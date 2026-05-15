Osman Müftüoğlu Açıkladı: Limonlu Kahve İçerek Kilo Vermek Mümkün Mü?

Ancak uzmanlar tam da bu noktada dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Çünkü internette dolaşan bazı tavsiyeler bilimsel verilerden çok pazarlama diliyle hazırlanıyor. Özellikle korku ve umut üzerine kurulu videolar çok daha fazla izleniyor. ?Bu besini yemeyi bırakın?, ?Bir haftada göbek eriten yöntem?, ?Doktorların söylemediği sır? gibi başlıklar kullanıcıların ilgisini çekiyor. Ancak uzmanlar bu tür içeriklerin çoğunun eksik veya çarpıtılmış bilgiler içerdiğini anlatıyor.