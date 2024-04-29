Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek

Erdoğan ile Bahçeli, meclis çalışmalarının yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri de görüşecek. Gazze'deki son durum değerlendirilecek.

Erdoğan ile Bahçeli'nin, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinin sonuçlarını değerlendirmesi bekleniyor.

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