Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile telefonda görüştü. Görüşmede, Gazze'deki çatışmaların ve şiddetin sona erdirilmesi için ortaya konan çabalar ele alındı

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