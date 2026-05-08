Togg Sahibi Olmak İsteyenler Çok Sevinecek!

Togg, her bütçeye hitap edecek uygun fiyatlı yeni modelleri için dünyanın en büyük batarya üreticilerinden Çinli CATL ile tarihi bir anlaşmaya imza attı. Yapılan stratejik iş birliğiyle birlikte; B-SUV, B-Sedan ve B-Hatchback olmak üzere mevcut modellere göre çok daha erişilebilir fiyatlarla satışa sunulacak üç yeni modelin 2027 yılının ortasında yollara çıkması kesinleşti. Hem üretim maliyetlerini düşürecek hem de Togg'un Avrupa pazarındaki büyümesine ivme kazandıracak bu dev hamle, otomotiv dünyasındaki elektrikli araç yarışının kurallarını baştan yazmaya hazırlanıyor.