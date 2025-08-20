Uzlaşmazlıkla sonuçlanan toplu sözleşme görüşmelerinde mali ve sosyal haklara ilişkin uzlaşılan maddeler

Ali Yalçın: Hakem Heyeti'ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette
Ali Yalçın: Hakem Heyeti'ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette
Koruma ve güvenlik personelinin ek ödeme puanları artırıldı
Koruma ve güvenlik personelinin ek ödeme puanları artırıldı
Bazı şef ve amirlere ilave tazminat verildi
Bazı şef ve amirlere ilave tazminat verildi
Adalet Bakanlığı görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınav ilanı yayımlandı
Adalet Bakanlığı görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınav ilanı yayımlandı
KİT'lerde görev yapan müdürlerin özel hizmet tazminatı artırıldı
KİT'lerde görev yapan müdürlerin özel hizmet tazminatı artırıldı
Memurlar yeni sendika yasasının kurbanı oldu
Memurlar yeni sendika yasasının kurbanı oldu
KVKK'dan avukatlara 'kişisel verileri' uyarısı
KVKK'dan avukatlara 'kişisel verileri' uyarısı
Bakan Tekin: Okul formasında herhangi bir markaya yönlendirme olmayacak
Bakan Tekin: Okul formasında herhangi bir markaya yönlendirme olmayacak
Sağlık-Sen 8. Dönem Toplu Sözleşme Kazanımlarını Açıkladı
Sağlık-Sen 8. Dönem Toplu Sözleşme Kazanımlarını Açıkladı
Önder Kahveci: Toplu sözleşme masası kısır döngüye girdi
Önder Kahveci: Toplu sözleşme masası kısır döngüye girdi
Milli SİHA ihracatı, vergi ödemede zirveyi getirdi
Milli SİHA ihracatı, vergi ödemede zirveyi getirdi
Bakan Işıkhan: Memur zammında karar Hakem Kurulu'na ait
Bakan Işıkhan: Memur zammında karar Hakem Kurulu'na ait
Türkiye'de çalışan her 3 kişiden biri üniversite mezunu
Türkiye'de çalışan her 3 kişiden biri üniversite mezunu
Toplu sözleşmede hizmet kollarının tamamı sözleşmeye imza attı
Toplu sözleşmede hizmet kollarının tamamı sözleşmeye imza attı
Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: 1 Ekim'de sert önlemler başlıyor
Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: 1 Ekim'de sert önlemler başlıyor
Balıkesir'de 4.3 ve 3.7 büyüklüğünde deprem oldu
Balıkesir'de 4.3 ve 3.7 büyüklüğünde deprem oldu
Toplu Sözleşmede Uzlaşma Sağlanamadı: Hakem Kurulu Devrede
Toplu Sözleşmede Uzlaşma Sağlanamadı: Hakem Kurulu Devrede
Ulaştırma Bakanı: 5G Tüm Ülkeye Birkaç Yılda Yayılacak
Ulaştırma Bakanı: 5G Tüm Ülkeye Birkaç Yılda Yayılacak
Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonlarında 43 gözaltı
Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonlarında 43 gözaltı
İstanbul ve Kuzey İllerde Sağanak Yağış Bekleniyor
İstanbul ve Kuzey İllerde Sağanak Yağış Bekleniyor
Göçmenleri taşıyan otobüs kaza yapıp alev aldı: 71 ölü
Göçmenleri taşıyan otobüs kaza yapıp alev aldı: 71 ölü
MEB'den yeni eğitim öğretim yılında yeni uygulama: Zilsiz Okul
MEB'den yeni eğitim öğretim yılında yeni uygulama: Zilsiz Okul
Teklif Kabul Edildi: THY'den Avrupa'ya Dev Yatırım!
Teklif Kabul Edildi: THY'den Avrupa'ya Dev Yatırım!
Halkbank'tan İstanbul Finans Merkezi ihalesine dair iddialara yalanlama
Halkbank'tan İstanbul Finans Merkezi ihalesine dair iddialara yalanlama
Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
Okul kıyafetlerinde devlet okulu-özel okul uçurumu
Okul kıyafetlerinde devlet okulu-özel okul uçurumu
Türkiye'den 4 şirket 'dünyanın en çok çalışanı olan şirketleri' listesinde
Türkiye'den 4 şirket 'dünyanın en çok çalışanı olan şirketleri' listesinde
Yargıtay, suç saydı: Başkasının fotoğrafını paylaşan yandı!
Yargıtay, suç saydı: Başkasının fotoğrafını paylaşan yandı!
DMM'den 'ormanlar talan ediliyor' iddialarına yalanlama
DMM'den 'ormanlar talan ediliyor' iddialarına yalanlama
Kurtulmuş'tan TBMM önünde araç yakılması ile ilgili açıklama
Kurtulmuş'tan TBMM önünde araç yakılması ile ilgili açıklama
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Uzlaşmazlıkla sonuçlanan toplu sözleşme görüşmelerinde mali ve sosyal haklara ilişkin uzlaşılan maddeler

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine dair toplantı tutanağını paylaştı. Yalçın, "Oransal artış ve taban aylıkta anlaşma sağlansaydı, en kapsamlı sözleşmeye imza atacaktık" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Ağustos 2025 15:32, Son Güncelleme : 20 Ağustos 2025 15:59
Yazdır
Uzlaşmazlıkla sonuçlanan toplu sözleşme görüşmelerinde mali ve sosyal haklara ilişkin uzlaşılan maddeler

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde yaşanan uzlaşmazlığa ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Yalçın, toplantı tutanağını görsellerle paylaşarak müzakere sürecine dikkat çekti.

"Zaman yetersizliğine rağmen gece gündüz verdiğimiz mücadeleye herkes şahit" diyen Yalçın, oransal artış ve taban aylık konularında makul bir teklif gelmediği için uzlaşma sağlanamadığını ifade etti.

Yalçın, "Eğer oransal artış, taban aylık kısmında anlaşacak rakamlar gelseydi, Uzlaşmazlık/Toplantı Tutanağında da görüldüğü gibi en kapsamlı sözleşme uzlaşma ile sonuçlanmış olacaktı" sözleriyle sürecin tıkanma noktasını dile getirdi.

Memur-Sen'in toplu sözleşme masasında tüm kamu görevlileri için mücadele ettiğini vurgulayan Yalçın, sürece dair belgeleri kamuoyuyla paylaşarak şeffaflık mesajı verdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber