Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.00'te MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşecek.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 29 Nisan 2024 10:51, Son Güncelleme : 29 Nisan 2024 11:10
Görüşme, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konutunda saat 15'te başlayacak.
Erdoğan ile Bahçeli'nin, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinin sonuçlarını değerlendirmesi bekleniyor.
Ayrıca sivil anayasa çalışmalarında gelinen son noktanın masada olacağı değerlendiriliyor.
Erdoğan ile Bahçeli, meclis çalışmalarının yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri de görüşecek. Gazze'deki son durum değerlendirilecek.
İkili son görüşmesini 11 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirmişti.