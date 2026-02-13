OnlyFans operasyonu: 17 gözaltı; 2 şirket, 10 taşınmaz ve 14 araca el konuldu

İki gün kaldı: Kredi kartı limitleri değişiyor!
İki gün kaldı: Kredi kartı limitleri değişiyor!
Kamu Çalışanlarına Özel %3,14 Faizli 250.000 TL Kredi!
Kamu Çalışanlarına Özel %3,14 Faizli 250.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Meteoroloji uyardı: Yağışlı hava hafta sonu da etkisini sürdürecek
Meteoroloji uyardı: Yağışlı hava hafta sonu da etkisini sürdürecek
İstanbul'da toplu taşımada zamlı fiyatlar ne kadar oldu?
İstanbul'da toplu taşımada zamlı fiyatlar ne kadar oldu?
Bakan Bolat: CDS son 7 yılın en düşük seviyesinde
Bakan Bolat: CDS son 7 yılın en düşük seviyesinde
Türkiye yeni diri fay haritası açıklanacak
Türkiye yeni diri fay haritası açıklanacak
Yılmaz: Cari açığımız yıl genelinde ılımlı seyrini sürdürecek
Yılmaz: Cari açığımız yıl genelinde ılımlı seyrini sürdürecek
Bakan Tekin: Açılacak bütün anaokullarını destekliyoruz, teşvik ediyoruz
Bakan Tekin: Açılacak bütün anaokullarını destekliyoruz, teşvik ediyoruz
Kamu muhasebatında bu yıl uygulanacak parasal sınırlar belirlendi
Kamu muhasebatında bu yıl uygulanacak parasal sınırlar belirlendi
İstanbul merkezli 5 ilde hayali ihracat ve ithalat operasyonu: 29 gözaltı
İstanbul merkezli 5 ilde hayali ihracat ve ithalat operasyonu: 29 gözaltı
Gümrük Muhafaza'dan 4,6 milyar liralık operasyonlar
Gümrük Muhafaza'dan 4,6 milyar liralık operasyonlar
FETÖ operasyonu: Bakanlık çalışanı 93 kişiye gözaltı
FETÖ operasyonu: Bakanlık çalışanı 93 kişiye gözaltı
49 il için uyarı: Sağanak, fırtına ve kar yağışı etkili olacak
49 il için uyarı: Sağanak, fırtına ve kar yağışı etkili olacak
Anadolu'nun deprem gerçeği: 61 milyon risk altında
Anadolu'nun deprem gerçeği: 61 milyon risk altında
Taksilerde Yeni Dönem: Mali Cihaz ve Kartlı Ödeme Zorunluluğu Başlıyor
Taksilerde Yeni Dönem: Mali Cihaz ve Kartlı Ödeme Zorunluluğu Başlıyor
AFAD, Göç İdaresi ve İstanbul Üniversitesi'ne Yeni Kadrolar İhdas Edildi
AFAD, Göç İdaresi ve İstanbul Üniversitesi'ne Yeni Kadrolar İhdas Edildi
Tarım Kredi ve ESK el ele verdi: Donuk kıymada fiyatlar sabitlendi!
Tarım Kredi ve ESK el ele verdi: Donuk kıymada fiyatlar sabitlendi!
Bakan Gürlek: Hakim savcı kökenli olduğum için teşkilatın eksiklerini biliyorum
Bakan Gürlek: Hakim savcı kökenli olduğum için teşkilatın eksiklerini biliyorum
Özvar: 2 haftalık staj bitti, 1 dönem iş yerinde eğitim geliyor
Özvar: 2 haftalık staj bitti, 1 dönem iş yerinde eğitim geliyor
İstanbul'da ulaşıma %20 zam: 16 Şubat'tan itibaren başlıyor!
İstanbul'da ulaşıma %20 zam: 16 Şubat'tan itibaren başlıyor!
5 ili geride bıraktı! Türkiye'nin en kalabalık mahallesi 160 bini aştı
5 ili geride bıraktı! Türkiye'nin en kalabalık mahallesi 160 bini aştı
Borsa İstanbul'dan tarihi rekor: İlk kez 14.180 puanı gördü!
Borsa İstanbul'dan tarihi rekor: İlk kez 14.180 puanı gördü!
Sigorta Eksperliğinde yeni dönem: Atama ve ücret usulleri değişti!
Sigorta Eksperliğinde yeni dönem: Atama ve ücret usulleri değişti!
Komisyon raporunda sona gelindi: 'Umut hakkı' yok!
Komisyon raporunda sona gelindi: 'Umut hakkı' yok!
Kurtulmuş'tan 'yemin' tepkisi: TBMM'nin mehabetine yakışmadı
Kurtulmuş'tan 'yemin' tepkisi: TBMM'nin mehabetine yakışmadı
TCMB 2026 yol haritasını çizdi: Kur rejiminde değişiklik yok!
TCMB 2026 yol haritasını çizdi: Kur rejiminde değişiklik yok!
AYM'den en düşük emekli maaşı incelemesi: Esastan görüşülecek!
AYM'den en düşük emekli maaşı incelemesi: Esastan görüşülecek!
Meslektaşının yüzüne sıcak çay fırlatan öğretmene adli kontrol
Meslektaşının yüzüne sıcak çay fırlatan öğretmene adli kontrol
Erdoğan: Faşist anlayıştan vazgeçemiyorlar
Erdoğan: Faşist anlayıştan vazgeçemiyorlar
15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi. Son aşamaya gelindi
15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi. Son aşamaya gelindi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

OnlyFans operasyonu: 17 gözaltı; 2 şirket, 10 taşınmaz ve 14 araca el konuldu

İstanbul'da, OnlyFans platformuna müstehcen içerik paylaşanlara operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilere ait 2 şirket, 10 taşınmaz ve 14 araca el konuldu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Şubat 2026 10:24, Son Güncelleme : 13 Şubat 2026 14:35
Yazdır
OnlyFans operasyonu: 17 gözaltı; 2 şirket, 10 taşınmaz ve 14 araca el konuldu

İstanbul merkezli 8 ilde OnlyFans sitesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Ayrıca soruşturma çerçevesinde 2 şirket, 10 taşınmaz ve 14 araca el konuldu. Soruşturma kapsamında, yurt dışında olduğu belirlenen sosyal medya fenomeni Merve Taşkın hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen "uyuşturucu" ve "fuhuş" soruşturması sürüyor.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; "TCK 282" (Suç Gelirlerini Aklama) ve "TCK 226" (Müstehcenlik) suçlarına ilişkin tespitler yapıldı. 7 Haziran 2023'te erişim engeli getirilen Onlyfans'a VPN ile girerek erişim sağlayan ve herkese açık sosyal medya hesaplarından kullanıcıları bu platforma yönlendirdiği belirtilen kişilere" yönelik bir operasyon düzenlendiği bildirildi.

Yapılan paylaşımlarla hem yasa dışı erişimin özendirildiği hem de elde edilen gelirlerin aklanmaya çalışıldığı değerlendiriliyor.

Tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 17 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca soruşturma çerçevesinde 2 şirket, 10 taşınmaz ve 14 araca el konuldu. Şüpheliler hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Bu kapsamda, yurt dışında olduğu tespit edilen sosyal medya fenomeni Merve Taşkın hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklaması şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu

Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2025/263307 sayılı soruşturma dosyası kapsamında;

Onlyfans isimli ülkemizde yasaklı olan tamamen cinsel içerikli paylaşımların yapıldığı platform ve bu platforma yönelik özendirici paylaşımların yapıldığı diğer sosyal medya platformlarında ücret karşılığı müstehcen resim ve videoların paylaşıldığı tespit edilmiş olup İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen koordineli çalışmalarda; OnlyFans isimli tamamen ücret karşılığı cinsel içerikli paylaşımların yapıldığı platform ülkemizde İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 7 Haziran 2023 tarihinde kamu ahlakına ve Türk aile yapısına uygun olmayan içerikler barındırdığı gerekçesiyle mahkeme kararıyla erişim engeli getirilmiş, bu platformun ülkemizde yasaklı olmasından kaynaklı VPN marifetiyle giriş yapıldığı, platforma girişlerin özendirilmesi amacıyla şahısların herkese açık olan sosyal medya platformlarındaki sayfalarından cinsel içerikli paylaşımlar yaptıkları tespit edilmiştir.

Paylaşılan resim ve video içerikleri ile ilgili olarak daha çok paylaşıma ulaşılmasını sağlayarak özel içerikli paylaşımları belli bir ücret karşılığı yaptıklarını, bunları isterlerse OnlyFans üzerinden erişebileceklerini ya da telegram gibi özel kanallar üzerinden ulaşabilecekleri yönünde paylaşımlar yaptıkları tespit edilmiştir.

Şüphelilerin herkese açık olan platformlar üzerinden yaptıkları paylaşımların müstehcen içerikli olduğu, bu paylaşımlardan elde ettikleri gelirler ile taşınır/taşınmaz araç, bitcoin, altın ya da banka üzerinden vadeli hesap açarak yatırım yaptıkları tespit edilmiştir.

Yapılan tespitlerde şüphelilerin müstehcenlik suçundan elde ettikleri suç gelirlerini yatırım araçları üzerinden değerlendirip suçtan elde edilen geliri akladıkları yönünde kuvvetli emareler bulunması nedeniyle şüphelilerin kendilerine ve şirketlere ait tespit edilen 2 Şirket, 10 Taşınmaz, 14 Araç olmak üzere taşınır taşınmaz mal varlıklarının total değerinin yaklaşık 257.234.570,00 TL olduğu, şirketlerin sermaye piyasa değerlerinin yaklaşık 500.000,00TL olduğu, toplamda şirketlerin sermaye piyasa ve taşınır taşınmaz mal varlıklarının total değerinin ise 300.000.000,00TL olduğu değerlendirilmektedir.

Şüpheliler ile beraber İstanbul merkezli Adana, Ankara, Antalya, Edremit, Kocaeli Gölcük ve Samsun olmak üzere 8 ayrı il ve ilçede toplam de 25 şahıs ve 2 şirkete yönelik 13/02/2026 tarihinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş olup mal varlıklarına el konulmuştur.

Soruşturma çok yönlü ve titizlikle yürütülmeye devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber