidatı düzenlemesi: Neler değişiyor?
İçişleri Bakanlığı: 48 firari farklı ülkelerden Türkiye'ye getirildi
Bakan Bayraktar: Cezayir ile enerji işbirliğimizi daha güçlü bir zemine taşıyoruz
ODTÜ'de Türk bayrağına saygısızlığa 6 gözaltı
Benzinden sonra motorine de indirim geliyor
Bayram öncesi otobüs biletlerine yüzde 20 zam sinyali
AK Parti'de kamp mesaisi başladı
Fahiş site aidatlarına yönelik düzenleme Meclis'ten geçti
İBB'ye yeni operasyon: Çok sayıda gözaltı
Yatırım vaadiyle dolandırıcılığa Kocaeli merkezli 6 ilde operasyon
Danıştay'dan 'Kamikaze Hakim' açıklaması: Mesleğe iadesi mümkün değil!
Bakan Gürlek: Faili meçhul 638 dosya inceleniyor
Adalet Bakanlığı'na 15 bin personel alım ilanı yakında geliyor
Özkan Yalım ve Gökhan Böcek etkin pişmanlıktan faydalandı
Burcu Köksal ve Mesut Özarslan AK Parti'ye geçiyor
Benzine indirim geldi: İşte pompaya yansıyacak tutar!
Şimşek: Programı rayında tutmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz
MEB'den yerli zeka testi: Yurt dışından satın alınan testlere son!
Borsada rekor serisi sürüyor: BIST 100'den 15.040 puanlık kapanış
Teşvik meyvesini verdi: 8. çocuğu yaptı belediyede işe girdi
Kamuda yapay zeka ve bulut kullanımı yaygınlaştırılacak
KAAN'ın ikinci prototipi birkaç ay içinde gökyüzüyle buluşacak
Karahan: Temel önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak
SSK Ve Bağ-Kur Emekli Temmuz Zammı Ne Kadar Olacak?

4 aylık zam oranı yüzde 14,64 olarak kesinleşirken, Temmuz ayında uygulanacak toplam artış için yeni tahminler de ortaya çıktı

  1. Milyonlarca emeklinin gözü Temmuz 2026 maaş zammına çevrildi. TÜİK'in açıkladığı Nisan ayı enflasyon verileri sonrası SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık zam oranı yüzde 14,64 olarak kesinleşirken, Temmuz ayında uygulanacak toplam artış için yeni tahminler de ortaya çıktı

  2. SSK Bağ-Kur emekli Temmuz zammı için milyonlarca emeklinin bekleyişi devam ediyor.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre Mayıs ve Haziran enflasyon beklentileri de hesaba katıldığında, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Temmuz zammının yüzde 18'e yaklaşabileceği değerlendiriliyor. Peki, SSK ve Bağ-Kur emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte 2026 emekli maaşı tahminleri, 4 aylık enflasyon farkı ve en düşük emekli maaşıyla ilgili son gelişmeler.

  3. <strong>SSK Bağ-Kur emekli Temmuz zammı ne kadar olacak?</strong><br>2026 Temmuz emekli maaşı zammı için geri sayım başladı. TÜİK tarafından açıklanan ilk dört aylık enflasyon verileri sonrası SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 14,64 oranında zam kesinleşmiş oldu.

  4. Ocak ayında yüzde 4,84, Şubat ayında yüzde 2,96, Mart ayında yüzde 1,94 ve Nisan ayında yüzde 4,18 olarak açıklanan enflasyon verileri sonrası oluşan toplam artış oranı emekli maaşlarına doğrudan yansıyacak.

  5. <div class="content-text"><p><strong>Temmuz 2026 emekli zammı tahmini</strong><br>TCMB'nin Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre:</p> <p>Mayıs ayı enflasyon beklentisi:&nbsp;yüzde 1,82</p> <p>Haziran ayı enflasyon beklentisi:&nbsp;yüzde 1,52</p> <p>Bu tahminlerin gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklileri için toplam 6 aylık zam oranının yaklaşık yüzde 18,50 seviyesinde olması bekleniyor.&nbsp;Kesin zam oranı ise 3 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak Haziran ayı enflasyon verileriyle netleşecek.</p> </div> <div class="bar"></div>

  6. <p><strong>2026 SSK Bağ-Kur emekli maaş tablosu</strong></p> <p>Yüzde 17,08 zam oranına göre oluşan tahmini maaş tablosu şöyle:</p>

  7. <p><strong>Mevcut Maaş Zamlı Maaş</strong><br>20.000 TL 22.438 TL</p> <p>21.000 TL 23.559 TL</p> <p>22.000 TL 24.681 TL</p>

  8. <p>23.000 TL 25.803 TL</p> <p>24.000 TL 26.925 TL</p> <p>25.000 TL 28.047 TL</p> <p>26.000 TL 29.169 TL</p> <p>27.000 TL 30.291 TL</p> <p>28.000 TL 31.413 TL</p>

  9. <p>29.000 TL 32.535 TL</p> <p>30.000 TL 33.657 TL</p> <p>31.000 TL 34.778 TL</p> <p>32.000 TL 35.900 TL</p> <p>33.000 TL 37.022 TL</p> <p>34.000 TL 38.144 TL</p>

  10. <strong>Emekli zam oranı ne zaman açıklanacak?</strong><br>SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz 2026 maaş artışı, 3 Temmuz 2026 Cuma günü açıklanacak Haziran ayı enflasyon verilerinin ardından kesinleşecek.

  11. Böylece milyonlarca emekli, yılın ikinci yarısında geçerli olacak yeni maaşlarını öğrenmiş olacak.

8 Mayıs 2026