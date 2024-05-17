Dolar/TL 32,27 seviyesinden işlem görüyor

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının 0,3 üzerinde 32,2726'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 32,2730'dan, avro/TL yüzde 0,2 azalışla 35,0810'dan, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kaybıyla 40,8550'den işlem görüyor.

Dolar endeksi şu sıralarda 0,1 yükselişle 104,6 seviyesinde bulunuyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin temkinli duruşlarını korumaya devam etmesi ve açıklanan verilerden alınan sinyallerle varlık fiyatlarında belirsizlik devam ediyor.

Analistler, dünya genelinde yılın ikinci yarısına yaklaşırken enflasyon endişelerinin önemli ölçüde azaldığının görüldüğünü kaydederek, merkez bankalarının yılın ikinci yarısında atacağı adımlara ilişkin fiyatlamaların devam ettiğini söyledi.

Buna göre, çarşamba günkü enflasyon verilerinin ardından Fed'in yüzde 74 ihtimalle eylülde faiz indirimine gideceğini gösteren fiyatlamalar, dün Fed yetkililerinin açıklamalarının ardından yüzde 68 seviyesine indi.

Dün, New York Fed Başkanı John Williams, yavaşlama sinyali veren enflasyon verilerini memnuniyetle karşıladığını ancak bu olumlu haberlerin Fed'in yakın zamanda faiz oranlarını düşürmeye başlaması için yeterli olmadığını söyledi.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, hizmet sektöründeki yüksek fiyatları gerekçe göstererek Fed'in enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürmek için faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutması gerektiğini belirtti. Barkin, talebin biraz daha yavaşlaması gerektiğini kaydetti.

Öte yandan, dün açıklanan verilere göre, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 11 Mayıs ile biten haftada 222 bin kişiye düşmesine karşın beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Analistler, bugün yurt dışında Avro Bölgesi'nde TÜFE ile ABD'de öncü endeks verilerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 103 seviyelerinin destek, 105 ve 106 seviyelerinin direnç konumu olarak öne çıktığını bildirdi.