5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire tutuklandı
5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire tutuklandı
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine yeniden açıldı
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine yeniden açıldı
500 Bin Sosyal Konutta 26-31 Ocak Kura Programı Açıklandı
500 Bin Sosyal Konutta 26-31 Ocak Kura Programı Açıklandı
Huzurevi ücretlerine dev zam
Huzurevi ücretlerine dev zam
Öğrenci affı düzenlemesi yolda. Mazeret aranacak
Öğrenci affı düzenlemesi yolda. Mazeret aranacak
Bakan Şimşek, Asya'daki yatırımcılarla bir araya gelecek
Bakan Şimşek, Asya'daki yatırımcılarla bir araya gelecek
Meclis'te süreç komisyonunun 'ortak rapor' yazımına devam etmesi bekleniyor
Meclis'te süreç komisyonunun 'ortak rapor' yazımına devam etmesi bekleniyor
Benzine yeni haftada zam geliyor
Benzine yeni haftada zam geliyor
Sınır kapıları ve havalimanlarında 1,6 milyar liralık uyuşturucu ele geçirildi
Sınır kapıları ve havalimanlarında 1,6 milyar liralık uyuşturucu ele geçirildi
AK Parti'den Suça Sürüklenen Çocuklar İçin Yeni Düzenleme
AK Parti'den Suça Sürüklenen Çocuklar İçin Yeni Düzenleme
Bahçeli: Suriye'de yaşananlar Türkiye için olumlu
Bahçeli: Suriye'de yaşananlar Türkiye için olumlu
Malatya'da nişana katılan 113 kişi zehirlendi
Malatya'da nişana katılan 113 kişi zehirlendi
Bayrampaşa Belediyesine yönelik soruşturmada 8 zanlı tutuklandı
Bayrampaşa Belediyesine yönelik soruşturmada 8 zanlı tutuklandı
Suriye'nin terör örgütü YPG'ye verdiği süre 15 gün uzatıldı
Suriye'nin terör örgütü YPG'ye verdiği süre 15 gün uzatıldı
Aydın Şehir Hastanesi hizmete açıldı
Aydın Şehir Hastanesi hizmete açıldı
e-YDS 2026/1 İngilizce sonuçları açıklandı
e-YDS 2026/1 İngilizce sonuçları açıklandı
GİB lüks harcama paylaşımlarını mercek altına alındı
GİB lüks harcama paylaşımlarını mercek altına alındı
Şimşek'ten, Türkiye'nin sağlık turizmine vurgu yapılan ilginç paylaşım!
Şimşek'ten, Türkiye'nin sağlık turizmine vurgu yapılan ilginç paylaşım!
Erdoğan: Milletimize söz verdik, sözümüzü yerine getirdik
Erdoğan: Milletimize söz verdik, sözümüzü yerine getirdik
Bahçeli 'karar sorunlu' demişti: Ahmet Özer'den cevap geldi
Bahçeli 'karar sorunlu' demişti: Ahmet Özer'den cevap geldi
KDK, Öğrenci Güvenliği İçin Sınav Güzergahı Değişikliği İstedi
KDK, Öğrenci Güvenliği İçin Sınav Güzergahı Değişikliği İstedi
Çakarlı araca yol vermek zorunlu mu?
Çakarlı araca yol vermek zorunlu mu?
Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü alevlere teslim oldu
Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü alevlere teslim oldu
Balıkesir'de 4,1 ve 4,2 büyüklüğünde 2 deprem
Balıkesir'de 4,1 ve 4,2 büyüklüğünde 2 deprem
Yapay zeka tuzağını Kocaeli polisi bozdu: 24 tutuklama
Yapay zeka tuzağını Kocaeli polisi bozdu: 24 tutuklama
Ahmet Ercan: Sındırgı'da süren deprem kasırgası
Ahmet Ercan: Sındırgı'da süren deprem kasırgası
Adana'da ahşap panel fabrikasında yangın
Adana'da ahşap panel fabrikasında yangın
İBB kreşinde çocuklara darp ve istismar iddiası: 1 tutuklama
İBB kreşinde çocuklara darp ve istismar iddiası: 1 tutuklama
Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Balıkesir'de gece yarısı korkutan deprem
Balıkesir'de gece yarısı korkutan deprem
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Huzurevi ücretlerine dev zam

İstanbul'da özel huzurevlerine yapılan yüzde 35'lik zamla birlikte aylık ücretler 20 bin liradan başlarken, üst segmentte 100 bin liranın üzerine çıktı. Bakım ücretlerine KDV ve ek sağlık hizmetlerinin dahil olmaması, maliyetleri daha da artırdı. İşte huzurevi ücretleri...

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 25 Ocak 2026 13:00, Son Güncelleme : 25 Ocak 2026 13:00
Yazdır
Huzurevi ücretlerine dev zam

İstanbul'da özel huzurevi ücretlerine yüzde 35 oranında zam yapıldı. Zam sonrası özel huzurevlerinde aylık taban fiyat 20 bin 250 liraya yükselirken, üst segmentte fiyatlar 100 bin lirayı aştı. Kentte en pahalı özel huzurevinin aylık ücreti 106 bin 616 liraya kadar çıktı. Belirlenen zamlı ücretlere ise ilaveten yüzde 10 KDV ekleniyor.

Ek ücretlendirmelere de var

NTV'de yer alan habere göre, özel huzurevlerinde açıklanan ücretlerin yalnızca bakım hizmetini kapsadığına dikkat çekiliyor. Fizik tedavi, diyaliz ve benzeri sağlık hizmetleri ise ek ücretlendirmeye tabi tutuluyor. Bakım merkezinde genel müdürlük görevi yürüten Fikret Bayrak, özel huzurevlerinin otel konseptinde hizmet verdiğini belirterek, İstanbul'da 20 bin lira seviyesinde bir huzurevi bulmanın mümkün olmadığını söyledi.

Bakanlığa bağlı huzuervileri daha uygun

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı huzurevlerinde fiyatlar daha düşük seyrediyor. Bakanlığa bağlı merkezlerde oda ücretleri ortalama 10 bin liradan başlarken, il ve ilçe belediyelerine ait huzurevlerinde bu rakamlar daha da aşağıya iniyor.

'Maliyet azalsın' çağrısı

Bakanlığa bağlı huzurevlerinin 60 yaş ve üzerindeki vatandaşlara hizmet verdiğini hatırlatan Bayrak, özel sektörde yaş sınırının 55 olduğunu vurguladı. Özel huzurevlerinin daha erişilebilir hale gelmesi için destek çağrısında bulunan Bayrak, maliyetlerin düşürülmesi halinde daha fazla kişiye hizmet sunulabileceğini ifade etti. Özel sektör temsilcileri de artan giderler karşısında kamusal destek talebini iletti.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber