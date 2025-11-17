Öğretim üyelerinin emeklilik yaş haddi düzenlemesi uzatılacak mı?

Bilindiği üzere, üniversitelerimizde öğretim üyelerinin emeklilik yaş haddi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 30 uncu maddesi çerçevesinde 67 yaşını doldurdukları tarih olarak düzenlenmiştir.

2006 yılında üniversitesiz vilayet olmayacak politikasının bir gereği olarak; 2006, 2007 ve 2008 yıllarında açılan 41 üniversitenin öğretim üyesi ihtiyacı dikkate alınarak; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici 55 inci madde kapsamında yeni kurulan devlet üniversitelerinde öğretim üyelerinin yaş haddi 67'den 72'ye yükseltilmişti.

Daha sonra, 671 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 27 nci maddesiyle geçici düzenlemedeki 72 olan yaş haddi 75'e çıkartılmıştı. 15 Nisan 2020 tarihli ve 7243 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle, 41 olan üniversite sayısı Kafkas ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinin eklenmesiyle 43 olmuş; bu düzenlemenin son tarihi ise 31 Aralık 2025'e uzatılmıştır.

17 yıla aşkın zamandır sürdürülen bu uygulamanın 2025 yılı sonu itibarıyla sona erdirilip erdirilemeyeceği konusunda 67 yaş haddini aşmış göreve devam eden öğretim üyeleri ile 67 yaş sınırında olan kişilerin meraklı bekleyişi sürmektedir.

Üniversitelerin eğitim öğretim planlamaları ve kişilerin gelecek planlamalarını yapabilmeleri adına geçici düzenlemenin yeniden uzatılıp uzatılmayacağı ya da kaldırılıp kaldırılmayacağı hususunda Yükseköğretim Kurulunun açıklama yapması faydalı olacaktır.