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Bakan Şimşek: Memur zammı sandığa yansımadı

Mahalli seçimlerde yaşanan oy kayıplarının masaya yatırıldığı AK Parti MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kibir abideleri partiden temizlenecek. Hatası olan hatasının bedelini ödeyecek. Kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak" diye sert çıktı. Toplantıda söz alan Maliye Bakanı Şimşek de "Ankara memur şehri. Memura zam verdik, yine kaybedildi. Emeklinin gelirini üç kat artırdık. Şehre ve bölgeye göre farklı sebepler var. Önce enflasyonu düşürmeliyiz" dedi

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 04 Nisan 2024 09:15, Son Güncelleme : 04 Nisan 2024 09:34
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Bakan Şimşek: Memur zammı sandığa yansımadı

31 Mart yerel seçimlerinde yaşanan oy kayıplarının sebeplerinin masaya yatırıldığı AK Parti MYK toplantısında, seçim sonuçlarının sebeplerinin araştırılması için komisyonu kurulması kararlaştırıldı. Sandığa gitmeyen seçmenin hangi partinin seçmeni olduğu ve niçin sandığa gitmediği araştırılacak. Ayrıca aynı sandıktaki Büyükşehir-İlçe-Belediye Meclisi oyları karşılaştırılarak analiz edilecek.

"DÖNÜP ÖNCE KENDİMİZE BAKACAĞIZ"

Toplantıda, ayrıca, MYK üyelerine sitemini dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ağır bir giriş konuşması yaptığı, kimsenin gözünün yaşına bakmayacağını dile getirdiği ifade edildi. Erdoğan'ın "Çalışacağız, analiz edeceğiz, nerede ne yanlışımız var; ben dahil dönüp önce kendimize bakacağız" dediği öğrenildi.

"ÖNCE ENFLASYONU DÜŞÜRMELİYİZ"

Öte yandan toplantıda "Seçimden bir hafta önceki tablo ile seçim arasında dağlar kadar fark var. Ne olduysa son bir haftada oldu" değerlendirmesi yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de toplantıda söz aldığı öğrenilirken, Şimşek'in oy kaybının sadece ekonomi ile alakalı olmadığını söylediği ve "Ankara memur şehri. Memur'a zammı verdik, başkentte problemi çözdü mü? Hayır. Emeklinin gelirini üç kat artırdık yine çözmedi. Yeni zaferler için önce enflasyonu düşürmeliyiz. Birkaç ay sonra enflasyon yüzde 40'a düşecek. 1,5 yılda sakinleyecek" değerlendirmesini yaptığı öğrenildi.

EMRAH ÖZCAN

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