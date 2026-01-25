Huzurevi ücretlerine dev zam

İstanbul'da özel huzurevi ücretlerine yüzde 35 oranında zam yapıldı. Zam sonrası özel huzurevlerinde aylık taban fiyat 20 bin 250 liraya yükselirken, üst segmentte fiyatlar 100 bin lirayı aştı. Kentte en pahalı özel huzurevinin aylık ücreti 106 bin 616 liraya kadar çıktı. Belirlenen zamlı ücretlere ise ilaveten yüzde 10 KDV ekleniyor.

Ek ücretlendirmelere de var

NTV'de yer alan habere göre, özel huzurevlerinde açıklanan ücretlerin yalnızca bakım hizmetini kapsadığına dikkat çekiliyor. Fizik tedavi, diyaliz ve benzeri sağlık hizmetleri ise ek ücretlendirmeye tabi tutuluyor. Bakım merkezinde genel müdürlük görevi yürüten Fikret Bayrak, özel huzurevlerinin otel konseptinde hizmet verdiğini belirterek, İstanbul'da 20 bin lira seviyesinde bir huzurevi bulmanın mümkün olmadığını söyledi.

Bakanlığa bağlı huzuervileri daha uygun

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı huzurevlerinde fiyatlar daha düşük seyrediyor. Bakanlığa bağlı merkezlerde oda ücretleri ortalama 10 bin liradan başlarken, il ve ilçe belediyelerine ait huzurevlerinde bu rakamlar daha da aşağıya iniyor.

'Maliyet azalsın' çağrısı

Bakanlığa bağlı huzurevlerinin 60 yaş ve üzerindeki vatandaşlara hizmet verdiğini hatırlatan Bayrak, özel sektörde yaş sınırının 55 olduğunu vurguladı. Özel huzurevlerinin daha erişilebilir hale gelmesi için destek çağrısında bulunan Bayrak, maliyetlerin düşürülmesi halinde daha fazla kişiye hizmet sunulabileceğini ifade etti. Özel sektör temsilcileri de artan giderler karşısında kamusal destek talebini iletti.



