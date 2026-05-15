TCMB anketi açıklandı: Yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi yükseldi
Osman Müftüoğlu Açıkladı: Limonlu Kahve İçerek Kilo Vermek Mümkün Mü?

  Bir dönem detoks suları konuşuluyordu. Ardından kereviz sapı suyu furyası başladı. Şimdi ise sosyal medyada milyonlarca kez izlenen yeni trend limonlu kahve oldu. Özellikle kısa sürede kilo vermek isteyenlerin yöneldiği bu karışım, TikTok ve Instagram videolarında adeta ?yağ yakan mucize? gibi sunuluyor.

  Müftüoğlu, wellness dünyasında bilgi kirliliğinin giderek büyüdüğünü belirterek insanların sosyal medya tavsiyeleriyle sağlık yönetmeye başladığını vurguladı. Ona göre modern çağın en büyük problemlerinden biri bilgiye ulaşmanın kolaylaşması değil, hangi bilginin doğru olduğunu ayırt etmenin zorlaşması.

  Sosyal medyada yayılan birçok sağlık trendinde ortak bir dil dikkat çekiyor. Hızlı sonuç vaat eden başlıklar, dramatik değişimler ve kısa sürede verilen kilolar kullanıcıların ilgisini çekiyor. Osman Müftüoğlu da özellikle ?mucize?, ?şok etki?, ?garanti sonuç? gibi ifadelerin dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

  Uzmanlara göre limonlu kahvenin tamamen etkisiz olduğunu söylemek doğru değil. Kahvenin içerdiği kafein metabolizmayı kısa süreli hızlandırabiliyor. Limon ise C vitamini desteği sağlıyor. Ancak bu ikilinin tek başına ciddi kilo kaybı yarattığına dair güçlü bilimsel kanıt bulunmuyor. Beslenme uzmanları, sosyal medyada anlatıldığı gibi birkaç fincan limonlu kahve içerek haftalar içinde büyük değişimler yaşanmasının gerçekçi olmadığını belirtiyor.

  Uzman diyetisyenlerin büyük bölümü kahvenin tek başına zayıflama yöntemi olarak görülmemesi gerektiğini anlatıyor. Kafein bazı kişilerde enerji artışı sağlayabiliyor ve spor performansını destekleyebiliyor. Bu durum dolaylı olarak kalori yakımını artırabiliyor. Ancak burada belirleyici olan şeyin yaşam tarzı olduğu vurgulanıyor.

  Osman Müftüoğlu da sağlık konusunda tek bir besine ?kahraman? rolü verilmesine karşı çıkıyor. Ona göre sağlık bir bütün halinde düşünülmeli. Düzenli uyku, hareketli yaşam, dengeli beslenme ve stres yönetimi olmadan tek bir içecekle mucize beklemek doğru değil.

  Osman Müftüoğlu, insanların bu alanlara yönelmesini tamamen yanlış bulmadığını belirtiyor. Çünkü birçok kişi klasik sağlık sisteminde kendisini yeterince dinlenmiş hissetmediğini söylüyor. Kısa doktor randevuları, yoğun hastane temposu ve hızlı yaşam düzeni nedeniyle insanlar kendilerine daha fazla zaman ayıran içerik üreticilerine yakın hissedebiliyor.

  Ancak uzmanlar tam da bu noktada dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Çünkü internette dolaşan bazı tavsiyeler bilimsel verilerden çok pazarlama diliyle hazırlanıyor. Özellikle korku ve umut üzerine kurulu videolar çok daha fazla izleniyor. ?Bu besini yemeyi bırakın?, ?Bir haftada göbek eriten yöntem?, ?Doktorların söylemediği sır? gibi başlıklar kullanıcıların ilgisini çekiyor. Ancak uzmanlar bu tür içeriklerin çoğunun eksik veya çarpıtılmış bilgiler içerdiğini anlatıyor.

15 Mayıs 2026