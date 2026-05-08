Togg Sahibi Olmak İsteyenler Çok Sevinecek!
Uygun fiyatlı üç yeni model yolda
Togg, her bütçeye uygun yeni modelleri için dünya devi CATL ile tarihi bir iş birliğine imza attı. Bedrock Şasi teknolojisiyle üretilecek B-SUV, B-Sedan ve B-Hatchback modelleri, mevcut T10X ve T10F'e göre çok daha erişilebilir fiyatlarla 2027'de yollarda olacak.
Togg, her bütçeye hitap edecek uygun fiyatlı yeni modelleri için dünyanın en büyük batarya üreticilerinden Çinli CATL ile tarihi bir anlaşmaya imza attı. Yapılan stratejik iş birliğiyle birlikte; B-SUV, B-Sedan ve B-Hatchback olmak üzere mevcut modellere göre çok daha erişilebilir fiyatlarla satışa sunulacak üç yeni modelin 2027 yılının ortasında yollara çıkması kesinleşti. Hem üretim maliyetlerini düşürecek hem de Togg'un Avrupa pazarındaki büyümesine ivme kazandıracak bu dev hamle, otomotiv dünyasındaki elektrikli araç yarışının kurallarını baştan yazmaya hazırlanıyor.
Uygun fiyatlı Togg modelleri
Anlaşmanın merkezinde yer alan ve "Bedrock Şasi" olarak adlandırılan platform, Togg'un mühendislik dokunuşlarıyla Türkiye pazarının dinamiklerine uygun hale getirilecek.
Togg'un sadece hazır bir sistem almayıp geliştirme sürecine aktif katılacağı bu yapı sayesinde B-SUV (T6), B-Sedan ve B-Hatchback olmak üzere üç farklı modelin 2027 yılının ortasından itibaren yollara çıkması planlanıyor.
Tüketiciler için en dikkat çekici gelişme ise bu yeni B segmenti ailesinin, halihazırda yollarda olan T10X ve T10F modellerine kıyasla çok daha erişilebilir bir fiyat seviyesinde konumlandırılacak olması.
Avrupa pazarına güçlü giriş ve entegre şasi devrimi
Togg'un Almanya ile başladığı, ardından Fransa ve İtalya ile devam etmeyi planladığı Avrupa açılımında, bu kompakt ve bütçe dostu modellerin markanın büyüme stratejisinde temel taşı olması bekleniyor. Teknik tarafa bakıldığında ise 2024 yılında seri üretimine başlanan Bedrock Şasi, batarya, elektrik motoru, termal yönetim sistemi ve elektronik kontrol ünitelerini tek mimaride buluşturan dünyadaki ilk entegre akıllı şasi örneği olarak öne çıkıyor.
Bu modüler yapı sayesinde sadece üretim maliyetleri düşmekle kalmıyor, aynı zamanda farklı batarya kapasitelerinin ve motor seçeneklerinin aynı altyapı üzerinde hızla geliştirilmesine olanak tanınıyor.
CATL açısından da tarihi bir eşik olan bu proje, şirketin yalnızca bir batarya tedarikçisi olmaktan çıkıp doğrudan araç mimarisi geliştiren bir teknoloji sağlayıcısına dönüştüğünü kanıtlıyor ve Bedrock platformunun Çin dışına taşındığı ilk küresel ortaklık olma özelliğini taşıyor.
'Geliştirme sürecinin bir parçasıyız'
İmza atılan stratejik ortaklığın klasik bir tedarik ilişkisinin çok ötesinde, entegre bir mühendislik çalışması olduğunu belirten Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, "Hazır bir çözüm yerine tüm geliştirme sürecinin parçası olarak kullanıcılarımızın ihtiyaçlarına daha iyi karşılık verirken aynı zamanda ülkemizde bu ekosistemin gelişimine de katkı sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Bu anlaşmanın küresel ölçekteki vizyonları için taşıdığı hayati öneme dikkat çeken CATL Yönetim Kurulu Başkanı Robin Zeng ise süreci şu sözlerle özetledi:
"Bu iş birliği, Bedrock Şasi'nin Çin pazarındaki seri üretim sürecinin ardından küresel ölçekte büyümesi açısından önemli bir kilometre taşı niteliğinde Aynı zamanda küresel iş ortaklarımızı güçlendirerek elektrifikasyon sürecini hızlandıracak ve gelişmekte olan yeni enerji pazarlarında düşük karbonlu mobiliteye geçişi destekleyecek."