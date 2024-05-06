Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile telefonda görüştü. Görüşmede, Gazze'deki çatışmaların ve şiddetin sona erdirilmesi için ortaya konan çabalar ele alındı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mayıs 2024 21:29, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2024 21:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile telefonda görüştü. Görüşmede, Gazze'deki çatışmaların ve şiddetin sona erdirilmesi için ortaya konan çabalar ele alındı